Клопп: Серия А значительно прибавила, Примера тоже фантастическая, но лучшая лига мира - АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал АПЛ лучшей лигой в мире.

"АПЛ - лучшая лига в мире. Я просмотрел много футбола. Италия значительно прибавила, у Испании фантастический чемпионат, есть Бундеслига с Францией, но АПЛ - это, безусловно, самая интенсивная лига", - цитирует немецкого специалиста Goal.

Напомним, все английские клубы, кроме "Астон Виллы" в Лиге конференций, выбыли из еврокубков на этой неделе. В 1/4 финала Лиги чемпионов свой путь завершили "Манчестер Сити" и "Арсенал", в Лиге Европы - "Ливерпуль" и "Вест Хэм".