Модрич выключил телевизоры украинцев и вывел пламенных в 1/8. ЕВРО. Хорватия – Шотландия 3:1

Для камбэка на ЕВРО сборной Украины нужна была ничья в данном поединке. Вчера бельгийцы выполнили половину плана по возвращению "сине-желтых" на турнир, а сегодня хорваты испортили вторничную заготовку. Будем ждать среды, а пока перейдем к событиям на "Хэмпден Парк".

Шотландцы начали встречу очень активно и где-то даже агрессивно, стремясь открыть счет. Адамс не дотянулся до мяча после заброса Макгинна, Че не хватило считанных сантиметров. Тем не менее, мощный стартовый штурм никогда не гарантирует дивидендов. Стоило хорватам просто отвести игру от своих ворот, как Юранович навесил, Перишич сбросил Влашичу, а тот со скрипом, но вывел "шашечных" вперед (1:0). На том же отрезке немного не хватило точности выстрелу Модрича. Шотландцы огрызнулись моментом Адамса и неопасным ударом Макгинна, прежде чем темп игры был сбит вплоть до занавеса первого тайма.

"Пламенные" взяли сферу под контроль и пару раз будили Маршалла. "Тартановая армия" плохо проскакивала центральный круг, однако вновь логика покинула чат в аккурат перед 15-минутной паузой. Шотландцам хватило одной вылазки к владениям Ливаковича, чтобы Макгрегор воспользовался отскоком (1:1).

Второй тайм начался со свидания Гвардиола и Маршалла – голкипер вышел из дуэли победителем. Через 10 минут Модрич красиво вырезал на Перишича, но и Иван не перехитрил вратаря номинальных гостей. В таких условиях банде Кларка было очень непросто демонстрировать хоть какой-то конструктив, их атаки строились незамысловато, на забросах вперед. Во время одного такого шаблонного наступления Макгинн не попал по мячу, зато влетел в Ливаковича. В этом моменте – вся суть игры Шотландии после действительно качественного дебюта.

Тем более, к большому несчастью "скоттов", в их команде нет опытных мастеровитых исполнителей. Как по нотам комбинацию хорватов завершил Модрич – Лука красиво выкрутил снаряд внешней стороной стопы почти в девятку (2:1). Хавбек "Реала" на этом не остановился, его подачу с корнера как по учебнику замкнула макушка Перишича (3:1). Парни Далича даже не позволили оппоненту оформить как таковой навал, до финального свистка шотландцы лишь раз толково вылетели к чужим воротам – Адамс ожидаемо не пробил Ливаковича под острым углом.

Вся Украина замрет у телевизоров вновь завтра, Хорватия выходит в плей-офф чемпионата, а Шотландия завершает свои выступления на глазах родных фанатов на первом за четверть века ЕВРО.

