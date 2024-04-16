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Ливерпуль хочет приобрести защитника Спортинга
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центр защиты у мерсисайдцев не молодеет, поэтому руководство находится в поиске новых игроков на эту позицию. Учитывая слухи о назначении Аморима тренером "Ливерпуля", внимание английского клуба также припало к его подопечному.
"Спортинг" уже смирился с уходом своего защитника Гонсалу Инасиу в ближайшее трансферное окно. Интерес к нему проявляет не только "МЮ", но также и "Ливерпуль". По информации британского издания, ценник на португальского защитника составляет 40 миллионов фунтов стерлингов и об этом уведомили руководство мерсисайдского клуба.
Добавим, что Гонсалу Инасиу в этом сезоне провел 42 матча, где отметился 4 голами и результативной передачей.
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