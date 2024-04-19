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Звездный одноклубник Мудрика вернулся к тренировкам с Челси

Англия
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Нкунку, вероятно, еще сыграет в этом сезоне

Звездный одноклубник Мудрика вернулся к тренировкам с Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку вернулся к частичным тренировкам с командой.

"Мы будем наблюдать за ним ежедневно. Он начнет тренироваться, и мы посмотрим, как будет реагировать его организм, и надеемся, что он вернется к концу сезона", - сказал тренер "Челси" Почеттино.

Напомним, Нкунку выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Кристофер Нкунку
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Источник:
chelsea news
Опубликовал: Екатерина Власова
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