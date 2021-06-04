  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Германия на Евро: Вечные поиски Лёва, возвращенец Мюллер и ни единого центрфорварда в заявке
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Германия на Евро: Вечные поиски Лёва, возвращенец Мюллер и ни единого центрфорварда в заявке

ЕВРО-2020
(1 голосов)

Стоит ждать от Лёва лебединой песни?

Германия на Евро: Вечные поиски Лёва, возвращенец Мюллер и ни единого центрфорварда в заявке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Предстоящее Евро станет прощальным турниром для Йоахима Лёва у руля сборной Германии. Йоги в общей сложности отдал "бундестим" 17 лет, привил немцам атакующий стиль и добивался больших результатов, включая триумфальный ЧМ-2014. Но в последние годы идеи наставника, кажется, иссякли. Лёв так далеко ушёл в эксперименты, что команда утратила своё лицо, а его ставка на омоложение состава с треском провалилась. Посмотрим, станет ли европейское первенство лебединой песней великого тренера. Перед стартом турнира мало что указывает на это.

История

Германия является трёхкратным победителем Евро, но в последний раз они поднимали этот титул над головой четверть века назад – в далёком 1996-м году. Ещё два триумфа датированы 1972-м и 1980-м годами. В начале нулевых "бундестим" дважды проваливался в финальном турнире, вылетая ещё на стадии группового этапа, но с приходом Лёва ситуация улучшилась. На Евро-2008 немцы дошли до финала, после чего последовало два выхода в полуфинал в 2012-м и 2016-м годах. Правда, на последнем большом международном турнире Германия с треском провалилась, не сумев даже выйти из группы на ЧМ.

Путь на Евро

Германия уверенно квалифицировалась на Евро-2020, финишировав на первой строчке в группе С, где их соперниками были Нидерланды, Северная Ирландия, Белоруссия и Эстония. Лёв без конца тасовал схемы (лишь с эстонцами дважды повторил одну расстановку) и состав, но всё равно сумел добыть 7 побед в 8 играх. Единственная неудача ждала "бундестим" в игре с будущим соперником Украины по группе Нидерландами, которые увезли из Берлина победу 2:4.

Тактика

В последние годы Йоахим Лёв много экспериментировал с тактикой, используя системы игры как в три, так и в четыре защитника. Практически с одинаковой частотой команда выходила в схемах 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3 и 3-5-2. Некоторую подсказку с основным вариантом дают мартовские поединки отбора к Чемпионату мира – в трёх последовательных играх кряду "бундестим" выходил в 4-3-3, явно начав подготовку к Евро. Именно в этой расстановке Лёву удаётся вместить наибольшее число центрхавов, единственной позиции, где у немцев топ-игроков с излишком.

Трио в центре поля Киммих-Горецка-Гюндоган очень здорово смотрелось в последних встречах с Исландией (3:0), Румынией (1:0) и Северной Македонией (1:2). Йозуа в свойственной ему манере дирижировал атаками из глубины, Горецка в фирменном стиле подключался вторым темпом, а Гюндоган эпизодически то оттягивался и помогал с построением атак, то исполнял роль теневого нападающего, в которой он красочно раскрылся в "Сити", забив рекордные для себя 17 мячей в этом сезоне. Единственная проблема – куда вместить Крооса. В марте Тони был травмирован и такой дилеммы перед тренером не стояло, но на Евро придётся решать. Все мы видели, что делал с Кроосом гиперактивный Нголо Канте в полуфинале ЛЧ, с другой стороны, вряд ли в Европе можно сыскать человека с пасом лучше, чем у Тони.

Германия на Евро: Вечные поиски Лёва, возвращенец Мюллер и ни единого центрфорварда в заявке - изображение 1

В то же время в последнем контрольном матче с Данией (1:1) "бундестим" вышел в 3 центрбека. В таком варианте удаётся замаскировать один из главных недостатков этого состава – отсутствие топовых фулбеков. Система юношеской подготовки в Германии наплодила тонны одноформатных системных игроков, и с интересными крайними защитниками не задалось. Поэтому Лёву приходиться мириться с Госенсом (топово подключается в штрафную) и Клостерманном (универсальный солдат в духе Сезара Аспиликуэты), тайно завидуя англичанам, которые даже без травмированного Александера-Арнольда сумели снарядить 5 топовых вингбеков на Евро. В центр защиты вернули опытного Матса Хуммельса, медлительность которого будут компенсировать внезапно воскресший в "Челси" Тухеля Антонио Рюдигер и Никлас Зюле, который несмотря на габариты умеет разгоняться до 35 км/час.

Ну и главный возвращенец – это Томас Мюллер. Лёв забыл о принципах и вернул всеми любимого раумдойтера в "бундестим". Игра с датчанами стала для Томаса первой в составе сборной с 2018-го года. Мюллера снарядили вперёд вместе с его баварскими партнёрами Гнабри и Сане, но для полного счастья им не хватало Роберта Левандовски, который, увы, поляк. Гнабри, к слову, в последнее время постоянно играет "ложную девятку", и видимо так будет и на первенстве Европы. Вариативности могут добавить дуэт Вернера и Хаверца из "Челси", а также универсальный Кевин Фолланд и машина по ассистам Йонас Хофманн. Хотя проблемы с отсутствием чистого форварда налицо.

