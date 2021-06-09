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Чехия на Евро: Агрессивный стиль, сыгранность Славии и Шик на острие

ЕВРО-2020
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Чехи везут на европейское первенство интересную команду

Чехия на Евро: Агрессивный стиль, сыгранность Славии и Шик на острие

Фото: AFP, автор – неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

История

Чехия является завсегдатаем в финальных турнирах европейского первенства. После распада Чехословакии в 1993-м году чехи не пропустили ни одного чемпионата Европы. На первом же Евро в качестве самостоятельного государства чехи сенсационно дошли до финала, уступив в экстра-тайме решающей встречи немцам.

Через 8 лет "локомотив" под рулём Карела Брюкнера дошёл до полуфинала, где их остановил будущий триумфатор Греция. В составе той сборной блистали невероятные Недвед и Росицки, впереди можно было положиться на Бароша и громилу Коллера, а в защите на неугомонного Янкуловски и Петра Чеха ещё без его печально известного шлема. Сейчас о таких звёздах в Чехии и не мечтают, но и у современной версии команды есть чем удивить на предстоящем первенстве.

Путь к Евро

Чехия получила свою традиционную путёвку на чемпионат Европы ещё на отборочном этапе, финишировав второй в группе с Англией (первая позиция), Болгарией, Косово и Черногорией. Начав с разгромного поражения от англичан (0:5), "народная команда" собралась и без проблем взяла второе место, попутно взяв реванш у родоначальников игры (2:1). Поражение от карликового Косово вызвало некоторые вопросы, но в остальном коллектив Ярослава Шилгавы справился на ура.

Тактика

Главный тренер Чехии Ярослав Шилгавы явно вдохновляется работой своего коллеги Индржиха Трпишовски из "Славии", которую наставник сборной и сам не так давно возглавлял. Шилгавы заимствует не только игровую модель пражского клуба, но и по максиму использует их игроков. В последнем официальном матче против Уэльса (0:1) в рамках квалификации к Чемпионату мира в старте вышло сразу 4 нынешних игрока "Славии" (Боржил, Кудела, Голеш и Провод) и ещё два бывших (Соучек и Цоуфал из "Вест Хэма"). И это отнюдь не делает работу Шилгавы вторичной – просто таковы реалии для футбола сборных.

Если трезво оценивать игру "Шахтёра" при Каштру в последнем сезоне, то можно смело отдавать именно "Славии" звание флагмана восточноевропейского футбола. Сумасшедший прессинг чешского клуба стал их визитной карточкой, придав им не только яркий игровой стиль, но и результаты – ничьи с "Интером" и "Барсой" в прошлой ЛЧ, вынос "Лестера" в ЛЕ этой кампании. А о том как зацвели экс-игроки пражской команды Соучек и Цоуфал в АПЛ и так все знают.

Взяв игру "Славии" за свой базис, Шилгавы получил на редкость сыгранную команду, в этом плане сравнимой с пиковой Испанией начала десятых с барселонскими корнями. Чехи используют крайне агрессивный прессинг, который бы банально не работал без должной слаженности игроков. Он позволяет им не только отодвинуть игру от своих ворот, но и вынуждает соперника ошибаться и терять мяч в опасных зонах, начиная резкие контрвыпады Чехии. Без мяча "народная команда" выглядит немного прямолинейно, в основном делая упор на фланговую игру.

Фланговые защитники Цоуфал и Боржил, записавшие на свой счёт по 7 результативных действий в минувшем сезоне, активно подключаются в атаку. По правому краю Цоуфала поддерживает экс-партнёр по "Славии" Провод или Масопуст, а слева играет Якуб Янкто из "Сампдории", обладающий не только шикарным кроссом и дальним ударом, но и завидным хладнокровием. В центре поля возможно главной угрозе команды Томашу Соучеку дают лицензию на подключения вперёд вторым темпом, а в паре с ним играет хавбек более оборонительного профиля. За креатив отвечает десятка "Герты" Владимир Дарида. Если от кого и стоит ждать остроумной передачи или какого-либо ещё нестандартного действия, так это от него. На острие атаки у Шилгавы формально самый статусный игрок этой команды Патрик Шик. Форвард провёл неоднозначный сезон в "Байере", но его разноплановость обязательно пригодиться сборной – Патрик может и быть финишером, и тонко подыграть партнёру, а также смело идёт в обводку. Друго дело, что вот прессинговать его в Бундеслиге так и не научили, поэтому если он будет выпадать из игры или лениться, то его впереди может подменить Выдра из "Бернли" – одномерный, но очень трудолюбивый форвард, привыкший рубиться на уровне АПЛ.

