Вратарь Ливерпуля объяснил, почему Аталанта не удивила его

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признал, что "Аталанта" не удивила его.

"Я ожидал, что "Аталанта" будет именно такой. Они всегда были крепким орешком, противостоять им всегда было тяжело".

"Нам нужно улучшить свою игру, но если быть более точным, мы должны сделать так, чтобы ворота остались сухими и использовать моменты", - добавил игрок.

Напомним, что поединок четвертьфинала ЛЕ "Аталанта" - "Ливерпуль" состоится 18 апреля. Начало - в 22:00.