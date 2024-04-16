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Бывший тренер Баварии прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле
Нико Ковач высказал свое мнение
Фото: vfl-wolfsburg.de
Бывший наставник "Баварии" Нико Ковач опроверг слухи о работе в "Ливерпуле" на посту главного тренера команды вместо Юргена Клоппа.
"Слухи, которые недавно появились, не правдивы. "Ливерпуль" со мной не контактировал насчет работы".
"Это неправда", - добавил Нико.
Напомним, что последним местом работы специалиста был "Вольфсбург", его уволили с должности тренера в марте этого года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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