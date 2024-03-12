Мудрик - о своем голе Ньюкаслу: Да, это было неплохо

Украинский вингер "Челси" Михайл Мудрик высказался о своем голе в матче 28-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (3:2).

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Украинец вышел на замену на 70-й минуте и через 6 минут забил третий гол своей команды, который стал победным.

"Ничего особенного. Слава Богу, что парень на линии позволил мне забить этот гол. Да, это было неплохо", - сказал Михаил.