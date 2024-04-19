Защитник Челси может покинуть свой клуб летом - Инсайдер

Защитник "Челси" Иен Матсен, который сейчас выступает за "Боруссию Дортмунд" на правах аренды, вероятно, летом покинет свою команду.

По информации Фабрицио Романо, английский клуб хочет получить прибыль, а Иен стремится играть регулярно. Поэтому, вероятно, "Боруссия" выкупит игрока за 35 миллионов фунтов у "Челси".

Матсен в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.