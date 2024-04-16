Почеттино прокомментировал игру хавбека Челси, забившего четыре гола Эвертону

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру своего полузащитника Коула Палмера, который в понедельник забил четыре гола "Эвертону".

"Я никогда не сужу игроков, когда они подписывают контракт, мы всегда ожидаем лучшего. Коул нас не удивил. Но то, как он играет, просто фантастично. Он показывает, что клуб принял правильное решение, подписав его".