Италия - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 26.06.2021

Сегодня на Евро начинается совсем другой турнир. Плей-офф, в котором ошибаться нельзя и любая деталь может уничтожить или возвести трёхлетний цикл. Цикл Италии достиг рекордных вершин. И она желает лишь продолжить его на Уэмбли, который тренер Роберто Манчини называет "храмом футбола" и "лучшим стадионом в мире". "Мы играем в футбол для попадания на такие стадионы". Австрийцы также восхищены, при этом Марко Арнаутович заявляет, что не приехали "просто посмотреть на стадион". Они также счастливы и могут доставить итальянцами гораздо больше проблем, чем трое первых соперников.

26 июня. 22:00. Евро-2020. 1/8 финала

Лондон. "Уэмбли"

Италия - Австрия

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция - канал Украина, Футбол 1

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Эйфория, энтузиазм, вера в себя, атмосфера в сборной Италии на наивысшем уровне. Полузащитник Маттео Пессина даже рассказал о барбекю после первого матча и поедании оригинальной неаполитанской пиццы после третьего. Итальянцы как на празднике, и Манчини желает "подпитывать эту радость и далее". Вместе с тем, они очень серьезны. Даже вторым составом с позиции силы переиграли Уэльс. Правда, серия из матчей с двумя забитыми прервалась на десяти, зато серия без пропущенных достигла 11-ти, а серия без поражений - 30-ти матчей. Уже сегодня они могут установить два рекорда сборной всех времен.

"Мы полностью отвечаем первым словам гимна "Братья Италии", - заявляет Пессина. А Леонардо Бонуччи называет сплоченность фундаментально важной и видит её в лицах игроков.

В Австрии также очень довольны. Свой первый выход в плей-офф крупного турнира с 1982-го года сборная не случайно праздновала бурно, говоря об истории. Явно особо радуясь тому, что добыла выход не как в 1982-ом, благодаря отвратительному договорняку с Германией на устроивший обеих 1:0, а наоборот, отыграв отлично, в полную силу, и переиграв сборную Украины в одни ворота. Капитан Давид Алаба назвал выход в плей-офф сбывшейся мечтой, а игру на Уэмбли - особенной. "Мы уже не можем дождаться". Арнаутович говорил о том же, о великом событии как в самом выходе, так и в игре на этом стадионе.

Какую игру мы увидим? В Австрии признают, что Италия фаворит. Пресса даже говорит о возможной победе как о "шоке" и "чуде". Тем не менее, Франко Фода рассчитывает на солидность и агрессию подопечных. Прессинг как против Украины сильно озадачит итальянцев. С другой стороны, против Нидерландов он не получался, а некоторые хорошие контратаки запарывались ужасным последним пасом - главной проблемой австрийцев. Ясно, что они будут играть от обороны. Фода также говорит об избежании проблем при выходе из нее и тактических коррективах под Италию. В коррективах он уж точно показал свою силу.

Итальянцы также очень осторожны. Манчини говорит о качестве и агрессивном прессинге соперника, а также о нескольких техничных игроках. Бонуччи прямо говорит о типичной "немецкой" команде. Заявляя, что против такой потери сфокусированности и агрессии будут очень дорого стоить. "Это наш сильнейший соперник на турнире, он на шаг сильнее предыдущих". Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье также отмечают высокий темп и агрессию Австрии. "Они могут бегать и прессинговать весь матч". Вместе с тем, оба желают доминировать, Манчини требует играть, как и ранее, с позиции силы. Так и будет.

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Кадры

В Италии должен вернуться первый состав. За исключением защитников Кьеллини и Флоренци, скорее всего, не готовых. Ачерби и Ди Лоренцо уже меняли их на этом турнире. Кроме этого, остается дилемма в центре поля. Долго травмированный Марко Верратти отлично отыграл против Уэльса и может заменить отлично игравшего в первых двух турах Мануэля Локателли. Манчини счастлив, что у него есть такой выбор. В атаке же вернется первая тройка Иммобиле-Берарди-Инсинье. У Чиро уже два гола и ассист на Евро, у Доменико официально лишь один ассист, во втором туре, но в первом он участвовал во всех голах.

Австрия должна большей частью сохранить состав. Схема с четырьмя центральными защитниками оказалась гораздо более эффективной, чем с тремя, поэтому Фода должен ее оставить. Разве что скорректирует под 4-1-4-1 с лучшим игроком матча против Украины по версии УЕФА Гриллитшем перед центральными защитниками. Главные вопросы - где будет играть Алаба и кто выйдет в атаке. Давид, скорее всего, продолжит на левом фланге обороны. С ним на фланге сыграет автор гола в ворота Бущана Баумгартнер, оправившийся от травмы в том матче, а в центре атаки должен выйти Арнаутович.

Центральный защитник Хинтереггер также выздоровел, поэтому замен в обороне не будет.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бонуччи, Спинаццола, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Берарди, Иммобиле, Инсинье

Австрия: Бахманн, Лайнер, Хинтереггер, Драгович, Алаба, Гриллитш, Забитцер, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Арнаутович

Очные матчи

Италия и Австрия встречались 37 раз. У первых 17 побед, у вторых 12, еще восемь матчей завершились вничью. Разница мячей даже в пользу австрийцев - 56:49. Правда, их успехи состоялись в очень далекие времена. С 1960-го года статистика совсем иная - 10 побед итальянцев и три ничьи в 13-ти матчах. Хотя борьба была плотной и все победы состоялись с разницей лишь в один мяч. На Чемпионатах Мира состоялись четыре очные встречи. Италия победила трижды со счетом 1:0 и однажды - со счетом 2:1. На Евро встреч еще не было.

В последний раз сборные встречались в 2008-ом году.

Главный арбитр

Энтони Тейлор еще не судил австрийцев. Итальянцев же - трижды в 2018-2020 годах. В товарищеском матче против Франции (1:3) он показал им одну желтую карточку, в Отборе на Евро-2020 в Греции (3:0) - также одну, а в Группе Лиги Наций дома против Нидерландов (1:1) - три. На этом турнире он судил два матча - Дания - Финляндия и Португалия - Германия. В каждом из них показав по две желтые карточки. Кстати, его назначение вызвало беспокойство в Италии. Corriere Dello Sport видит в этом возможную месть за призывы Правительства Италии перенести полуфиналы и финал из Лондона.

Прогноз: Италия - Австрия 2:1

"Mamma Mia, как их победить?" Экс-вратарь "Ювентуса" и сборной Австрии Алекс Маннингер выразил общие ощущения от игры "адзурри". С идеальной атмосферой в сборной, с поддержкой "Уэмбли" (в Британии проживают 700 тысяч итальянцев, и быстрая раскупка всех 22-ух тысяч билетов - скорее всего, их работа) они фавориты. Впрочем, прессинг Австрии может доставить им самые большие проблемы на этом Евро, в что Маннингер также верит. Многое зависит от начала. Швейцария также начинала агрессивно, но отступила, пропустила и исчезла. Ставим на очередную минимальную победу Италии.