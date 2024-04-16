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Бывший тренер Баварии прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле

Англия
Обновлено

Нико Ковач высказал свое мнение

Бывший тренер Баварии прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле

Фото: vfl-wolfsburg.de

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Бывший наставник "Баварии" Нико Ковач опроверг слухи о работе в "Ливерпуле" на посту главного тренера команды вместо Юргена Клоппа.

"Слухи, которые недавно появились, не правдивы. "Ливерпуль" со мной не контактировал насчет работы".

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"Это неправда", - добавил Нико.

Напомним, что последним местом работы специалиста был "Вольфсбург", его уволили с должности тренера в марте этого года.

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Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Нико Ковач
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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