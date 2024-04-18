Повторные матчи Кубка Англии будут отменены, начиная с первого раунда в сезоне 2024-25

Начиная со следующего сезона, переигровки в Кубке Англии будут отменены с первого раунда. Решение было принято на основе "экспертных советов медицинских и технических департаментов". Футбольная ассоциация (FA) заявляет, что решение отказаться от них на более ранней стадии было принято "в свете изменений в календаре, обусловленных расширением соревнований УЕФА". Матчи будут начинаться в середине августа после трехнедельного летнего перерыва вместо более короткого периода отдыха зимой.

Изменения происходят в рамках нового шестилетнего соглашения между FA и Премьер-лигой. Все раунды Кубка Англии также будут играть в выходные дни, включая пятый раунд, который в течение последних пяти сезонов проводился посреди недели. Квалификационные раунды турнира, где команды с пятого по 10-й дивизионы английского футбола соревнуются за 32 места в первом раунде, все еще будут иметь переигровку. Соглашение также предусматривает, что Премьер-лига увеличит финансирование массового футбола, выделив дополнительно 33 миллиона фунтов стерлингов.

"Кубок Англии является нашим самым большим достоянием. Это новое соглашение между FA и Премьер-лигой укрепляет Кубок Англии и предоставляет этому особому турниру эксклюзивные выходные дни во все более напряженном календаре", - заявил исполнительный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем.

Впрочем, исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Махета Моланго заявил, что футбол нуждается в "коллективном подходе" к глобальному календарю матчей, а не "борьбе за доступные даты".

"Нынешний неустойчивый подход к календарю должен рассматриваться как проблема каждого клуба на каждом уровне, если мы хотим продолжать защищать наши внутренние соревнования", - цитирует Моланго BBC.

Напомним, что Кубок Англии является древнейшим футбольным соревнованием в мире, который начали в 1871 году. Первым обладателем трофея был лондонский "Вондерерз". Больше всего побед в Кубке Анлии имеет "Арсенал" (14).