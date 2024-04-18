  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Повторные матчи Кубка Англии будут отменены, начиная с первого раунда в сезоне 2024-25
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Повторные матчи Кубка Англии будут отменены, начиная с первого раунда в сезоне 2024-25

Англия

Об этом сообщает BBC

Повторные матчи Кубка Англии будут отменены, начиная с первого раунда в сезоне 2024-25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Начиная со следующего сезона, переигровки в Кубке Англии будут отменены с первого раунда. Решение было принято на основе "экспертных советов медицинских и технических департаментов". Футбольная ассоциация (FA) заявляет, что решение отказаться от них на более ранней стадии было принято "в свете изменений в календаре, обусловленных расширением соревнований УЕФА". Матчи будут начинаться в середине августа после трехнедельного летнего перерыва вместо более короткого периода отдыха зимой.

Изменения происходят в рамках нового шестилетнего соглашения между FA и Премьер-лигой. Все раунды Кубка Англии также будут играть в выходные дни, включая пятый раунд, который в течение последних пяти сезонов проводился посреди недели. Квалификационные раунды турнира, где команды с пятого по 10-й дивизионы английского футбола соревнуются за 32 места в первом раунде, все еще будут иметь переигровку. Соглашение также предусматривает, что Премьер-лига увеличит финансирование массового футбола, выделив дополнительно 33 миллиона фунтов стерлингов.

"Кубок Англии является нашим самым большим достоянием. Это новое соглашение между FA и Премьер-лигой укрепляет Кубок Англии и предоставляет этому особому турниру эксклюзивные выходные дни во все более напряженном календаре", - заявил исполнительный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем.

Впрочем, исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Махета Моланго заявил, что футбол нуждается в "коллективном подходе" к глобальному календарю матчей, а не "борьбе за доступные даты".

"Нынешний неустойчивый подход к календарю должен рассматриваться как проблема каждого клуба на каждом уровне, если мы хотим продолжать защищать наши внутренние соревнования", - цитирует Моланго BBC.

Напомним, что Кубок Англии является древнейшим футбольным соревнованием в мире, который начали в 1871 году. Первым обладателем трофея был лондонский "Вондерерз". Больше всего побед в Кубке Анлии имеет "Арсенал" (14).

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Вест Хэма
yellow-arrow
Ответные матчи ¼ еврокубков, Эль-Класико и пять дней УПЛ. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
yellow-arrow
Вратарь Ливерпуля объяснил, почему Аталанта не удивила его
Кубок Англии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости