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Гвардиола: Палмер хотел уйти. Что мы могли сделать?
Специалист высказался о своем бывшем игроке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал об игроке "Челси" Коуле Палмере.
"Он просил два сезона, чтобы покинуть "Ман Сити". Я сказал: "Оставайся". Он хотел уйти. Что мы могли сделать?!"
"Он исключительный игрок с суперпотенциалом... Я не давал ему тех минут, которых он заслуживал, и которые он сейчас имеет в "Челси", - добавил Пеп.
Коул присоединился к "синим" в сентябре 2023 года. Игрок подписал контракт с клубом до июня 2030 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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