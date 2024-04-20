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Клопп: У нас было много шансов и мы упустили их, но это лучше, чем не иметь шансов вообще
Команда все еще претендует на титул
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал чемпионскую гонку в рамках чемпионата Англии.
“Это не в наших руках. Сможет ли “Сити” выиграть каждую игру, которая у них осталась? Да, это случалось довольно часто, но у них много игр и сложных соперников.
Мы думаем не о них, а о том, как снова начать выигрывать. У нас было много шансов и мы упустили их, но это лучше, чем не иметь шансов вообще. Я абсолютно убежден, что мы сможем вернуться к победе”, - сказал Клопп.
За шесть туров до финиша в турнирной таблице АПЛ лидирует "Манчестер Сити". "Арсенал" и "Ливерпуль" находятся на втором и третьем месте соответственно, уступая "горожанам" двумя очками.
Следующий поединок мерсисайдцы проведут завтра, 21 апреля, против "Фулхэма". Старт встречи запланирован на 18:30.
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