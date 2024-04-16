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Защитник Ливерпуля выбыл на несколько недель из-за травмы
Конор Брэдли получил повреждение
Belfast Telegraph
Правый защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли выбыл на три недели из-за травмы лодыжки.
Игрок получил повреждение в воскресенье во время матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
Ожидается, что Брэдли пропустит игру Лиги Европы против "Аталанты" в четверг, а также матчи высшего дивизиона против "Фулхэма", "Эвертона" и "Вест Хэма".
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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