Вечером на арене "Ференц Пушкаш" в Будапеште встретятся сборные Португалии и Франции.

Вы точно помните, что произошло в финале Евро-2016 с участием этих команд. Жесткий, вязкий футбол; травма Роналду, штанга Жиньяка, добавленное время. Ну и гол Эдера, куда ж без него.

Франция с тех пор выиграла мундиаль, но этот мяч в стране забудут еще нескоро. Если бы Эдер сегодня вышел на поле, его бы накрывали похлеще Криштиану. Увы, он не выйдет. Герой минувшего чемпионата даже не попал в заявку Португалии на текущий турнир, и это не удивительно. В сезоне-2020/21 Эдер забил лишь 2 гола в 28 матчах за "Локомотив".

Летом его контракт с москвичами истекает и продлевать его не будут. Где продолжит карьеру автор самого важного португальского гола в ХХІ веке еще неясно, но это точно будет какое-то захолустье.

Так бывает: Эдер забил великий гол, но это не сделало его великим футболистом.

***

Ему уже 33 года и карьера близится к концу, а других похожих голов он так и не забил, да и вообще отличался реже, чем ждали его наниматели. По-хорошему, он и в заявку на Евро-2016 попал лишь из-за дефицита центрфорвардов в Португалии. В качестве альтернативы Эдеру всерьез рассматривали Бруну Морейру, игравшего в Таиланде - настолько все плохо.

Эдера называли худшим игроком из 23 в заявке "Селессау" и сравнивали по полезности с дорожным конусом, а тренер Фернанду Сантуш перед Евро изменил схему с 4-3-3 на 4-4-2, чтобы он не путался под ногами у Нани с Роналду.

Трудно вообразить, как много значил гол в финале Евро для футболиста с такой репутацией. Это было как избавление; доказательство того, что он все делал правильно.

***

Дорога Эдера к финалу не была легкой. Он родился в Гвинее-Бисау, в два года переехал с матерью в Лиссабон, а в восемь родители сдали его в католический приют. Там Эдер рос и учился играть в футбол:

"Академика" дала рослому африканцу контракт, когда ему исполнилось 18. Первая зарплата - 400 евро. Их Эдер отправил матери.

Про отца он долго не рассказывал и лишь после триумфального Евро поделился с британскими журналистами. Оказывается, тот с 1999 года сидит в английской тюрьме за убийство своей жены - мачехи Эдера. При этом есть информация, что на родине его подозревают еще и в трех вооруженных ограблениях.

Когда он забил гол Франции в финале, английские тюремщики разрешили Филомену Антониу Лопешу позвонить сыну и поздравить его с победой. По словам Эдера, его отец рыдал от счастья.

Éder:"My father has been in prison since I was 12. My mother in law died, he was accused of killing her"@vinesfoot pic.twitter.com/ymE8lW6KcU