Похожие враги. Ювентус и Интер ближе друг к другу, чем кажется

Дерби Италии противостояние "Ювентуса" и "Интера" было названо в 1967-ом году. И тогда, и сейчас "Милан" имел полное право опротестовать такое определение. По духу и общему статусу он ничем не уступает по крайней мене второму, ведь старше его. По сути, "Интер" основали члены "Милана", не согласные с политикой клуба. Но по числу внутренних трофеев именно первые двое сейчас лидируют.

Лидируют они и в лиге в нынешнем сезоне. С приличным отрывом. Настолько, что тренеров обеих и экспертов постоянно спрашивают, не остались ли лишь они в борьбе за Скудетто. Не все согласны. Ни оба тренера, ни часть ведущих специалистов, как Фабио Капелло и Лучано Спаллетти. "Интер" в последние годы уже проваливался, а "Ювентус" играл плохо, так что все возможно. Но сейчас обе далеко на вершине.

Вообще-то, они не так часто соседствовали на ней. С того же 1967-го года лишь пять раз завершали сезон вместе в Топ-2 Серии А. Причем в трех случаях из пяти настоящей борьбы за Скудетто не было. Следует добавить также сезон 2001/02, когда "Интер" начинал последний тур первым, но завершил третьим, отдав Скудетто "Ювентусу". Так что сезон ожидается неординарный. И конкретно - сегодняшнее дерби.

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Дерби обычно играют противоположности. У болельщиков это соблюдается. Ненависть страшная, поговорить нормально невозможно. Фаны "Интера" считают "Ювентус" грязным, коррумпированным, покупающим судей и вообще всех. Фаны "Юве" считают, что такой сам "Интер", но свалил все на них, а также, что миланцы - плаксы и дикие лузеры. А в "Юве", где победа - единственное, что важно, презирают лузеров.

Те же фаны противоположны в мышлении. Ультрас "Интера" писали жёсткое письмо легенде "Ювентуса" Антонио Конте, когда приходил в их клуб, требуя ни в коем случае не играть в тошнотворный футбол "Юве", а соблюдать яркие традиции "нерадзурри". Также требовали не ныть, не жаловаться, не искать отмазки, "как всегда делают в "Ювентусе". Для ультрас "Юве" важны лишь победы и трофеи, ничего больше.

Вот и сейчас "Интер" забил в 12-ти турах 29 мячей, играет ярко, раскрепощенно. Забивает даже с 56-ти метров. А "Ювентус" вымучивает голы и победы, забил 19, но большей частью со стандартных положений, рикошетов, добиваний с метра. Его игру невозможно смотреть, и очень часто повторяют, что веселее смотреть на сохнущую краску.

Впрочем, на самом деле клубы эти более похожи, чем кажется даже им самим. Нигде из грандов больше не было знаменитых династий владельцев, длившихся десятилетия. Берлускони в "Милане" был лишь один, Розелла Сенси в "Роме" лишь временно заменила умершего на посту отца. А вот полдесятка Аньелли в "Ювентусе" и два Моратти в "Интере" создавали историю этих клубов и неотделимы от них.

Похожи они и по экономическому положению. Плохому. По доходам постоянно лучшие в Серии А, выше "Милана". Но и по расходам и убытку наибольшие. Более семисот миллионов евро убытка за пять сезонов у обеих.

"Интер" очень рад снижению годового убытка со 140-ка до 85-ти миллионов, но это ведь лишь благодаря финалу Лиги Чемпионов. А он еще и должен вернуть кредит в примерно 350 миллионов до мая 2024-го года. Если не вернёт - перейдёт к кредиторам. И денег у сильно обедневшей семьи Чжан нет. Они пытаются лишь рефинансировать долг (фактически отсрочить) либо продать акции клуба.

"Ювентус" также очень рад сокращению с 240-ка до 120-ти за год. В эру пост-Аньелли им руководят лишь экономисты и адвокаты. Он также проводит режим жёсткой экономии, сокращает зарплаты. И все равно его зарплаты наибольшие в лиге. То есть будет сокращать ещё, отпускать важных игроков.

Потому обе продают, но не покупают. Отчаянно подписывают свободных агентов либо привлекают клубную молодёжь. "Интер" специализируется на первом, "Ювентус" - на втором.

Даже по игре есть схожесть. Да, "Ювентус" скучный, циничный, с акцентом на оборону, стабильный и победитель до мозга костей. А "Интер" не случайно называют Pazza, ведь он и вправду сумасшедший, непредсказуемый. И часто яркий. Но два наиболее успешных тренера в истории последнего - творец катеначчо Эленио Эррера и также отнюдь не атакующий Жозе Моуриньо.

Джованни Трапаттони и Конте также приходили из "Ювентуса" в "Интер" и приносили игру "бьянконери", через неё добывая победы и трофеи.

В последние годы связывает обе команды и персона Джузеппе Маротты. Гений трансферного рынка, особенно в подписании свободных агентов, построил "Ювентус" эры девяти Скудетто подряд и двух финалов Лиги Чемпионов, затем ушёл в "Интер", не согласившись с новой политикой "Юве" - и перехватил у него бразды правления со Скудетто, четырьмя Кубками и Суперкубками и финалом Лиги Чемпионов.

