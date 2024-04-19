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Клопп: Серия А значительно прибавила, Примера тоже фантастическая, но лучшая лига мира - АПЛ
Мнение рулевого мерсисайдцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал АПЛ лучшей лигой в мире.
"АПЛ - лучшая лига в мире. Я просмотрел много футбола. Италия значительно прибавила, у Испании фантастический чемпионат, есть Бундеслига с Францией, но АПЛ - это, безусловно, самая интенсивная лига", - цитирует немецкого специалиста Goal.
Напомним, все английские клубы, кроме "Астон Виллы" в Лиге конференций, выбыли из еврокубков на этой неделе. В 1/4 финала Лиги чемпионов свой путь завершили "Манчестер Сити" и "Арсенал", в Лиге Европы - "Ливерпуль" и "Вест Хэм".
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