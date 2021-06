Эриксен повалился на газон по ходу матча с Финляндией. Кристиану делают массаж сердца

В матче первого тура группового этапа сборная Дании играет против команды Финляндии.

В концовке первого тайма полузащитник датчан без контакта Кристиан Эриксен повалился на газон. На 43-й минуте встречи арбитр остановил игру, а на поле выбежали врачи.

Медицинский персонал уже делает массаж сердца хавбеку.

Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE