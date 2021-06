Чехия на Евро: Агрессивный стиль, сыгранность Славии и Шик на острие

Чехия является завсегдатаем в финальных турнирах европейского первенства. После распада Чехословакии в 1993-м году чехи не пропустили ни одного чемпионата Европы. На первом же Евро в качестве самостоятельного государства чехи сенсационно дошли до финала, уступив в экстра-тайме решающей встречи немцам.

Через 8 лет "локомотив" под рулём Карела Брюкнера дошёл до полуфинала, где их остановил будущий триумфатор Греция. В составе той сборной блистали невероятные Недвед и Росицки, впереди можно было положиться на Бароша и громилу Коллера, а в защите на неугомонного Янкуловски и Петра Чеха ещё без его печально известного шлема. Сейчас о таких звёздах в Чехии и не мечтают, но и у современной версии команды есть чем удивить на предстоящем первенстве.

Чехия получила свою традиционную путёвку на чемпионат Европы ещё на отборочном этапе, финишировав второй в группе с Англией (первая позиция), Болгарией, Косово и Черногорией. Начав с разгромного поражения от англичан (0:5), "народная команда" собралась и без проблем взяла второе место, попутно взяв реванш у родоначальников игры (2:1). Поражение от карликового Косово вызвало некоторые вопросы, но в остальном коллектив Ярослава Шилгавы справился на ура.

Главный тренер Чехии Ярослав Шилгавы явно вдохновляется работой своего коллеги Индржиха Трпишовски из "Славии", которую наставник сборной и сам не так давно возглавлял. Шилгавы заимствует не только игровую модель пражского клуба, но и по максиму использует их игроков. В последнем официальном матче против Уэльса (0:1) в рамках квалификации к Чемпионату мира в старте вышло сразу 4 нынешних игрока "Славии" (Боржил, Кудела, Голеш и Провод) и ещё два бывших (Соучек и Цоуфал из "Вест Хэма"). И это отнюдь не делает работу Шилгавы вторичной – просто таковы реалии для футбола сборных.

Если трезво оценивать игру "Шахтёра" при Каштру в последнем сезоне, то можно смело отдавать именно "Славии" звание флагмана восточноевропейского футбола. Сумасшедший прессинг чешского клуба стал их визитной карточкой, придав им не только яркий игровой стиль, но и результаты – ничьи с "Интером" и "Барсой" в прошлой ЛЧ, вынос "Лестера" в ЛЕ этой кампании. А о том как зацвели экс-игроки пражской команды Соучек и Цоуфал в АПЛ и так все знают.

Взяв игру "Славии" за свой базис, Шилгавы получил на редкость сыгранную команду, в этом плане сравнимой с пиковой Испанией начала десятых с барселонскими корнями. Чехи используют крайне агрессивный прессинг, который бы банально не работал без должной слаженности игроков. Он позволяет им не только отодвинуть игру от своих ворот, но и вынуждает соперника ошибаться и терять мяч в опасных зонах, начиная резкие контрвыпады Чехии. Без мяча "народная команда" выглядит немного прямолинейно, в основном делая упор на фланговую игру.

The Czech national team squad for the UEFA #EURO2020 has been announced. pic.twitter.com/9JZuuJwru1