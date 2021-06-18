Португалия - Германия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 19.06.2021

На Евро-2020 мало ничьих и много кандидатов на ноль очков. Это автоматически повышает вероятность невыхода из групп даже с четырьмя очками, не говоря уж о трёх. Именно потому матч против Португалии приобретает для сборной Германии критическую важность. Из-за этого и из-за общего состояния сборной вокруг неё царит тревога и обильная критика. В Португалии всё гораздо спокойнее, но и там не празднуют, и там понимают, что одной победы над аутсайдером, скорее всего, не хватит. Потому можно ожидать более острую битву, чем обычно во вторых турах у грандов.

19 июня. 19:00. Евро-2020. Группа F. Второй тур

Мюнхен. "Алльянц Арена"

Португалия - Германия

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Немцы очень старались, выкладывались, владели мячом 62 процента времени, победили по ударам по воротам со счётом 10:4, тем не менее, выглядели беспомощными против французской обороны и пропускали контратаки. Такого же мнения и немецкие эксперты, и это ощущение просто общей слабости своей сборной наиболее удручает их. Лотар Маттеус говорил о плохой координации линий "манншафт", а это как раз и признак недостаточной силы, недостаточной натренированности. Как и плохое исполнение стандартных положений, что эксперты также отмечали. С немалой тревогой.

Также бушует критика в адрес Иоахима Лева из-за схемы в три центральных защитника. Маттеус, Маттиас Заммер, Бастиан Швайнштайгер, Мехмет Шолль, Михаэль Баллак и другие легенды немецкого футбола призывают отказаться от этой схемы, также призывают вернуть Йозуа Киммиха в центр поля. Уж точно они призывают укрепить центр поля настоящим последним опорником. Если не Киммихом - то Эмре Джаном. Интервьюируемым игрокам сборной приходилось избегать неудобных вопросов о тактике, лавировать. При этом чувствовалось, что и они хотят вернуться к четырём.

В Португалии всё гораздо спокойнее. К победе над венграми, несмотря на счет 3:0, отнеслись трезво. Говоря о непростой игре. Бруну Фернандеш говорил о "забеге" и "когтях", команде, об исключении слова "я". Даже главный "я" - Криштиану Роналду - говорил о страданиях, об отсутствии эгоизма, о командной борьбе против упрямого соперника. Их наставник Фернанду Сантуш признавал тревогу во втором тайме, недостаточные скорости и игру поперек поля. Вместе с этим, говорил о полном преимуществе своей команды, об отличной обороне, о в итоге созданных убойных моментах.

Тактические претензии к "селесао" сходились к слишком большому увлечению "кроссами" с флангов. Они и вправду большей частью были неэффективными, а опасные моменты возникали после перехватов либо в самой концовке против уже усталого соперника. С другой стороны, там очень довольны третьим голом, состоявшимся после 33-ёх передач между девятью игроками. Как и выходом Криштиану Роналду на первое место по голам (11) и участиям в финальных турнирах Евро (5), выходом на 106 голов, что лишь на три меньше рекорда сборных всех времён. Настроение португальцев хорошее.

Как пройдёт встреча между тревогой и собранностью? Киммих желает доказать, что "мы также Топ-сборная". Маттиас Гинтер и Джан считают, что нужно больше смелости, чаще идти в обыгрыш, даже защитникам, искать вертикальный быстрый футбол. "Манншафт", несомненно, попытается. Фернандеш также желает доминировать, владеть мячом, создавать. Но как раз португальцы Сантуша не раз в подобной ситуации играли весьма прагматично. Вряд ли они будут ускоряться поначалу и атаковать большими силами. Не исключено, что, как и французы, решат отдать мяч сопернику.

Кадры

Если двигать Киммиха в центр, заменить его на правом фланге некем. Поскольку Лукас Клостерманн и Йонас Хоффман травмированы. А если двигать из центра Гинтера - придётся выпускать вместо него более слабых Гюнтера либо Зюле. В случае перехода на 4-3-3 все полегче - Гинтер справа, Рюдигер и автор автогола Хуммельс в центре. Но, скорее всего, Лев не откажется от 3-4-3. Также дилемма на правом фланге. Говорят, что Илкай Гюндоган хочет видеть там Лероя Сане, а не Хавертца. Частый вопрос об эффективности Томаса Мюллера как главного форварда также актуален.

В центре поля может помочь Леон Горетцка. Но вряд ли с первых минут, поскольку травмирован. Под вопросом также участие Гнабри, хотя он уже тренируется со всеми.

В Португалии скамья запасных гораздо богаче, чем в Германии, но Сантуш любит стабильный состав. Потому вряд ли ожидаются изменения. Критика заторможенности Вильяма Карвалью на тренера не повлияет. Мощь и отбор этого опорника важнее. Наставник также заявил, что Бернарду Силва больше занимался владением мячом, а вышедший на замену Рафа Силва (прямой создатель двух первых голов) принёс скорость и вертикаль. Впрочем, и это не изменит стартовый состав. Также Роналду, несмотря на некую критику в его адрес, останется в центре атаки, а Андре Силва - в запасе.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Карвалью, Данилу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жота, Криштиану Роналду

Германия: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс, Киммих, Кроос, Гюндоган, Гозенс, Гнабри, Сане, Мюллер

Очные матчи

Преимущество Германии в очных матчах очевидно. 10 побед, пять ничьих и три поражения. Разница мячей - 29:16. В последних четырех побеждали немцы. Причём интересно, что все они состоялись на крупных турнирах. 3:1 в матче за третье место на ЧМ-2006, 3:2 в 1/4 финала Евро-2008, 1:0 в групповом турнире Евро-2012, 4:0 в групповом турнире ЧМ-2014. Правда, до этого в групповом турнире Евро-2000 португальцы победили со счётом 3:0, вышли из группы и выбили немцев с турнира.

Томас Мюллер - лучший бомбардир этих очных матчей с тремя мячами. Столько же - у Сержио Консейсао и Бастиана Швайнштайгера. У Криштиану Роналду, кстати, ни одного гола в ворота этого соперника в четырех матчах. Правда, следует отметить, что первого вратаря сборной Мануэля Нойера он уже огорчал девять раз. Разумеется, на клубном уровне.

Главный арбитр

Энтони Тейлор никогда не судил взрослую сборную Германии. А взрослую сборную Португалии - лишь однажды. В Отборочном турнире на Евро-2020 он зафиксировал поражение лузитан от Украины со счетом 1:2. Показав им две желтые карточки, но назначив в их пользу пенальти. На этом Евро англичанин судил матч Дания - Финляндия. Тот самый, имени Кристиана Эриксена.

Прогноз: Португалия - Германия 1:0

Германия никогда не начинала Евро с поражения, никогда не забивала в свои ворота на Евро. Даже на провальных Евро-2000 и Евро-2004, на которых не вышла из сложных групп. Конечно, она собирается бороться, по отдельности её игроки очень сильны. Но командная игра построена слабо, не хватает изобретательности. Проблемы с этим и со "стандартами" признает и Лёв. Жаль для немцев, что он не признаёт проблемы в центре поля. Без изменений там они вновь проиграют хладнокровному сопернику и его всегда голодному лидеру. Роналду наконец-то забьёт Германии.