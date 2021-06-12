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Бельгия – Россия 3:0. Дубль Лукаку принёс дьяволам разгромную победу

ЕВРО-2020
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(5 голосов)

"Красные дьяволы" не оставили соперникам шансов

Бельгия – Россия 3:0. Дубль Лукаку принёс дьяволам разгромную победу

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020, группа B. Первый тур

12 июня, Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"

Бельгия 3:0 Россия

Голы: Лукаку (10, 88), Менье (34)

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Боята, Вертонген (Вермален, 77) – Кастань (Менье, 28) Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар – Мертенс (Э. Азар, 72), Лукаку, Карраско (Прат, 77)

Россия: Шунин – Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Жирков (Караваев, 43) – Баринов (Дивеев, 46), Оздоев – Зобнин (Мухин, 64), Головин, Кузяев (Черышев, 30, Ал. Миранчук, 64) – Дзюба

Бельгия стартовала на Евро-2020 с комфортной победы над сборной России. Лидерам мирового рейтинга ФИФА хватило 35 минут, чтобы получить преимущество в два мяча, после чего Роберто Мартинес перевёл команду в режим энергосбережения. Судьбу поединка решили две катастрофические индивидуальные ошибки россиян, хотя и без них Бельгия доминировала все 90 минут, и в концовке таки сумела довести счёт до разгромного.

Бельгия с первых минут не могла рассчитывать на двух главных звёзд – Де Брюйне и Эдена Азара. Второй сумел восстановиться и появиться на поле во втором перерыве, но был лишь тенью всем нам известного Азара из-за ужасных кондиций. Но сегодня команде Роберто Мартинеса хватило и одной суперзвезды в лице Ромелу Лукаку, сделавшего результат в одиночку. В остальном бельгийцы действовали в традиционной манере в своей схеме 3-4-3. Россия же не осмелилась тоже выйти в три оборонца из-за травмы центрдефа Курдяшова, хотя Черчесов активно наигрывал формацию перед Евро. Ход игры доказал, что это была ошибка со стороны наставника россиян.

Бельгия активно начала игру и повела уже в первые 10 минут встречи. После заброса Мертенса из глубины Лукаку был в офсайде, но из-за несуразного рикошета от Андрея Семёнова это положение вне игры оказалось пассивным. После неуклюжей игры Семёнова мяч отскочил к Ромелу, который в очередной раз огорчил россиян голом. Команда Черчесова побуянила в ответ минут 5-7, но кроме удара Марио с углового и дальнего выстрела Оздоева ничего создать не смогла. Зато бельгийцы ответили вторым. После подачи Азара-младшего с фланга голкипер Шунин отбил мяч прямо на ногу едва вышедшего на поле Менье. Лукаку мог оформлять дубль уже в первой половине, но сначала самоотверженный Джикия исправил очередную ошибку от Семёнова, а после 37-летний пенсионер Жирков остановил прорыв Ромелу ценой травмы.

Во второй половине россиян удалось немного подравнять игру. Во-первых, Бельгия уже откровенно перестала играть на максимуме. А во-вторых, Черчесов наконец перешёл на схему с тремя защитниками и у россиян появилось подобие прессинга. Боята и Вертонген всё равно без проблем съедали Дзюбу, вокруг которого строилась вся игра его команды, зато без мяча Россия уже не выглядела настолько безнадёжно. Русские продержались почти до конца встречи, но разгрома всё же избежать не смогли. Неугомонный Менье на 88-й минуте вывел Лукаку сам на сам с Шуниным, и Ромелу спокойно пробил в ближний угол, забив свой 5 гол в 5 матчах с коллективом Черчесова. Бельгия сегодня не показала прямо впечатляющей игры, но и этого хватило для убедительного старта на Евро.

