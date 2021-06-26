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Италия - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 26.06.2021

ЕВРО-2020
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В храме футбола

Италия - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 26.06.2021

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на Евро начинается совсем другой турнир. Плей-офф, в котором ошибаться нельзя и любая деталь может уничтожить или возвести трёхлетний цикл. Цикл Италии достиг рекордных вершин. И она желает лишь продолжить его на Уэмбли, который тренер Роберто Манчини называет "храмом футбола" и "лучшим стадионом в мире". "Мы играем в футбол для попадания на такие стадионы". Австрийцы также восхищены, при этом Марко Арнаутович заявляет, что не приехали "просто посмотреть на стадион". Они также счастливы и могут доставить итальянцами гораздо больше проблем, чем трое первых соперников.

26 июня. 22:00. Евро-2020. 1/8 финала

Лондон. "Уэмбли"

Италия - Австрия

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция - канал Украина, Футбол 1

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Эйфория, энтузиазм, вера в себя, атмосфера в сборной Италии на наивысшем уровне. Полузащитник Маттео Пессина даже рассказал о барбекю после первого матча и поедании оригинальной неаполитанской пиццы после третьего. Итальянцы как на празднике, и Манчини желает "подпитывать эту радость и далее". Вместе с тем, они очень серьезны. Даже вторым составом с позиции силы переиграли Уэльс. Правда, серия из матчей с двумя забитыми прервалась на десяти, зато серия без пропущенных достигла 11-ти, а серия без поражений - 30-ти матчей. Уже сегодня они могут установить два рекорда сборной всех времен.

"Мы полностью отвечаем первым словам гимна "Братья Италии", - заявляет Пессина. А Леонардо Бонуччи называет сплоченность фундаментально важной и видит её в лицах игроков.

В Австрии также очень довольны. Свой первый выход в плей-офф крупного турнира с 1982-го года сборная не случайно праздновала бурно, говоря об истории. Явно особо радуясь тому, что добыла выход не как в 1982-ом, благодаря отвратительному договорняку с Германией на устроивший обеих 1:0, а наоборот, отыграв отлично, в полную силу, и переиграв сборную Украины в одни ворота. Капитан Давид Алаба назвал выход в плей-офф сбывшейся мечтой, а игру на Уэмбли - особенной. "Мы уже не можем дождаться". Арнаутович говорил о том же, о великом событии как в самом выходе, так и в игре на этом стадионе.

Какую игру мы увидим? В Австрии признают, что Италия фаворит. Пресса даже говорит о возможной победе как о "шоке" и "чуде". Тем не менее, Франко Фода рассчитывает на солидность и агрессию подопечных. Прессинг как против Украины сильно озадачит итальянцев. С другой стороны, против Нидерландов он не получался, а некоторые хорошие контратаки запарывались ужасным последним пасом - главной проблемой австрийцев. Ясно, что они будут играть от обороны. Фода также говорит об избежании проблем при выходе из нее и тактических коррективах под Италию. В коррективах он уж точно показал свою силу.

Итальянцы также очень осторожны. Манчини говорит о качестве и агрессивном прессинге соперника, а также о нескольких техничных игроках. Бонуччи прямо говорит о типичной "немецкой" команде. Заявляя, что против такой потери сфокусированности и агрессии будут очень дорого стоить. "Это наш сильнейший соперник на турнире, он на шаг сильнее предыдущих". Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье также отмечают высокий темп и агрессию Австрии. "Они могут бегать и прессинговать весь матч". Вместе с тем, оба желают доминировать, Манчини требует играть, как и ранее, с позиции силы. Так и будет.

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Кадры

В Италии должен вернуться первый состав. За исключением защитников Кьеллини и Флоренци, скорее всего, не готовых. Ачерби и Ди Лоренцо уже меняли их на этом турнире. Кроме этого, остается дилемма в центре поля. Долго травмированный Марко Верратти отлично отыграл против Уэльса и может заменить отлично игравшего в первых двух турах Мануэля Локателли. Манчини счастлив, что у него есть такой выбор. В атаке же вернется первая тройка Иммобиле-Берарди-Инсинье. У Чиро уже два гола и ассист на Евро, у Доменико официально лишь один ассист, во втором туре, но в первом он участвовал во всех голах.

