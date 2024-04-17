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Вратарь Ливерпуля объяснил, почему Аталанта не удивила его
Они всегда были крепким орешком (с)
Getty Images/Global Images Ukraine/
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признал, что "Аталанта" не удивила его.
"Я ожидал, что "Аталанта" будет именно такой. Они всегда были крепким орешком, противостоять им всегда было тяжело".
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"Нам нужно улучшить свою игру, но если быть более точным, мы должны сделать так, чтобы ворота остались сухими и использовать моменты", - добавил игрок.
Напомним, что поединок четвертьфинала ЛЕ "Аталанта" - "Ливерпуль" состоится 18 апреля. Начало - в 22:00.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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