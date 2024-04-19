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Ливерпуль летом могут покинуть по меньшей мере трое игроков

Англия

У всех футболистов контракт заканчивается этим летом

Ливерпуль летом могут покинуть по меньшей мере трое игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В конце сезона "Ливерпуль" ждут большие изменения, речь идет не только об уходе главного тренера команды Юргена Клоппа, но и об игроках

По информации издания Football Insider, клуб могут покинуть сразу трое игроков: Адриан, Жоэль Матип и Тьяго Алькантара.

У всех них контракт заканчивается этим летом и есть вероятность, что они не будут продлены.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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