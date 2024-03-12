Мудрик - о своем голе Ньюкаслу: Да, это было неплохо
Украинец снова забил сорокам
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михайл Мудрик высказался о своем голе в матче 28-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (3:2).
Украинец вышел на замену на 70-й минуте и через 6 минут забил третий гол своей команды, который стал победным.
"Ничего особенного. Слава Богу, что парень на линии позволил мне забить этот гол. Да, это было неплохо", - сказал Михаил.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
12.03.2024 в 18:44
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Динамо – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Последствия бойкота? Заря выходит на матч с Динамо с молодежью в основе
- Легион Свобода России и РДК зашли на танках в Курскую и Белгородскую области
- "Никто не ожидал от него такого фантастического гола". В Англии оценили игру Мудрика против Ньюкасла
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1