Главная звезда

Йозуа Киммих, 26 лет

Германия на Евро: Вечные поиски Лёва, возвращенец Мюллер и ни единого центрфорварда в заявке - изображение 2

В ком уж точно можно не сомневаться на предстоящем Евро в составе Германии, так это в Йозуа Киммихе. Полузащитник выдал очередной выдающийся сезон за "Баварию", окончательно став главной фигурой центра поля команды после ухода Тиаго и во много компенсировав отъезд Алькантары своей невероятной игрой. Похожая история происходит и в "бундестим", где Йозуа постепенно затмевает и Тони Крооса.

Киммих диктует темп из глубины, раздаёт обостряющие передачи в финальную треть, активен в отборе и является ключевым элементом контрпрессинга как "Баварии", так и сборной Германии. Кроме того, он настоящий боец и всегда выручает в трудный момент. Настоящий подарок для любого тренера и достойный преемник Филиппа Лама, свершения которого 26-летний Киммих может даже превзойти.

Киммих был важной частью команд Германии до 17, 18, 19 и 21 года. За первую команду "бундестим" дебютировал в 2016-м году, сразу же поехав на чемпионат Европы, а также наиграв с тех пор 53 поединка за главную сборную страны.

Игрок, который может зажечь

Кай Хаверц, 21 год

Германия на Евро: Вечные поиски Лёва, возвращенец Мюллер и ни единого центрфорварда в заявке - изображение 3

Кай Хаверц не нуждается в представлении. Автор победного гола "Челси" в Лиге Чемпионов выдал не самый однозначный дебютный сезон в АПЛ, но во второй части кампании постепенно начал показывать, за что "синие" не поскупились заплатить "Байеру" 80 миллионов евро. Кай долго раскачивался на новом месте – помешал тяжело перенесенный COVID-19 и несуразные тактические установки Фрэнка Лэмпарда. Но с приходом Томаса Тухеля на тренерский мостик он начал демонстрировать свой талант, в итоге завершил сезон с неплохими 9+5 по системе гол+пас в 45 матчах.

21-летний Хаверц является по сути единственным молодым игроком, которого Лёв подпускает к основному составу. Есть ещё 18-летний Мусиала, но с учётом бешеной конкуренции в слоте атакующих полузащитников ему светит в лучшем случае единичные выходы на замену на Евро. А дальше пропасть – 24-летние Нойхаус и Кох и ещё 22 игрока 25 и 25+.

Хаверц – это раумдойтер нового поколения, прямой преемник Мюллера. Как и Томас, он строит свою игру на постоянном поиске свободного пространства, но если Мюллер больше заточен на подыгрыш партнёрам, то Кай – на завершение. Лёв использует обоих на правом крыле атаки, но было бы очень интересно узнать, совместимы ли эти двое на поле, либо же они будут мешать друг другу.

Кого будет не хватать

Марко Ройс, 32 года

Германия на Евро: Вечные поиски Лёва, возвращенец Мюллер и ни единого центрфорварда в заявке - изображение 4

Марко Ройс пропустит очередной крупный международный турнир. На этот раз не из-за травмы – капитан "Боруссии" решил взять тайм-аут после тяжелого сезона, передохнуть и подготовиться к новой кампании. Судя по всему, не ехать на Евро – это именно его решение, а не тренерского штаба. О завершение международной карьеры пока ничего сказано не было, так что вполне возможно, что мы увидим Марко на ЧМ следующим летом.

При всех симпатиях к Ройсу как личности и игроку, заменить его есть кем. Тут и Вернер, и Сане, и Фолланд, Гнабри или Мусиала. Вариантов хватает. Также мимо заявки заслуженно пролетели два Юлиана – Брандт из Дортмунда и извечный любимец Лёва Дракслер.

Ложка дёгтя

У этой команды есть два явных недостатка – фланги обороны и отсутствие центрфорварда. Если на левом краю можно попытаться воссоздать для Госенса комфортные условия как в "Аталанте", в которой Робин набил невероятные 11+6 в 32 матчах Серии А, то справа от Клостерманна/Гинтер в лучшем случае ждём надежной игры сзади. Впереди у Лёва есть кадровый потенциал для того, чтобы создать крутую современную игру с ложной девяткой, но есть одна проблема – для жизнеспособности таких механизмов нужна сыгранность, о которой на уровне сборных не может идти и речи. На бумаге же всё шикарно – Сане или Вернер открывается на скорости в полуфланге, Хаверц/Гнабри оттягиваются в глубину, Мюллер в компании Горецки и Гюндогана эпизодически врываются вторым темпом с передачи Киммиха/Крооса.

Прогноз

На родине от "бундестим" ждут ни много ни мало лебединой песни для главного тренера и триумфального ухода на пенсию с чемпионским титулом. Букмекеры же считают Германию пятым фаворитом Евро вслед за Францией, Англией, Бельгией и Испанией. Бесконечные искания Йоахима Лёва привели к тому, что немцы подходят к первенству в абсолютно разобранном состоянии. Но если им удастся найти свою игру по ходу турнира, не вылетев при этом из группы смерти с действующими чемпионами мира и Европы, то успех вполне реален. Во всяком случае кадровый потенциал позволяет – ветераны ещё не такие старые (Мюллеру и Кроосу 31, Хуммельсу 32) и находятся в приличной форме, а большая часть коллектива так и вовсе в своём рассвете сил (Киммиху и Горецке по 26, Гнабри, Сане, Вернеру и Зюле 25). Прогноз UA-Футбол – вылет в четвертьфинале.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Йоахим Лев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.