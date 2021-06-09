Чехия на Евро: Агрессивный стиль, сыгранность Славии и Шик на острие

История

Чехия является завсегдатаем в финальных турнирах европейского первенства. После распада Чехословакии в 1993-м году чехи не пропустили ни одного чемпионата Европы. На первом же Евро в качестве самостоятельного государства чехи сенсационно дошли до финала, уступив в экстра-тайме решающей встречи немцам.

Через 8 лет "локомотив" под рулём Карела Брюкнера дошёл до полуфинала, где их остановил будущий триумфатор Греция. В составе той сборной блистали невероятные Недвед и Росицки, впереди можно было положиться на Бароша и громилу Коллера, а в защите на неугомонного Янкуловски и Петра Чеха ещё без его печально известного шлема. Сейчас о таких звёздах в Чехии и не мечтают, но и у современной версии команды есть чем удивить на предстоящем первенстве.

Путь к Евро

Чехия получила свою традиционную путёвку на чемпионат Европы ещё на отборочном этапе, финишировав второй в группе с Англией (первая позиция), Болгарией, Косово и Черногорией. Начав с разгромного поражения от англичан (0:5), "народная команда" собралась и без проблем взяла второе место, попутно взяв реванш у родоначальников игры (2:1). Поражение от карликового Косово вызвало некоторые вопросы, но в остальном коллектив Ярослава Шилгавы справился на ура.

Тактика

Главный тренер Чехии Ярослав Шилгавы явно вдохновляется работой своего коллеги Индржиха Трпишовски из "Славии", которую наставник сборной и сам не так давно возглавлял. Шилгавы заимствует не только игровую модель пражского клуба, но и по максиму использует их игроков. В последнем официальном матче против Уэльса (0:1) в рамках квалификации к Чемпионату мира в старте вышло сразу 4 нынешних игрока "Славии" (Боржил, Кудела, Голеш и Провод) и ещё два бывших (Соучек и Цоуфал из "Вест Хэма"). И это отнюдь не делает работу Шилгавы вторичной – просто таковы реалии для футбола сборных.

Если трезво оценивать игру "Шахтёра" при Каштру в последнем сезоне, то можно смело отдавать именно "Славии" звание флагмана восточноевропейского футбола. Сумасшедший прессинг чешского клуба стал их визитной карточкой, придав им не только яркий игровой стиль, но и результаты – ничьи с "Интером" и "Барсой" в прошлой ЛЧ, вынос "Лестера" в ЛЕ этой кампании. А о том как зацвели экс-игроки пражской команды Соучек и Цоуфал в АПЛ и так все знают.

Взяв игру "Славии" за свой базис, Шилгавы получил на редкость сыгранную команду, в этом плане сравнимой с пиковой Испанией начала десятых с барселонскими корнями. Чехи используют крайне агрессивный прессинг, который бы банально не работал без должной слаженности игроков. Он позволяет им не только отодвинуть игру от своих ворот, но и вынуждает соперника ошибаться и терять мяч в опасных зонах, начиная резкие контрвыпады Чехии. Без мяча "народная команда" выглядит немного прямолинейно, в основном делая упор на фланговую игру.

The Czech national team squad for the UEFA #EURO2020 has been announced. pic.twitter.com/9JZuuJwru1 — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) May 25, 2021

Фланговые защитники Цоуфал и Боржил, записавшие на свой счёт по 7 результативных действий в минувшем сезоне, активно подключаются в атаку. По правому краю Цоуфала поддерживает экс-партнёр по "Славии" Провод или Масопуст, а слева играет Якуб Янкто из "Сампдории", обладающий не только шикарным кроссом и дальним ударом, но и завидным хладнокровием. В центре поля возможно главной угрозе команды Томашу Соучеку дают лицензию на подключения вперёд вторым темпом, а в паре с ним играет хавбек более оборонительного профиля. За креатив отвечает десятка "Герты" Владимир Дарида. Если от кого и стоит ждать остроумной передачи или какого-либо ещё нестандартного действия, так это от него. На острие атаки у Шилгавы формально самый статусный игрок этой команды Патрик Шик. Форвард провёл неоднозначный сезон в "Байере", но его разноплановость обязательно пригодиться сборной – Патрик может и быть финишером, и тонко подыграть партнёру, а также смело идёт в обводку. Друго дело, что вот прессинговать его в Бундеслиге так и не научили, поэтому если он будет выпадать из игры или лениться, то его впереди может подменить Выдра из "Бернли" – одномерный, но очень трудолюбивый форвард, привыкший рубиться на уровне АПЛ.

