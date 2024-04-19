Звездный одноклубник Мудрика вернулся к тренировкам с Челси

Полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку вернулся к частичным тренировкам с командой.

"Мы будем наблюдать за ним ежедневно. Он начнет тренироваться, и мы посмотрим, как будет реагировать его организм, и надеемся, что он вернется к концу сезона", - сказал тренер "Челси" Почеттино.