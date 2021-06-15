Геройства и неудачи вратарей, раздумье Луиса Энрике. Лучшие кадры Евро-2020 за 14 июня

В понедельник, 14 июня на Евро-2020 состоялось три матча. Чехии удалось победить шотландцев, Словакия удивила Польшу, а Швеция выстояла в противостоянии с Испанией. Вашему вниманию лучшие кадры за вчерашний день от фотографов Getty Images

В Глазго было два героя. Первый - голкипер сборной Чехии Томаш Вацлик. Он спасал свою команду не хуже Георгия Бущана в первом тайме против Нидерландов. Но чешский вратарь продолжил это делать и после перерыва и в итоге записал на свой счет «клин-шит»

Его подвиги, правда, отодвинул на второй план форвард Патрик Шик. В первом тайме он эффектно замкнул головой подачу с фланга

А после перерыва создал настоящие шедевр, забив Дэвиду Маршалу с центра поля. Кто-то говорит - случайность, кто-то - мастерство. Мы наслаждаемся моментом

А вот в матче Польши и Словакии другому голкиперу крайне не повезло. Войцех Щенсны пытался парировать удар, мяч попал в штангу, отлетел в польского вратаря и залетел в ворота. Интересно, что это второй автогол на Евро и второй от игрока Ювентуса. Первый был на счету Демирала из сборной Турции

Для поляков это вообще был крайне негативный матч. Они еще и записали в свой пассив первую красную карточку на Евро-2020. «Отличился» Гжегож Крыховяк

Но Словакия не выиграла бы, если бы роль бомбардира не взял на себя Милан Шкриньяр. Центральный защитник разобрался в штрафной соперник как заправский форвард

Если вы не смотрели матч Испания - Швеция, но пересмотрели краткий обзор, вам может показаться, что это была крайне увлекательная игра. Не без того, эпизодами команды радовали зрителей опасными моментами. Но в целом это была еще та колыбельная. Испания установила рекорд Евро по проценту владения мячом, однако Луиса Энрике это достижение вряд ли порадует - его команда так и не смогла пробить шведскую стену

Во многом из-за Робина Ольсена - шведский кипер несколько раз спасал свою сборную. Не так часто, как Вацлик, но лавры героя своей команды он тоже заслужил

Фото - Getty Images