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В статье: Бельгия Россия
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Комментарии (92)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
13.06.2021 в 01:06
Проиграли закономерно, шапкой всеравно кидать не буду пока завтра не сыграет Украина! Удачи нашим!!!
Ответить
+3
-2
dazo399
13.06.2021 в 00:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-4
liziauscas (smela)
13.06.2021 в 00:54
Бельгійці трохи розчарували, у другому таймі. могли б і більше забити і коли я подумав: ну забийте ж третій, бо я проґавив попередні два - Лукаку забиває! Баба Ванга в домовині, думаю, перевернулась!
Ответить
+2
-3
avatar
IvaneZZZ (Киев)
13.06.2021 в 00:50
Полон рот голов глотнули. С чем и поздравляю!
Ответить
+3
-2
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.06.2021 в 00:43
Лаос судил, а суддейство не обсуждают? Поленья хоть бы жёлтую карточку одну получили. Ах, ну да, чтоб Лукаку сбить, нужно Лукаку сперва догнать.
Ответить
+4
-2
velbag (Полтава)
13.06.2021 в 00:38
якцапи всьо
Ответить
+6
-2
DK с 6 лет (Киев)
13.06.2021 в 00:31
Тут Черчесов не вытянул, как на ЧМ )))
Ответить
+3
-1
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.06.2021 в 00:30
После Эль Классико комментов меньше. Смотрите, Семйон на заметочку возьмёт и будет почти весь контент сайта о Спартаке да о Зените.Матч не смотрел, результат предсказуем, букмекеры в проигрыше, наверное. Перед стартовым свистком кэф на бельгийцев больше двойки был. Что странновато. Предполагали, что в Мордоре без КДБ не справятся? Но Лукаку дал Дзюбиньо мастер-класс.
Ответить
+4
-3
DesnaUA (Чернигов)
13.06.2021 в 00:34
Я по -2 ставил)
Ответить
+1
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
13.06.2021 в 00:52
Выше двойки??!!!! Это ж верняк был(( Давным-давно завязал со ставками, но знал бы о таком коэффициенте - поставил бы
Ответить
0
-1
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.06.2021 в 00:56
От 2,01 до 2,10 за чистую победу, Ф1 (-1) за 2,92–3,40. Ищё около двойки индивидульный тотал бельгийцев >1,5 был.
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.06.2021 в 01:01
Практически на любой матч Евро ТБ 2,5, обе забьют выше двойки. Ну и в принципе обе забьют зашла бы только в одном из четырёх случаев пока.
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.06.2021 в 01:05
Верняк? Верняков не бывает. На финов сегодня кэф 12 был, допустим, разгрома турков итальянцами не ожидали, что Уэльс зацепится за очки также не ждали. Что Рашка пройдёт испанцев на прошлом ЧМ также не ждали.
0
-1
Їжак Сергій (Маріуполь)
13.06.2021 в 00:30
Бельгійці молодці, але лінькуваті...)))Могли б трохи більше побігати, а не ходити пішки, щоб люди у Львові змогли більше халявного пива випити)))Данці і фіни, берить приклад з бельгійців та підтримайте їх зачин)))
Ответить
+8
-2
ua_fan (south ukraine)
13.06.2021 в 00:26
Ох и вяликие. Пешком изнасилованы во все дыры.
Ответить
+10
-4
FC Energy (Новая Каховка)
13.06.2021 в 00:26
Вечер удался
Ответить
+8
-6
Їжак Сергій (Маріуполь)
13.06.2021 в 00:25
росіяни: "можэм повторіть"...бельгійці: "ми теж можемо повторити")))
Ответить
+11
-4
Зритель (Харьков)
13.06.2021 в 00:20
Чрезмерная радость приведет к печали (китайская пословица) - в свете завтрашнего матча сборной Украины.
Ответить
+7
-21
Mexxxxx (Просяная)
13.06.2021 в 00:27
При любых раскладах мы так позорно, безвольно и бездарно не сыграем.
Ответить
+7
-5
huligan (Черновцы)
13.06.2021 в 00:59
Тим паче ми ж не в себе вдома, як збірна мельдонію будемо грати ))
