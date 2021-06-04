Германия на Евро: Вечные поиски Лёва, возвращенец Мюллер и ни единого центрфорварда в заявке

Предстоящее Евро станет прощальным турниром для Йоахима Лёва у руля сборной Германии. Йоги в общей сложности отдал "бундестим" 17 лет, привил немцам атакующий стиль и добивался больших результатов, включая триумфальный ЧМ-2014. Но в последние годы идеи наставника, кажется, иссякли. Лёв так далеко ушёл в эксперименты, что команда утратила своё лицо, а его ставка на омоложение состава с треском провалилась. Посмотрим, станет ли европейское первенство лебединой песней великого тренера. Перед стартом турнира мало что указывает на это.

История

Германия является трёхкратным победителем Евро, но в последний раз они поднимали этот титул над головой четверть века назад – в далёком 1996-м году. Ещё два триумфа датированы 1972-м и 1980-м годами. В начале нулевых "бундестим" дважды проваливался в финальном турнире, вылетая ещё на стадии группового этапа, но с приходом Лёва ситуация улучшилась. На Евро-2008 немцы дошли до финала, после чего последовало два выхода в полуфинал в 2012-м и 2016-м годах. Правда, на последнем большом международном турнире Германия с треском провалилась, не сумев даже выйти из группы на ЧМ.

Путь на Евро

Германия уверенно квалифицировалась на Евро-2020, финишировав на первой строчке в группе С, где их соперниками были Нидерланды, Северная Ирландия, Белоруссия и Эстония. Лёв без конца тасовал схемы (лишь с эстонцами дважды повторил одну расстановку) и состав, но всё равно сумел добыть 7 побед в 8 играх. Единственная неудача ждала "бундестим" в игре с будущим соперником Украины по группе Нидерландами, которые увезли из Берлина победу 2:4.

Тактика

В последние годы Йоахим Лёв много экспериментировал с тактикой, используя системы игры как в три, так и в четыре защитника. Практически с одинаковой частотой команда выходила в схемах 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3 и 3-5-2. Некоторую подсказку с основным вариантом дают мартовские поединки отбора к Чемпионату мира – в трёх последовательных играх кряду "бундестим" выходил в 4-3-3, явно начав подготовку к Евро. Именно в этой расстановке Лёву удаётся вместить наибольшее число центрхавов, единственной позиции, где у немцев топ-игроков с излишком.

Трио в центре поля Киммих-Горецка-Гюндоган очень здорово смотрелось в последних встречах с Исландией (3:0), Румынией (1:0) и Северной Македонией (1:2). Йозуа в свойственной ему манере дирижировал атаками из глубины, Горецка в фирменном стиле подключался вторым темпом, а Гюндоган эпизодически то оттягивался и помогал с построением атак, то исполнял роль теневого нападающего, в которой он красочно раскрылся в "Сити", забив рекордные для себя 17 мячей в этом сезоне. Единственная проблема – куда вместить Крооса. В марте Тони был травмирован и такой дилеммы перед тренером не стояло, но на Евро придётся решать. Все мы видели, что делал с Кроосом гиперактивный Нголо Канте в полуфинале ЛЧ, с другой стороны, вряд ли в Европе можно сыскать человека с пасом лучше, чем у Тони.

В то же время в последнем контрольном матче с Данией (1:1) "бундестим" вышел в 3 центрбека. В таком варианте удаётся замаскировать один из главных недостатков этого состава – отсутствие топовых фулбеков. Система юношеской подготовки в Германии наплодила тонны одноформатных системных игроков, и с интересными крайними защитниками не задалось. Поэтому Лёву приходиться мириться с Госенсом (топово подключается в штрафную) и Клостерманном (универсальный солдат в духе Сезара Аспиликуэты), тайно завидуя англичанам, которые даже без травмированного Александера-Арнольда сумели снарядить 5 топовых вингбеков на Евро. В центр защиты вернули опытного Матса Хуммельса, медлительность которого будут компенсировать внезапно воскресший в "Челси" Тухеля Антонио Рюдигер и Никлас Зюле, который несмотря на габариты умеет разгоняться до 35 км/час.

Ну и главный возвращенец – это Томас Мюллер. Лёв забыл о принципах и вернул всеми любимого раумдойтера в "бундестим". Игра с датчанами стала для Томаса первой в составе сборной с 2018-го года. Мюллера снарядили вперёд вместе с его баварскими партнёрами Гнабри и Сане, но для полного счастья им не хватало Роберта Левандовски, который, увы, поляк. Гнабри, к слову, в последнее время постоянно играет "ложную девятку", и видимо так будет и на первенстве Европы. Вариативности могут добавить дуэт Вернера и Хаверца из "Челси", а также универсальный Кевин Фолланд и машина по ассистам Йонас Хофманн. Хотя проблемы с отсутствием чистого форварда налицо.

