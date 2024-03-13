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Челси ищет нового левого защитника
Английский клуб начал изучать трансферный рынок
Фото: Getty Images
"Челси" ищет нового левого защитника на летнее трансферное окно, поскольку Иен Матсен может покинуть клуб.
По информации Фабрицио Романо, "синие" следят за несколькими талантливыми игроками на эту позицию и уже имеют несколько вариантов, так же как и "Манчестер Юнайтед".
Иен Матсен выступает за "Боруссию Д" на правах аренды, контракт действует до июня 2024 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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