+1
-1
huligan (Черновцы)
13.06.2021 в 00:36
Я так останній раз радів, коли в Харкові Кернес поїхав на концерт до Кобзона )))
Ответить
+8
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.06.2021 в 00:19
Тепер ясно чому канал Україна не транслював цей матч- вони порно не показують ))). Ясно було, що рашу в усі дири будуть дрючити! Ходили чутки, що й Футбол 1 з цієї ж причини не мав показувати це гвалтування, але їм вдалось переконати Нац.раду, що коли не гратиме Де Брюйне, то це буде еротика
Ответить
+15
-4
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
13.06.2021 в 00:17
Только что звонил кореш из Питера, Дзюба попросил сегодня не беспокоить, надо передернуть)))
Ответить
+13
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
13.06.2021 в 00:16
таврия19752009 (Симферополь) Поздравляю тебя nадло!!! А что там Дзюба? Наверное вместо играть на Лукаку др@чил?
Ответить
+13
-4
DK с 6 лет (Киев)
13.06.2021 в 00:12
Ну и какой рашистский придурок говорил, что ониобыграют Украину 10:0 )
Ответить
+16
-6
Зритель (Харьков)
13.06.2021 в 00:15
Согласно рейтингу ФИФА Украина - сильнейшая команда бывшего СССР. Я не думаю, что кто-то в здравом уме мог говорить про 10:0.
Ответить
+13
-3
DK с 6 лет (Киев)
13.06.2021 в 00:19
Так откудаж там ум
+4
-4
huligan (Черновцы)
13.06.2021 в 00:11
Заголовок мав би бути такий: росіяни зробили три рази Менье Лукаку )))))
Ответить
+15
-4
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.06.2021 в 00:13
Дотепно!
Ответить
+9
-4
metall5291 (Kharkiv)
13.06.2021 в 00:11
Даже пешком обыграли носителей скреп 3-0. А если бы еще и играли?
Ответить
+8
-4
DesnaUA (Чернигов)
13.06.2021 в 00:47
Бельгия могла смело U16 выставить против этих хвутболистов)))
Ответить
0
-2
Acsakal (Kharkov)
13.06.2021 в 00:10
Ну що... Вітаю всіх українців із вдалим футбольним днем. І джентльмени з Вельсу відібрали очки в майстрів здобування перемог закулісними іграми, і справжні фіни довели, що Україна віддала у відбірковому матчі очки не найслабшій команді, і, нарешті, бельгійці не дали змінити звичну позу вічно встаючих з колін фінам прихованим... Навіть фінки в какашниках позабавили. Головне тепер, щоби завтра наші виступили на максимумі.
Ответить
+12
-3
huligan (Черновцы)
13.06.2021 в 00:10
Слава Україні! Лукаку Слава! ))))))
Ответить
+14
-4
avatar
simargl (Чернигов)
13.06.2021 в 00:12
Ответить
+6
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
13.06.2021 в 00:09
Ну, что ж, пока расклады в этой группе - хороши. У финнов появился шанс выйти дальше, надеюсь они устроят линию Маннергейма в следующем матче. Ну и датчанам в последнем матче отступать будет некуда. Шансы есть на то чтобы ка.цапистан пошел отдыхать после группового
Ответить
+19
-2
metall5291 (Kharkiv)
13.06.2021 в 00:12
хорошо бы.
Ответить
+2
-2
DK с 6 лет (Киев)
13.06.2021 в 00:16
Там все печально, если ты видел
Ответить
+1
-2
Cerega15 (Kherson)
13.06.2021 в 00:19
Чтобы подняться с последнего места им понадобится батут от Рогозина.
Ответить
+2
-2
huligan (Черновцы)
13.06.2021 в 00:08
Безмежно довго можна споглядати на три речі: як горить вогонь, як тече вода і на обличчя вболівальників росії на стадіоні після гри з Бельгією )))))
Ответить
+14
-2
Acsakal (Kharkov)
13.06.2021 в 00:12
"...як горить вогонь, тече вода та коптить вата..."
Ответить
+9
-3
DesnaUA (Чернигов)
13.06.2021 в 00:08
Зі святом,рашисти)))
Ответить
+12
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 00:09
Менье в подарунок.
Ответить
+8
-1
magnum power (БОМЖ)
13.06.2021 в 00:12
