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Вратарь Ливерпуля объяснил, почему Аталанта не удивила его

Англия
Обновлено

Они всегда были крепким орешком (с)

Вратарь Ливерпуля объяснил, почему Аталанта не удивила его

Getty Images/Global Images Ukraine/

Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признал, что "Аталанта" не удивила его.

"Я ожидал, что "Аталанта" будет именно такой. Они всегда были крепким орешком, противостоять им всегда было тяжело".

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"Нам нужно улучшить свою игру, но если быть более точным, мы должны сделать так, чтобы ворота остались сухими и использовать моменты", - добавил игрок.

Напомним, что поединок четвертьфинала ЛЕ "Аталанта" - "Ливерпуль" состоится 18 апреля. Начало - в 22:00.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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