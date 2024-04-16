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Почеттино прокомментировал игру хавбека Челси, забившего четыре гола Эвертону

Англия

Специалист высказался о 21-летнем игроке

Почеттино прокомментировал игру хавбека Челси, забившего четыре гола Эвертону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру своего полузащитника Коула Палмера, который в понедельник забил четыре гола "Эвертону".

"Я никогда не сужу игроков, когда они подписывают контракт, мы всегда ожидаем лучшего. Коул нас не удивил. Но то, как он играет, просто фантастично. Он показывает, что клуб принял правильное решение, подписав его".

Палмер в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

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Маурисио Почеттино Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Коул Палмер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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