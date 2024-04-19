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Решение суда по делу Роналду может повлиять на отставку Аллегри из Ювентуса

Англия
Обновлено

У клуба сложное финансовое положение

Решение суда по делу Роналду может повлиять на отставку Аллегри из Ювентуса

Фото: twitter.com/juventusfc

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Недавно экс-форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выиграл суд против своего бывшего работодателя, и туринский клуб обязан выплатить португальцу почти 10 миллионов евро.

Дело в том, что отставка Массимилиано Аллегри с поста главного тренера "зебр" будет финансово сложной для клуба.

Уход специалиста обойдется "Ювентусу" в целых 20 миллионов евро, еще восемь придется потратить, чтобы найти ему замену. Туринцы сейчас напряжены из-за финансового фэйр-плей, и к тому же за сезон 2022-2023 придется добавить дополнительных 10 миллионов.

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Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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