"Пейте воду". Роналду отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola на пресс-конференции

Нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду всегда выступает за здоровый образ жизни и определенно сладкая вода не соответствуют его стилю. На пресс-конференции перед матчем ЕВРО с Венгрией CR7 отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola.

Он оставил перед собой только воду. Действительно важно заметить, что Роналду никогда не рекламировал Coca-Cola. Однажды Pepsi использовала его фото, однако после этого случая компании пришлось принести Криштиану извинения. В начале карьеры отучил нападающего пить газировку валлиец Райан Гиггз.

Добавим, что Coca-Cola – официальный спонсор УЕФА и ЕВРО-2020.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo ????



This is absolutely brilliant ???? pic.twitter.com/bw9FYlTOI4