Главная звезда

Томаш Соучек, 26 лет

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Томаш Соучек просто взорвал АПЛ, став одним из открытий английского сезона. В прошлом июле "Вест Хэм" не поскупился заплатить за него 16 миллионов евро, о чём в восточном Лондоне вряд ли сейчас кто-то жалеет. В первую очередь Соучек настоящий боец и трудяга, к тому же обладающий завидным здоровьем. Томаш отыграл все матчи "молотобойцев" в АПЛ от звонка до звонка – вдвойне впечатляющий показатель в условиях сжатого календаря и безумной интенсивности лиги, в которой он проводил свой дебютный сезон.

Ещё одного достоинство Соучека – невероятная универсальность. Он способен как самозабвенно пахать в обороне (2.1 отборов и 1.6 перехватов в среднем за матч в чемпионате), так и быть устрашающей угрозой в атаке (10 голов в АПЛ). К приличным габаритам в 192 сантиметра также прилагается солидная игра головой и абсолютно убийственные подключения в штрафную вторым темпом.

Такой стиль роднит Соучека с Маруаном Феллаини, некогда сверкавшим в "Эвертоне" как раз у Дэвида Мойеса, устрашая соперников своими врываниями в чужую штрафную и расталкивая всех на своём пути. Недавний хет-трик Томаша в ворота несчастной Эстонии ярко свидетельствуем о том, что с Соучеком оппонентам нужно будет считаться всерьёз – иначе жди беды.

Игрок, который может удивить

Адам Гложек, 18 лет

Чехия на Евро: Агрессивный стиль, сыгранность Славии и Шик на острие - изображение 2

18-летний Адам Гложек является самым молодым игроком Чехии на Евро и имеет все шансы заявить о себе на предстоящем турнире. Несмотря на юный возраст, форвард "Спарты" отметился 15 голами и 8 результативными пасами в 19 матчах чемпионата Чехии. Если бы не перелом плюсневой кости, который вывел его из строя на 4 с половиной месяца в октябре прошлого года, эта статистика наверняка было бы ещё лучше. Хотя и такие цифры обеспечили ему звание лучшего бомбардира и самого дорогого игрока Фортуна лиги (17 миллионов евро).

Гложек преимущественно играет в центре нападения, но в прошлых сезонах бегал в "Спарте" на флангах и всё равно регулярно забивал. В первую очередь его отличает непомерно качественная и хладнокровная реализация моментов как для своего возраста. Несмотря на немалый рост (188 см), позволяющий ему неплохо чувствовать себя в воздухе, Адам обладает очень высокой скоростью. Также Гложек крепко стоит на ногах и неплохо бьёт издали. Для полного счастья не хватает только умения сыграться в пас.

Ложка дёгтя

Чехии откровенно не хватает больших имён. В сравнении с серединой нулевых коллектив заметно обнищал талантами, и не появилось не только новых Недведов и Чехов, но и даже Барошев с Росицки. Сыгранность и синергия это хорошо, но на одном Патрике Шике далеко не уедешь. С таких подбором исполнителей у команды Ярослав Шилгавы есть чёткий предел возможностей, которым им не переступить, несмотря на всю целостность их игры.

Ожидания

Чехия имеет очень слаженный коллектив, который действительно может удивить на предстоящем Евро. В их пользу говорит невероятная физическая подготовка, чёткая игровая структура и невиданная организованность как для национальной сборной. Отсутствие больших звёзд снимет с команды давление, так как ожидания от них будут минимальные. Чехи способны дать достойной бой хорватам и шотландцам в борьбе за вторую строчку (первую отдаём Англии) или выйти из группы в числе лучших команд с третьей позиции. Но с такими кадрами дальше первой стадии плей-офф им не шагнуть. Прогноз: разгромный вылет в 1/8 финала.

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.