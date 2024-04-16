Деле Алли: Моя цель - сыграть на ЧМ-2026. Я знаю свой уровень

Полузащитник "Эвертона" Деле Алли прзинался в интервью, что рассчитывает выступить за сборную Англии на ЧМ-2026.

"Я знаю свой уровень и то, чего я могу достичь. Знаю, насколько хорош могу быть, когда я в порядке психологически.

У меня стоит напоминание на телефоне на 11 часов утра каждого дня с надписью: "Чемпионат мира по футболу 2026 года". Это моя единственная цель на данный момент", - приводит слова Алли Daily Mail.