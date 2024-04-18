Манчестер Сити интересуется хавбеком РБ Лейпцига

Клубы уже начинают планировать летние трансферы, в том числе и "Манчестер Сити".

По информации издания Mundo Deportiv, "горожане" заинтересовались полузащитником "РБ Лейпцига" Дани Ольмо. "Быки" будут просить за игрока максимум 60 миллионов евро.

Дани в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.