Многие считают, что именно переход Маротты стал ключевым в новейшей истории обоих клубов - в возрождении "Интера" после семи лет без Лиги Чемпионов, в падении "Ювентуса" с тремя годами без Скудетто и двумя - без трофеев вообще. Так заявил и легенда "Интера" и бывший игрок "Ювентуса" Алессандро Альтобелли. В "Интере" точно так считают, ведь на днях продлили контракт директора до 2027-го года.

Многие даже считают, что, останься Джузеппе в "Ювентусе", не было бы там и никаких скандалов с финансовыми махинациями, допингом, незаконными ставками. Не было бы ухода в отставку Андреа Аньелли со всем руководством, его ссоры с кузеном и главой семейной корпорации Джоном Элканном, не было бы исключения из Еврокубков и снятия десяти очков в лиге. Маротта просто не позволил бы такого.

Он, вообще-то, и ушёл, протестуя против безрассудного, по его мнению, подписания Криштиану Роналду и вообще против смены вектора "Ювентуса", смены его лого, превращения в машину по зарабатыванию денег и пиару за счёт спорта. И история доказала его правоту.

Похожие тренеры

Похожи на самом деле и оба тренера. В своей кубковой успешности. По семь внутренних Кубков в карьере Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги - рекорд Италии всех времен. Похожи в игре с тремя центральными защитниками и двумя нападающими. Хотя начинали карьеру в Серии А с двумя центральными, и успешно. Но сейчас почему-то выглядят абсолютно не способными играть с двумя. Будто память отшибло.

Похожи они и в том, что никто не ожидал от них стать тренерами, тем более - успешными. Те, кто знал их, до сих пор в шоке от этого. Ведь как игроки были безалаберными, лентяями, относились к футболу несерьёзно. Банальный центрфорвард-"девятка" Индзаги, "десятка", "фантазиста" Аллегри, который не бегал за мячом, а лишь ждал его. Топ-тренерами обычно становятся игроки не таких амплуа и стиля.

Аллегри и сейчас заявляет, что он попал на тренерскую скамью случайно, а должен был заняться чем-то другим. Индзаги же начал свой первый сезон в качестве постоянного главного тренера в "Лацио", после каденции Марсело Бьелсы, которая длилась... четыре дня. Симоне говорил, что просто не мог отказать клубу, который столько сделал для него как для игрока. Ну и понеслось.

Похожи тренеры и тем, что их постоянно недооценивают. Даже после Скудетто с "Миланом", пяти - с "Ювентусом", двух финалов Лиги Чемпионов, многие, в том числе и немало болельщиков "Ювентуса", считают Аллегри переоцененным, просто удачливым. Говорят, что он лишь умеет ставить "автобусную" оборону, а во всем другом беспомощен. Что не воспитывает молодёжь, а выезжает на горбу топовых ветеранов.

"Где бы он был без Златана, Ван Боммеля, Тьяго Силвы, Буффона, Кьеллини, Бонуччи. Они тренируют, не он"...

В предыдущем сезоне его уже выводили под конвоем полиции, не раз чуть не уволили. Говорили, что не увольняли лишь из-за огромной зарплаты, которую пришлось бы выплатить в любом случае, и из-за занятости Конте. Казалось, в нем все разочаровались. Казалось, что он уже не вернётся на уровень первой каденции и вообще стал слабым тренером. Или же просто раскрылся его истинный уровень.

Индзаги же критикуют за неумение играть на долгой дистанции в лиге. С "Лацио" в Серии А он был в лучшем случае четвертым, хотя там взял три Кубка. С "Интером" умудрился проиграть Скудетто гораздо более слабому по составу "Милану", потеряв ключевые очки на ровном месте. А в предыдущем сезоне потерпел 12 поражений и был далек от Топ-2. При том, что его состав вновь считали лучшим в лиге.

Его сильно критикуют за замены, в том числе за страсть как можно быстрее менять игрока, получившего жёлтую карточку. За отказ менять тактическую схему, даже когда кажется, что нужно.

И вот в нынешнем сезоне вроде бы оба затыкают рты критикам. "Интер" Индзаги выглядит очень мощно, очень стабильно. Проиграл лишь однажды в 12-ти турах. Прежде всего поправил оборону, пропустив в них лишь шесть мячей. И отлично применяет ротацию. Уже даже вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов после четырех туров.

А Аллегри активно задействует молодёжь. Гатти, Камбиазо, Фаджоли, Миретти - важные игроки в команде. Ну и вернул свою железную оборону, просто отказываясь пропускать. Разумеется, ему сильно облегчает жизнь отсутствие Еврокубков. Скептики говорят, что с евронагрузкой такого бега в лиге не было бы. Но у него и состав короткий, даже для лиги.

Теперь уже признают, понимают, что с кошмаром, который творился в "Ювентусе" в предыдущие два года, Аллегри делал все, что мог. По результатам на поле в обоих сезонах его команда выходила в Лигу Чемпионов уверенно. А Индзаги просто еще молод, всего семь сезонов со взрослыми командами. Он научится.

Сегодня они встречаются. Оба тренера заявляют, что матч не решающий. В 13-ом туре такого и не бывает. Но, по крайней мере, оба хотят доказать, что сильнее всех остальных и способны оставаться на вершине до окончания сезона.

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