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Деле Алли: Моя цель - сыграть на ЧМ-2026. Я знаю свой уровень
Амбициозные планы экс-звезды "Тоттенхэма"
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Эвертона" Деле Алли прзинался в интервью, что рассчитывает выступить за сборную Англии на ЧМ-2026.
"Я знаю свой уровень и то, чего я могу достичь. Знаю, насколько хорош могу быть, когда я в порядке психологически.
У меня стоит напоминание на телефоне на 11 часов утра каждого дня с надписью: "Чемпионат мира по футболу 2026 года". Это моя единственная цель на данный момент", - приводит слова Алли Daily Mail.
Напомним, последний раз 27-летний Алли выходил на поле в официальном матче в феврале 2023-го, находясь в аренде в турецком "Бешикташе".
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