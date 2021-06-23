Гол, за которым пустота: увы, герой финала Евро-2016 не сделал карьеру

Вечером на арене "Ференц Пушкаш" в Будапеште встретятся сборные Португалии и Франции.

Вы точно помните, что произошло в финале Евро-2016 с участием этих команд. Жесткий, вязкий футбол; травма Роналду, штанга Жиньяка, добавленное время. Ну и гол Эдера, куда ж без него.

Франция с тех пор выиграла мундиаль, но этот мяч в стране забудут еще нескоро. Если бы Эдер сегодня вышел на поле, его бы накрывали похлеще Криштиану. Увы, он не выйдет. Герой минувшего чемпионата даже не попал в заявку Португалии на текущий турнир, и это не удивительно. В сезоне-2020/21 Эдер забил лишь 2 гола в 28 матчах за "Локомотив".

Летом его контракт с москвичами истекает и продлевать его не будут. Где продолжит карьеру автор самого важного португальского гола в ХХІ веке еще неясно, но это точно будет какое-то захолустье.

Так бывает: Эдер забил великий гол, но это не сделало его великим футболистом.

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"Я пересматривал этот гол раз 15. Ну ладно, больше! Иногда я просто захожу на YouTube, чтобы еще раз его увидеть. А почему нет?" - говорит нападающий.

Ему уже 33 года и карьера близится к концу, а других похожих голов он так и не забил, да и вообще отличался реже, чем ждали его наниматели. По-хорошему, он и в заявку на Евро-2016 попал лишь из-за дефицита центрфорвардов в Португалии. В качестве альтернативы Эдеру всерьез рассматривали Бруну Морейру, игравшего в Таиланде - настолько все плохо.

Эдера называли худшим игроком из 23 в заявке "Селессау" и сравнивали по полезности с дорожным конусом, а тренер Фернанду Сантуш перед Евро изменил схему с 4-3-3 на 4-4-2, чтобы он не путался под ногами у Нани с Роналду.

Ronaldo shot even though that wouldn't have gone in, Nani Touches it and makes it 2-0. pic.twitter.com/4KRm4W3syO — ???????????????????????????? (@sachufcleo) June 20, 2021

"Честно сказать, в Португалии Эдер был посмешищем. Мы привыкли к мобильным и техничным форвардам, как Нуну Гомеш, Домингуш Пасиенсия, Педру Паулета. Они забивали много голов. Эдер же и забивал мало, и действовал неуклюже", - объясняет журналистка газеты Expresso Мариана Кабрал.

Трудно вообразить, как много значил гол в финале Евро для футболиста с такой репутацией. Это было как избавление; доказательство того, что он все делал правильно.

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Дорога Эдера к финалу не была легкой. Он родился в Гвинее-Бисау, в два года переехал с матерью в Лиссабон, а в восемь родители сдали его в католический приют. Там Эдер рос и учился играть в футбол:

"Если честно, дела в приюте могли пойти по-всякому. У меня было много друзей, и не все из них сегодня в порядке. У нас не было родителей, а наша первая площадка была завалена осколками стекла".

"Академика" дала рослому африканцу контракт, когда ему исполнилось 18. Первая зарплата - 400 евро. Их Эдер отправил матери.

Про отца он долго не рассказывал и лишь после триумфального Евро поделился с британскими журналистами. Оказывается, тот с 1999 года сидит в английской тюрьме за убийство своей жены - мачехи Эдера. При этом есть информация, что на родине его подозревают еще и в трех вооруженных ограблениях.

"Я не знаю, меня там не было. Отец говорит, что никого не убивал. В конечном счете, это вопрос доверия. Он мой отец, я ему верю. Я навещаю его, если есть время", - признается футболист.

Когда он забил гол Франции в финале, английские тюремщики разрешили Филомену Антониу Лопешу позвонить сыну и поздравить его с победой. По словам Эдера, его отец рыдал от счастья.

Éder:"My father has been in prison since I was 12. My mother in law died, he was accused of killing her"@vinesfoot pic.twitter.com/ymE8lW6KcU — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) July 15, 2016

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Мало кто знает, но он мог стать и гораздо более совершенным футболистом, если бы не травма.

Юношей в "Академике" Эдер забивал примерно, как сейчас - по 3-5 голов в сезон. А вот в "Браге" в 2012 году ему удался качественный рывок, ознаменовавшийся 13 голами в 18 турах.

Скауты АПЛ увидели в Эдере если не нового Дрогба, то хотя бы Бентеке. Андре Виллаш-Боаш очень хотел мощного нападающего в свой "Тоттенхэм", но на пике лучшего карьерного отрезка в феврале 2013-го Эдер порвал связки колена. Та травма забрала 50% его скорости.

"Брага" по-прежнему делала вид, что он ценный актив; даже клаусулу в 30 млн прописали. На деле же, когда летом 2015-го "Суонси" предложил 5 млн, "Оружейники" пожелали Эдеру всего наилучшего. А он что? Поехал, хоть и близко не был готов к АПЛ. 11 матчей без единого забитого мяча - логичный итог его британского приключения.

Повезло, что в январе 2016-го на горизонте нарисовался "Лилль" - благодаря ему Эдер и поехал на Евро. "Доги" ужасно начали сезон, но затем включились и в итоге рванули с 15-го места на 5-е. Эдер как мог команде помогал, забил 6 голов. И Сантуш решил рискнуть.

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"У меня было чувство, что на этом Евро что-то произойдет. Когда тренер подошел сообщить, что выпускает меня, я сказал ему, мол, не волнуйтесь, я забью. То же самое заявил и Криштиану, подбадривавший нас у боковой линии. Я чувствовал, что готов. Это была моя игра, последний шанс…"

Остальное, как говорят в таких случаях, история. Эдер эффектно попал на ее страницы, но задержаться там с его уровнем игры было нереально.

В следующем сезоне после Евро-2016 он забил лишь 7 голов за "Лилль", причем ни единого по-настоящему важного. Вдобавок Эдера везде, кроме Корсики, освистывали злопамятные французы.

Делать нечего - пришлось соглашаться на вариант в России. Там португалец опять почти не забивал, но отметился золотым голом чемпионата-2017/18, поразив ворота "Зенита", после чего ему все простили. Вплоть до этого месяца Эдер зарабатывал в "Локо" 1,7 млн евро в год, забивая по несколько голов в сезон.

Сегодняшний матч против Франции он посмотрит со стороны, как и мы. Перед его стартом Эдеру обязательно позвонят журналисты, расспросят обо всем, и он в тысячный раз расскажет, смакуя каждое слово, как прокинул мяч мимо Лорана Косельни, как Самюэль Юмтити опоздал с подстраховкой, а Юго Льорис проспал момент удара.

Других историй у Эдера нет, но какая разница, если он сделал для Португалии то, чего не удалось ни Эйсебиу, ни Фигу, ни Роналду?

У судьбы странное чувство юмора, и герои подчас тоже странные.