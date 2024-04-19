Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный одноклубник Мудрика вернулся к тренировкам с Челси
Нкунку, вероятно, еще сыграет в этом сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку вернулся к частичным тренировкам с командой.
"Мы будем наблюдать за ним ежедневно. Он начнет тренироваться, и мы посмотрим, как будет реагировать его организм, и надеемся, что он вернется к концу сезона", - сказал тренер "Челси" Почеттино.
Напомним, Нкунку выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:chelsea news
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается
- Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена
- Украинский вечер в АПЛ. Челси - Эвертон (6:0). Оценки за матч Мудрика и Миколенко
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн