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Мудрик - о своем голе Ньюкаслу: Да, это было неплохо

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Украинец снова забил сорокам

Мудрик - о своем голе Ньюкаслу: Да, это было неплохо

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михайл Мудрик высказался о своем голе в матче 28-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (3:2).

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Украинец вышел на замену на 70-й минуте и через 6 минут забил третий гол своей команды, который стал победным.

"Ничего особенного. Слава Богу, что парень на линии позволил мне забить этот гол. Да, это было неплохо", - сказал Михаил.

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Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
12.03.2024 в 18:44
Гол в стилі Мессі
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
12.03.2024 в 18:44
Гол в стилі Мессі
Ответить
0
0

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