там, за поребриком, оголосять перемогу і скромно, тихенький голосом додадуть - з негативним результатом.
Ответить
+9
-1
high_jack (Bucha)
13.06.2021 в 00:23
Друзья, ета пабєда! Сєводня наша зборная дала бой капіталістам і прєнєсла пабєду с отріцатєльним значєнієм нашей родінє! Слава владімєру владімєровічу!!
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
13.06.2021 в 00:07
Красные дьявола лихо Ощипали двуголовых курей... мелочь, а приятно...
Ответить
+14
-3
friday13 (Івано-Франківськ)
13.06.2021 в 00:07
рускагаварящих унижают і насілуют. путин введи вайска в бельгию
Ответить
+15
-4
huligan (Черновцы)
13.06.2021 в 00:06
З дитинства за Бельгію і за Лукаку ))))
Ответить
+11
-5
metall5291 (Kharkiv)
13.06.2021 в 00:06
Яка приємна новина.
Ответить
+11
-5
Dimka26 (Чернигов)
13.06.2021 в 00:05
3 гол чем-то напомнил де жа вю матча Интер Шахтер. где Лукукаку продавил Хочолаву и забил гол.
Ответить
+3
-6
Dr. House (Поділля)
13.06.2021 в 00:05
А где этот духовноскрепный счётчик лаптей? Боярой захлебнулся?
Ответить
+10
-5
Algrab (Костопiль)
13.06.2021 в 00:07
скрєпа заржавіла....
Ответить
+9
-4
avatar
IM-RM-DK (Miami)
13.06.2021 в 00:07
Сидит на бутылке из под Советского шампанского
Ответить
+8
-4
DesnaUA (Чернигов)
13.06.2021 в 00:10
Дык праздник в лаптестане,залился уже)
Ответить
+9
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 00:15
Пішов Львів прибирати.
Ответить
+4
-3
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
13.06.2021 в 00:05
Бельгийцы красавцы, но Львов так можно и споить)))
Ответить
+11
-4
Dr. House (Поділля)
13.06.2021 в 00:07
Та нє, три мало... Якби шість, то мо'..
Ответить
+9
-3
oda1979 (Запорожье)
13.06.2021 в 00:04
Рашка без мельдония никак:)) уровень игры ниже плинтуса. И это при том, что бельгийцы и в первом тайме особо не упирались, а во втором вообще играть бросили.
Ответить
+11
-1
Algrab (Костопiль)
13.06.2021 в 00:06
Видно в перерві матчу їм трохи грошенят занесли, щоб не більше 3-0 гвалтували...
Ответить
+6
-1
oda1979 (Запорожье)
13.06.2021 в 00:07
Я грешным делом уже подумал, что бельгийцы один пропустят, дабы кокошники на стадионе порадовать. Очень много обрезок стало, никто бежать не хотел..
+5
-2
Зритель (Харьков)
13.06.2021 в 00:08
Сили зберегали на наступні матчі. Турнір довгий.
+5
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
13.06.2021 в 00:03
Конте прокачал Лукаку отлично!!..жаль,что Антоха свалил!
Ответить
+4
-2
belarus_1978 (Харьков)
13.06.2021 в 00:03
Что мельдоний закончился?
Ответить
+7
-2
high_jack (Bucha)
13.06.2021 в 00:01
Они надеются взять 6 с Данией и финнами) После такой игры - там максимум 4 (или 2) - купят 1 матч полюбому.
Ответить
+7
-3
oda1979 (Запорожье)
13.06.2021 в 00:05
Ну у финников как бы появился шанс выйти из группы. Если рашке не проиграют. Ну и датчане просто обречены выигрывать у небратьев.
Ответить
+3
-4
high_jack (Bucha)
13.06.2021 в 00:11
Даже если представить, что мышебратья играли не за РФ (т.е. без эмоций), не вижу потенциала для двух побед без компромисса у этой команды. Они игрой не возьмут 6. Даже 4 - это планка с хорошей игрой. Газпром может втиснуться разве..
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
13.06.2021 в 00:16
Дуже добрий розклад. У фінів додасться впевненості перед грою зі "старшими братами", а данці, навпаки, з рашкою будуть злішими. Хоча, маючи справи з мордором, виключати бабло-мєльдонієві схеми ніколи не можна.
Ответить
+2
-1
high_jack (Bucha)
13.06.2021 в 00:26
Просто слухаючи їхнього коментатора здалось, що вони вже цих 6 взяли. Ніби то така тактика) Але вони ротом вже й Київ брали))
