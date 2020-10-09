Норвегия - Сербия 1:2. Холанд и Эдегор не сыграют на чемпионате Европы

Состав сборной Норвегии крайне несбалансирован. Здесь есть такие звезды как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор и игроки предтопового уровня вроде Сандера Берге и Александера Серлота. Но рядом с ними играют футболисты из чемпионата Норвегии уровень которых, само собой, невысок. Сербия в этом отношении представляет собой более целостный коллектив. И это было очевидно по качеству игры.

В действиях игроков сборной Сербии было больше класса и взаимодействия. Тадич, Джуричич, Митрович могли разыгрывать эффектные комбинации и выходить на прекрасные голевые позиции, но подводила реализация. В первом тайме шикарный момент упустил Митрович, во втором – Джуричич.

Норвегия играла проще. Скандинавы рассчитали на стандарты, просто бесконечно количество угловых подал Эдегор. Именно после корнера Норвегия создала самый острый момент – с ударом Холанда головой справился Райкович.

Два слова о форварде “Боруссии”. Интересно, что в сборной ему приходится проделывать совсем другой объем работы – не только играть на завершении и в подыгрыше, но и кроссить, отбирать мячи. От этого его игра теряла в резкости.

Когда игра стала стала плавно перетекать в овертайм, Сербия забила свой гол. Мяч получился в “скандинавско-британском” стиле. Тадич выполнил подачу со штрафного, Митрович едва дотянулся до мяча и отпасовал его Сергею Милинкович-Савичу, едва вышедшему на поле.

Однако Сербия не смогла сохранить победный счет. Гости настолько опасалась Холанда, Эдегора и Серлота, что позволили слишком свободно себя чувствовать у пределов штрафной Матиас Норманну. Хавбек “Ростова” воспользовался своим шансом и красиво уложил мяч в угол.

В овертайме Сербия вновь демонстрировала более содержательную игру, и не удивительно, что гости смогли провести второй мяч. Дубль оформил Сергей Милинкович-Савич. Хавбек “Лацио” проявил хладнокровие и изящество, черпачком перекинув Ярстейна после паса Тадича – 1:2. Хаотичные попытки сборной Норвегии отыграться ни к чему не привели. Холанд и Эдегор остались без чемпионата Европы, Сербия в финале сыграет с Шотландией.

Квалификация к Евро-2020. Плей-офф, путь C, полуфинал. Осло, “Уллевол”

Норвегия – Сербия 1:2

Голы: Норманн 88 – Милинкович-Савич 82, Милинкович-Савич 102

Норвегия: Ярстейн – Алеэсами (Линнес 105), Айер, Региниуссен (Страндберг 91), Эльабделлауи (Торсби 116) – Юхансен (Кинг 67), Хенриксен (Норманн 46), Берге – Эдегор (Эльюнусси 111) – Холанд, Серлот

Сербия: Райкович – Коларов, Митрович, Миленкович – Ристич, Гудель, Максимович (Миливоевич 78), Тадич (Лукич 119), Лазович (Гачинович 105) – Митрович, Джуричич (Милинкович-Савич 80)

Предупреждения: Норманн 47 – Ристич 60, Миливоевич 90+4, Тадич 118