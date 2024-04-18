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Винисиус получил травму в матче с Ман Сити в ЛЧ - под вопросом участие вингера в Эль Класико

Испания

Потенциальная потеря для "сливочных"

Винисиус получил травму в матче с Ман Сити в ЛЧ - под вопросом участие вингера в Эль Класико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Винисиус Жуниор покинул поле из-за травмы в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" (1:1, 4:3 — пенальти).

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По данным Washington Post, бразильский вингер повредил пах во время борьбы за мяч с защитником "горожан" Кайлом Уокером в дополнительное время.

После единоборства Винисиус схватился за бедро и упал от боли на газон. На 103-й минуте его заменил Лукас Васкес.

Таким образом, Жуниор рискует пропустить предстоящий матч "Реала" в чемпионате Испании против "Барселоны", который пройдёт 21 апреля.

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Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Ла Лига травма Винисиус Жуниор
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Источник:
Washington Post
Опубликовал: Александр Бураков
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