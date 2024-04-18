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Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались звездным хавбеком Баварии
Джамал Мусиала может перейти в АПЛ
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Талантливый полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала привлек внимание нескольких клубов АПЛ.
По информации издания The Guardian, "Манчестер Сити" хочет усилить свой состав немецким вингером, но клубу придется конкурировать с "Челси", "синие" также заинтересовались Джамалом.
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 110 миллионов евро.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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