  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль хочет приобрести защитника Спортинга
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль хочет приобрести защитника Спортинга

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ливерпуль хочет приобрести защитника Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центр защиты у мерсисайдцев не молодеет, поэтому руководство находится в поиске новых игроков на эту позицию. Учитывая слухи о назначении Аморима тренером "Ливерпуля", внимание английского клуба также припало к его подопечному.

"Спортинг" уже смирился с уходом своего защитника Гонсалу Инасиу в ближайшее трансферное окно. Интерес к нему проявляет не только "МЮ", но также и "Ливерпуль". По информации британского издания, ценник на португальского защитника составляет 40 миллионов фунтов стерлингов и об этом уведомили руководство мерсисайдского клуба.

Добавим, что Гонсалу Инасиу в этом сезоне провел 42 матча, где отметился 4 голами и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Почеттино: Не ожидал от Палмера такой результативности
yellow-arrow
Покер Палмера. Челси - Эвертон 6:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Почеттино: Мы не можем вести себя подобным образом
Спортинг (Лиссабон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости