Клопп: У нас было много шансов и мы упустили их, но это лучше, чем не иметь шансов вообще

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал чемпионскую гонку в рамках чемпионата Англии.

“Это не в наших руках. Сможет ли “Сити” выиграть каждую игру, которая у них осталась? Да, это случалось довольно часто, но у них много игр и сложных соперников.

Мы думаем не о них, а о том, как снова начать выигрывать. У нас было много шансов и мы упустили их, но это лучше, чем не иметь шансов вообще. Я абсолютно убежден, что мы сможем вернуться к победе”, - сказал Клопп.