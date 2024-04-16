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Почеттино прокомментировал игру хавбека Челси, забившего четыре гола Эвертону
Специалист высказался о 21-летнем игроке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру своего полузащитника Коула Палмера, который в понедельник забил четыре гола "Эвертону".
"Я никогда не сужу игроков, когда они подписывают контракт, мы всегда ожидаем лучшего. Коул нас не удивил. Но то, как он играет, просто фантастично. Он показывает, что клуб принял правильное решение, подписав его".
Палмер в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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