0
0
Acsakal (Kharkov)
13.06.2021 в 00:45
То не треба слухати отруйні джерела.
0
0
Header (Черкассы)
13.06.2021 в 00:01
Лаптеногие те еще мертвецы)))) мяч забрать не могли весь 2й тайм. Осталось завтра прибить Нидерланды.
Ответить
+8
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2021 в 00:01
тудой!
Ответить
+3
-4
Анатолий Шпильцман (Брюссель )
13.06.2021 в 00:00
Merci les diables))Ô Belgique, ô mère chérie
Ответить
+5
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
13.06.2021 в 00:00
у Бельгии внутри футболок надпись: Слава Украине!- Героям Слава!
Ответить
+19
-4
Dr. House (Поділля)
13.06.2021 в 00:00
Барсодрочиус лишнехромосомный, ну что, заскринил дубль Лукаку?))) И ещё: очень понравился комментатор: М'яч незграбно приймає Дзюба. Так, ця дія не в його компетенції...
Ответить
+11
-3
Algrab (Костопiль)
13.06.2021 в 00:03
Ответить
+6
-3
rivnenskyi (Рівне)
13.06.2021 в 00:00
Бельгійці розчарували. Могли виносити мокшу ще непристойніше, проте другий тайм проходили пішки. рашка - на рівні Туреччини, місцями краще, а загалом гірше. Турки хоч грали весь матч, сьогодні ж був якийсь дир-дир. Під час матчу реально орнув двічі - коли побачив старого Жиркова і коли замінили чувака який пробігав 30 хвилин і був замінений. мокша - дно.
Ответить
+9
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 00:02
Вони просто після менье кінчили. Сил не залишилось.
Ответить
+3
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.06.2021 в 23:59
Не смотрел,просто знал что так и будет))))…спасибо БИГ РОМ
Ответить
+11
-2
magnum power (БОМЖ)
12.06.2021 в 23:58
дерева в лаптях майже вистояли, пропустили всього 3.
Ответить
+16
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
12.06.2021 в 23:57
Браво Бельгия!). Спасибо за Позитив). мракобесы в позе приняли).
Ответить
+16
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.06.2021 в 23:57
Пива во Львове хоть хватило?
Ответить
+15
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 23:59
У Львові? Повір, сам знаю.
Ответить
+7
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.06.2021 в 00:10
Там же наливать обещали по 100 бокалов за каждый гол Бельгии
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 00:11
Львів за таке і більше нальє.
+1
-1
Algrab (Костопiль)
12.06.2021 в 23:57
Турнірна таблиця групи В тішить око....На останньому місці " скрєпоносці"...
Ответить
+16
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 23:57
Росія зробила менье. Гарний подарунок путіну до дня його міста.
Ответить
+16
-1
Mikes (Харьков-Мюнхен)
12.06.2021 в 23:57
Ну какие же они деревянные!
Ответить
+15
-1
Джин Тоник (R)
12.06.2021 в 23:57
Хороший матч!Хотелось бы Украина-Россия в 1/8.Без политики,чисто спорт!Ждем наших завтра!
Ответить
+2
-4
Dr. House (Поділля)
13.06.2021 в 00:03
Это не возможно по двум причинам: по сетке, и потому-что четвёртое место мокшей в плей-офф не выводит. Даже за газмясовские бабки...
Ответить
+5
-2
Зритель (Харьков)
13.06.2021 в 00:05
Согласно сетке турнира такой вариант 1/8 не возможен.
Ответить
+2
-1
avatar
Horus (Днепропетровск)
12.06.2021 в 23:56
Потратили все силы на обсуждение формы СБУ)
Ответить
+23
-1
denis066 (Днепр )
13.06.2021 в 01:04
Та футболистам по барабану,что у нас на форме нарисовано,они просто играть не умеют вот и продули разгромно
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
12.06.2021 в 23:56
И счет порадовал, но еще больше порадовала игра сборной России. Она просто никакая, во всех смыслах.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.