Венгрия - Португалия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 15.06.2021

В последний день первого круга Евро-2020 в бой вступает действующий чемпион Европы. Сборная Португалии сразится с Венгрией на единственном стадионе турнира, на котором разрешена стопроцентная заполненность. Таким образом, 67 тысяч болельщиков заполнят "Пушкаш Арену" в Будапеште и должны создать незабываемый вечер. Этот матч в венгерской прессе уже окрестили величайшим в истории на территории Венгрии. Действительно, первый крупный турнир сборных в истории в этой стране, хозяева против чемпиона Европы - что может быть больше? А такой статус обязывает.

15 июня. 19:00. Евро-2020. Группа F. Первый тур

Будапешт. "Пушкаш Арена"

Венгрия - Португалия

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Венгрию не слишком удручает попадание в "Группу Смерти" с Португалией, Францией и Германией. Она явно хочет наслаждаться моментом, чувствует атмосферу праздника. Второй Евро подряд после 30-ти лет без крупных турниров, да ещё и дома, возвращение венгерской команды в Лигу Чемпионов - в стране чувствуют возрождение футбола. Сборная еще и не проигрывала в 11-ти последних матчах (вторая такая серия среди участников турнира), осенью 2020-го выиграла свою группу Лиги Наций у Сербии, России и Турции, в Отборочной группе на Чемпионат Мира идёт второй сразу за Англией.

Вопросы вызывают последние контрольные матчи против Кипра (1:0) и Ирландии (0:0), в которых сборная выглядела весьма серо в атаке, да и в центре поля не всегда контролировала. Её наставник итальянец Марко Росси признал проблемы. В целом сборная похожа на староитальянскую - жёсткая, организованная, хороша в обороне, но лишена воображения в атаке и слишком часто отдаёт инициативу. Во время своей серии с грандами она не встречалась, на Евро пробилась благодаря Лиге Наций, причём даже не выиграв свою группу (Финляндия выиграла, но пробилась на Евро через главный Отбор).

В Португалии также настроение очень хорошее. С замечательными игроками и вдумчивым тренером-чемпионом это логично. Правда, следует отметить усталость и некую сытость звезд, как и недостаточно активное участие молодёжи. Сборная-2016 была более голодной, более молодой в стартовом составе. Сейчас же многие устали физически и морально. Бруну Фернандеш, например - первый игрок после возвращения европейских лиг после короналокдауна по отыгранным минутам, Рубен Диаш также в пятёрке, Криштиану Роналду провел изматывающий и крайне нервный сезон в "Ювентусе".

Фернанду Сантуш и подопечные резко отвергают вопросы о недостатке голода, чувствуют свою силу, не желают растрачивать такую сильную сборную впустую. Вместе с тем, сомнения остаются. Тем более, что четыре из последних пяти кампаний "селесао" провели не очень удачно. Выиграли Лигу Наций-2018/19, но вылетели в 1/8 финала ЧМ, не вышли из группы Лиги Наций-2020, в Отборе на Евро уступили Украине и понервничали. Отбор на ЧМ-2022 начали невнятной игрой даже против Азербайджана и Люксембурга и ничьей с Сербией, которая слабее Венгрии. На что лузитане сейчас способны?

Течение матча предсказать очень просто. Венгры постоянно играют по схеме 3-5-2. Разумеется, эта схема уже доказала, в том числе и на этом турнире, что умеет отнюдь не только обороняться, но у Росси свой вариант. Они не ищут владение мячом и точно не будут искать его против португальцев. Зато будут искать силовой футбол, дуэли и стандартные положения. Во всем этом они сильны. Венгерский Nemzeti Sport даже провел исследование, сравнив частоту голов с угловых на крупных турнирах. За последние десять лет она поднялась в два раза, что издание очень радует.

Кадры

Венгры потеряли двух своих наиболее креативных и техничных игроков, главных исполнителей угловых. Золт Калмар и Доминик Собослай травмированы. Потому в атаке вариантов не так много. Росси уже заявил, что выставит тандем "Майнц"-"Фрайбург" Салай-Саллай. Есть Салай и в обороне - Аттила из "Фенербахче". Его важность возрастёт, поскольку лучший центральный защитник Вилли Орбан из "Лейпцига" не здоров на сто процентов. Уж точно критически важен будет вратарь "Лейпцига" Петер Гулаши. Росси даже считает, что он на одном уровне с Мануэлем Нойером. Придётся доказывать.

Заменить Калмара и Собослая способен новичок Андраш Шафер. Он забил Кипру, также заработал пенальти в том матче. А ещё забивать умеют защитники. Если считать с ноября 2018-го, второй бомбардир сборной - Орбан.

Португалия потеряла одного из лучших своих игроков. Правый защитник Жоау Канселу заразился коронавирусом и выпал из заявки. Вызванный вместо него Диого Далот и Нельсон Семеду - это уже не тот уровень. Учитывая то, сколько уже сделали на этом турнире правые защитники, речь о серьёзной потере. Зато все другие в строю. Криштиану Роналду, судя по последним интервью, очень раздражен. Особенно вопросами о личных рекордах (у него 104 гола за сборную - до мирового рекорда Али Даеи не хватает пяти) и своём следующем клубе. Он заявляет, что думает лишь о победе на Евро.

Бернарду Силва и Диого Жота готовы феерить на флангах, Бруну Фернандеш в последнем контрольном матче против Израиля (4:0) удвоил количество своих голов за сборную до четырёх и готов подтверждать статус звезды АПЛ. Андре Силва провел великолепный сезон за "Айнтрахт" и готов доказать, что у Португалии наконец-то есть центрфорвард. Главная дилемма - позволит ли Сантуш ему это доказать, либо в центре атаки выйдет лишь Роналду?

Очные матчи

Преимущество лузитан в очных матчах очевидно. Из 13-ти они не проиграли ни одного, выиграв девять. В том числе и выиграли шесть из последних семи. В Квалификации на Чемпионат Мира-2018 состоялись победы с результатами 3:0 и 1:0. Правда, последняя в Будапеште была очень тяжёлой. А последняя встреча на крупном турнире завершилась со счётом 3:3. Тогда венгры усилиями Геры и Джуджака (дубль) трижды выходили вперёд, вынуждая Нани и Криштиану (дубль) отыгрываться. На том турнире Венгрия выиграла группу, отправив Португалию на третье место. Когда это было? На Евро-2016.

Прогноз: Венгрия - Португалия 0:2

Сантуш, Криштиану, Росси называют именно первый матч в группе критически важным. Хотя КриРо не против проиграть его с условием, что затем выиграет Евро. Росси уже ответил согласием. Если же отбросить шутки, то в Португалии уважают соперника, говорят о его мощи, организованности, вспоминают 2016-й. Сантуш беспокоится, что после почти месяца простоя его игроки не наберут форму быстро. Беспокоится и из-за полного стадиона против них. Росси же призывает своих играть матч как последний в карьере.

Португальцам часто тяжело против команд уровня Украины, Сербии, Польши, может быть очень тяжело и сегодня. Но все же они понимают, что в группе с Францией и Германией терять очки против Венгрии нельзя. А их качество способно преодолеть любую стену.