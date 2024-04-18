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Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались звездным хавбеком Баварии

Англия
Обновлено

Джамал Мусиала может перейти в АПЛ

Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались звездным хавбеком Баварии

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Новина українською

Талантливый полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала привлек внимание нескольких клубов АПЛ.

По информации издания The Guardian, "Манчестер Сити" хочет усилить свой состав немецким вингером, но клубу придется конкурировать с "Челси", "синие" также заинтересовались Джамалом.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 110 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Манчестер Сити Джамал Мусиала
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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