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Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2024
“Канониры” все еще в гонке за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 34-й тур
20 апреля, 21:30. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Пол Тирни
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В матче первого круга, который состоялся в декабре, "Арсенал" одержал уверенную победу. Лондонцы забили два быстрых гола, а пропустили лишь в конце, превосходя по ходу всего матча. Однако теперь у "канониров" далеко не лучший отрезок матчей. Но и у "вулвз" длинная неудачная серия.
Новости Вулверхэмптона
В прошлом туре подопечные О'Нила встречались с "Ноттингем Форест". Хоть и Кунья забил свои 10-й и 11-й голы в чемпионате, однако "волки" смогли заработать лишь один зачетный пункт. Для нейтрального болельщика матч получился интересный, ведь сначала “лесники” отыгрывались, а затем и "Вулверхэмптон". Но в целом для “вулвз” ничейный результат – положительный результат матча. Вполне могла команда ОʼНила потерпеть поражение.
Последние пять матчей "Вулверхэмптон" провел без побед. За этот отрезок поединков коллектив заработал два очка в АПЛ, дважды проиграл и вылетел из Кубка Англии от нижелигового "Ковентри". В настоящее время “волки” идут на 11 месте чемпионата. Теоретически к еврокубкам – семь очков, но практически вряд ли подопечным О'Нила хватит сил и времени за них побороться.
Кадры хозяев
Только лучший бомбардир команды Кунья вышел из лазарета, как снова получил повреждение. Компанию ему из-за травм составляют Доусон, Бельгард и Нету. Также участие Аита-Нури сегодня под вопросом.
Новости Арсенала
В отличие от "волков", "канониры" имели матч посреди недели. "Арсенал" поехал в гости на "Альянц Арену" к "Баварии" после домашней ничьей 2:2. Поединок в Мюнхене лондонцы откровенно провалили и вылетели из Лиги чемпионов. Минимальной победы 1:0 подопечным Тухеля было достаточно для того, чтобы пройти "Арсенал".
Команда Артеты не побеждает в последних трех матчах. Помимо неудачных результатов против "Баварии", "Арсенал" также проиграл в прошлом туре АПЛ. Соперник был не из простых – "Астон Вилла" Унаи Эмери. Испанский тренер победил свою бывшую команду благодаря поздним голам своих подопечных. Но у "Арсенала" все еще есть шансы на чемпионство: за шесть туров до финиша "канониры" уступают первому "Манчестер Сити" двумя очками.
Кадры гостей
У Артеты лазарет практически пуст. Даже Тимбер, пропустивший практически весь сезон, залечил травму. Однако ему нужно еще набрать форму, поэтому на сегодняшний день он готов не будет.
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 13.04. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)
- 06.04. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)
- 02.04. Бернли – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)
- 30.03. Астон Вилла – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)
- 16.03. Вулверхэмптон – Ковентри 2:3 (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 17.04. Бавария – Арсенал 1:0 (ЛЧ)
- 14.04. Арсенал – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
- 09.04. Арсенал – Бавария 2:2 (ЛЧ)
- 06.04. Брайтон – Арсенал 0:3 (АПЛ)
- 03.04. Арсенал – Лутон 2:0 (АПЛ)
Последние пять матчей между командами
02.12.23. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
28.05.23. Арсенал – Вулверхэмптон 5:0 (АПЛ)
12.11.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
24.02.22. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
10.02.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75 - 26
|71
|3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47 - 57
|42
|14
|Кристал Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|16
|Эвертон*
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17
|Ноттингем Форест*
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46 - 70
|25
|19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20
|Шеффилд Юнайтед
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Арсенал
Прогноз матча Вулверхэмптон – Арсенал от UA-Football
Последние три матча “канониров” – это исключение из их хорошей игры и результатов за последние месяцы. Тем более, какой бы "Бавария" ни была сейчас, но она все равно остается претенденткой на титулы в каждом соревновании, в котором участвует. "Астон Вилла" – тоже очень непростой соперник. "Вулверхэмптон" – явно ниже уровня этих двух команд. По крайней мере, в начале матча “Арсенал” должен зажать оппонента. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме (Кф 1,84).
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