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Защитник Ливерпуля выбыл на несколько недель из-за травмы

Англия

Конор Брэдли получил повреждение

Защитник Ливерпуля выбыл на несколько недель из-за травмы

Belfast Telegraph

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Правый защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли выбыл на три недели из-за травмы лодыжки.

Игрок получил повреждение в воскресенье во время матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Ожидается, что Брэдли пропустит игру Лиги Европы против "Аталанты" в четверг, а также матчи высшего дивизиона против "Фулхэма", "Эвертона" и "Вест Хэма".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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