Главная звезда

Йозуа Киммих, 26 лет

В ком уж точно можно не сомневаться на предстоящем Евро в составе Германии, так это в Йозуа Киммихе. Полузащитник выдал очередной выдающийся сезон за "Баварию", окончательно став главной фигурой центра поля команды после ухода Тиаго и во много компенсировав отъезд Алькантары своей невероятной игрой. Похожая история происходит и в "бундестим", где Йозуа постепенно затмевает и Тони Крооса.

Киммих диктует темп из глубины, раздаёт обостряющие передачи в финальную треть, активен в отборе и является ключевым элементом контрпрессинга как "Баварии", так и сборной Германии. Кроме того, он настоящий боец и всегда выручает в трудный момент. Настоящий подарок для любого тренера и достойный преемник Филиппа Лама, свершения которого 26-летний Киммих может даже превзойти.

Киммих был важной частью команд Германии до 17, 18, 19 и 21 года. За первую команду "бундестим" дебютировал в 2016-м году, сразу же поехав на чемпионат Европы, а также наиграв с тех пор 53 поединка за главную сборную страны.

Игрок, который может зажечь

Кай Хаверц, 21 год

Кай Хаверц не нуждается в представлении. Автор победного гола "Челси" в Лиге Чемпионов выдал не самый однозначный дебютный сезон в АПЛ, но во второй части кампании постепенно начал показывать, за что "синие" не поскупились заплатить "Байеру" 80 миллионов евро. Кай долго раскачивался на новом месте – помешал тяжело перенесенный COVID-19 и несуразные тактические установки Фрэнка Лэмпарда. Но с приходом Томаса Тухеля на тренерский мостик он начал демонстрировать свой талант, в итоге завершил сезон с неплохими 9+5 по системе гол+пас в 45 матчах.

21-летний Хаверц является по сути единственным молодым игроком, которого Лёв подпускает к основному составу. Есть ещё 18-летний Мусиала, но с учётом бешеной конкуренции в слоте атакующих полузащитников ему светит в лучшем случае единичные выходы на замену на Евро. А дальше пропасть – 24-летние Нойхаус и Кох и ещё 22 игрока 25 и 25+.

Хаверц – это раумдойтер нового поколения, прямой преемник Мюллера. Как и Томас, он строит свою игру на постоянном поиске свободного пространства, но если Мюллер больше заточен на подыгрыш партнёрам, то Кай – на завершение. Лёв использует обоих на правом крыле атаки, но было бы очень интересно узнать, совместимы ли эти двое на поле, либо же они будут мешать друг другу.

Кого будет не хватать

Марко Ройс, 32 года

Марко Ройс пропустит очередной крупный международный турнир. На этот раз не из-за травмы – капитан "Боруссии" решил взять тайм-аут после тяжелого сезона, передохнуть и подготовиться к новой кампании. Судя по всему, не ехать на Евро – это именно его решение, а не тренерского штаба. О завершение международной карьеры пока ничего сказано не было, так что вполне возможно, что мы увидим Марко на ЧМ следующим летом.

При всех симпатиях к Ройсу как личности и игроку, заменить его есть кем. Тут и Вернер, и Сане, и Фолланд, Гнабри или Мусиала. Вариантов хватает. Также мимо заявки заслуженно пролетели два Юлиана – Брандт из Дортмунда и извечный любимец Лёва Дракслер.

Ложка дёгтя

У этой команды есть два явных недостатка – фланги обороны и отсутствие центрфорварда. Если на левом краю можно попытаться воссоздать для Госенса комфортные условия как в "Аталанте", в которой Робин набил невероятные 11+6 в 32 матчах Серии А, то справа от Клостерманна/Гинтер в лучшем случае ждём надежной игры сзади. Впереди у Лёва есть кадровый потенциал для того, чтобы создать крутую современную игру с ложной девяткой, но есть одна проблема – для жизнеспособности таких механизмов нужна сыгранность, о которой на уровне сборных не может идти и речи. На бумаге же всё шикарно – Сане или Вернер открывается на скорости в полуфланге, Хаверц/Гнабри оттягиваются в глубину, Мюллер в компании Горецки и Гюндогана эпизодически врываются вторым темпом с передачи Киммиха/Крооса.

Прогноз

На родине от "бундестим" ждут ни много ни мало лебединой песни для главного тренера и триумфального ухода на пенсию с чемпионским титулом. Букмекеры же считают Германию пятым фаворитом Евро вслед за Францией, Англией, Бельгией и Испанией. Бесконечные искания Йоахима Лёва привели к тому, что немцы подходят к первенству в абсолютно разобранном состоянии. Но если им удастся найти свою игру по ходу турнира, не вылетев при этом из группы смерти с действующими чемпионами мира и Европы, то успех вполне реален. Во всяком случае кадровый потенциал позволяет – ветераны ещё не такие старые (Мюллеру и Кроосу 31, Хуммельсу 32) и находятся в приличной форме, а большая часть коллектива так и вовсе в своём рассвете сил (Киммиху и Горецке по 26, Гнабри, Сане, Вернеру и Зюле 25). Прогноз UA-Футбол – вылет в четвертьфинале.