Главная звезда

Томаш Соучек, 26 лет

Томаш Соучек просто взорвал АПЛ, став одним из открытий английского сезона. В прошлом июле "Вест Хэм" не поскупился заплатить за него 16 миллионов евро, о чём в восточном Лондоне вряд ли сейчас кто-то жалеет. В первую очередь Соучек настоящий боец и трудяга, к тому же обладающий завидным здоровьем. Томаш отыграл все матчи "молотобойцев" в АПЛ от звонка до звонка – вдвойне впечатляющий показатель в условиях сжатого календаря и безумной интенсивности лиги, в которой он проводил свой дебютный сезон.

Ещё одного достоинство Соучека – невероятная универсальность. Он способен как самозабвенно пахать в обороне (2.1 отборов и 1.6 перехватов в среднем за матч в чемпионате), так и быть устрашающей угрозой в атаке (10 голов в АПЛ). К приличным габаритам в 192 сантиметра также прилагается солидная игра головой и абсолютно убийственные подключения в штрафную вторым темпом.

Такой стиль роднит Соучека с Маруаном Феллаини, некогда сверкавшим в "Эвертоне" как раз у Дэвида Мойеса, устрашая соперников своими врываниями в чужую штрафную и расталкивая всех на своём пути. Недавний хет-трик Томаша в ворота несчастной Эстонии ярко свидетельствуем о том, что с Соучеком оппонентам нужно будет считаться всерьёз – иначе жди беды.

Игрок, который может удивить

Адам Гложек, 18 лет

18-летний Адам Гложек является самым молодым игроком Чехии на Евро и имеет все шансы заявить о себе на предстоящем турнире. Несмотря на юный возраст, форвард "Спарты" отметился 15 голами и 8 результативными пасами в 19 матчах чемпионата Чехии. Если бы не перелом плюсневой кости, который вывел его из строя на 4 с половиной месяца в октябре прошлого года, эта статистика наверняка было бы ещё лучше. Хотя и такие цифры обеспечили ему звание лучшего бомбардира и самого дорогого игрока Фортуна лиги (17 миллионов евро).

Гложек преимущественно играет в центре нападения, но в прошлых сезонах бегал в "Спарте" на флангах и всё равно регулярно забивал. В первую очередь его отличает непомерно качественная и хладнокровная реализация моментов как для своего возраста. Несмотря на немалый рост (188 см), позволяющий ему неплохо чувствовать себя в воздухе, Адам обладает очень высокой скоростью. Также Гложек крепко стоит на ногах и неплохо бьёт издали. Для полного счастья не хватает только умения сыграться в пас.

Ложка дёгтя

Чехии откровенно не хватает больших имён. В сравнении с серединой нулевых коллектив заметно обнищал талантами, и не появилось не только новых Недведов и Чехов, но и даже Барошев с Росицки. Сыгранность и синергия это хорошо, но на одном Патрике Шике далеко не уедешь. С таких подбором исполнителей у команды Ярослав Шилгавы есть чёткий предел возможностей, которым им не переступить, несмотря на всю целостность их игры.

Ожидания

Чехия имеет очень слаженный коллектив, который действительно может удивить на предстоящем Евро. В их пользу говорит невероятная физическая подготовка, чёткая игровая структура и невиданная организованность как для национальной сборной. Отсутствие больших звёзд снимет с команды давление, так как ожидания от них будут минимальные. Чехи способны дать достойной бой хорватам и шотландцам в борьбе за вторую строчку (первую отдаём Англии) или выйти из группы в числе лучших команд с третьей позиции. Но с такими кадрами дальше первой стадии плей-офф им не шагнуть. Прогноз: разгромный вылет в 1/8 финала.