Австрия должна большей частью сохранить состав. Схема с четырьмя центральными защитниками оказалась гораздо более эффективной, чем с тремя, поэтому Фода должен ее оставить. Разве что скорректирует под 4-1-4-1 с лучшим игроком матча против Украины по версии УЕФА Гриллитшем перед центральными защитниками. Главные вопросы - где будет играть Алаба и кто выйдет в атаке. Давид, скорее всего, продолжит на левом фланге обороны. С ним на фланге сыграет автор гола в ворота Бущана Баумгартнер, оправившийся от травмы в том матче, а в центре атаки должен выйти Арнаутович.

Центральный защитник Хинтереггер также выздоровел, поэтому замен в обороне не будет.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бонуччи, Спинаццола, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Берарди, Иммобиле, Инсинье

Австрия: Бахманн, Лайнер, Хинтереггер, Драгович, Алаба, Гриллитш, Забитцер, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Арнаутович

Очные матчи

Италия и Австрия встречались 37 раз. У первых 17 побед, у вторых 12, еще восемь матчей завершились вничью. Разница мячей даже в пользу австрийцев - 56:49. Правда, их успехи состоялись в очень далекие времена. С 1960-го года статистика совсем иная - 10 побед итальянцев и три ничьи в 13-ти матчах. Хотя борьба была плотной и все победы состоялись с разницей лишь в один мяч. На Чемпионатах Мира состоялись четыре очные встречи. Италия победила трижды со счетом 1:0 и однажды - со счетом 2:1. На Евро встреч еще не было.

В последний раз сборные встречались в 2008-ом году.

Главный арбитр

Энтони Тейлор еще не судил австрийцев. Итальянцев же - трижды в 2018-2020 годах. В товарищеском матче против Франции (1:3) он показал им одну желтую карточку, в Отборе на Евро-2020 в Греции (3:0) - также одну, а в Группе Лиги Наций дома против Нидерландов (1:1) - три. На этом турнире он судил два матча - Дания - Финляндия и Португалия - Германия. В каждом из них показав по две желтые карточки. Кстати, его назначение вызвало беспокойство в Италии. Corriere Dello Sport видит в этом возможную месть за призывы Правительства Италии перенести полуфиналы и финал из Лондона.

Прогноз: Италия - Австрия 2:1

"Mamma Mia, как их победить?" Экс-вратарь "Ювентуса" и сборной Австрии Алекс Маннингер выразил общие ощущения от игры "адзурри". С идеальной атмосферой в сборной, с поддержкой "Уэмбли" (в Британии проживают 700 тысяч итальянцев, и быстрая раскупка всех 22-ух тысяч билетов - скорее всего, их работа) они фавориты. Впрочем, прессинг Австрии может доставить им самые большие проблемы на этом Евро, в что Маннингер также верит. Многое зависит от начала. Швейцария также начинала агрессивно, но отступила, пропустила и исчезла. Ставим на очередную минимальную победу Италии.

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В статье: Австрия Италия Евро-2020 Прогнозы
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Комментарии (6)
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Spokoyno (Київ)
26.06.2021 в 12:20
Шансі не рівні... Хоч галявина з кочками... і м'яч може одну з них знайти Проте якщо італійці вийдуть, щоб перед чвертьфіналом потренуватися може бути цирк.
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0
0
Фанат АПЛ
26.06.2021 в 12:07
2:0,без шансов и вариантов! Австрия не лучше соперников по группе.
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+1
0
wago49
26.06.2021 в 10:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.06.2021 в 10:09
Мой прогноз 2.0
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0
0
can (Торонто, Львов)
26.06.2021 в 10:37
1:1, пенальти. Австрияки замахают итальянцев не хуже украинцев.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.06.2021 в 11:39
Ок. Посмотрим)
0
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.