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Деле Алли: Моя цель - сыграть на ЧМ-2026. Я знаю свой уровень

Англия
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Амбициозные планы экс-звезды "Тоттенхэма"

Деле Алли: Моя цель - сыграть на ЧМ-2026. Я знаю свой уровень

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Эвертона" Деле Алли прзинался в интервью, что рассчитывает выступить за сборную Англии на ЧМ-2026.

"Я знаю свой уровень и то, чего я могу достичь. Знаю, насколько хорош могу быть, когда я в порядке психологически.

У меня стоит напоминание на телефоне на 11 часов утра каждого дня с надписью: "Чемпионат мира по футболу 2026 года". Это моя единственная цель на данный момент", - приводит слова Алли Daily Mail.

Напомним, последний раз 27-летний Алли выходил на поле в официальном матче в феврале 2023-го, находясь в аренде в турецком "Бешикташе".

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Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Деле Алли
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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