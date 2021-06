"Завтра первый день нового путешествия". Пеле поддержал Мбаппе после незабитого Килианом пенальти

Легендарный бразильский форвард Пеле поддержал нападающего национальной сборной Франции Килиана Мбаппе. Футболист "Пари Сен-Жермен" не реализовал решающий 11-метровый в поединке против Швейцарии (3:3, по пенальти – 4:5) в 1/8 финала чемпионата Европы. В своем Твиттере Пеле написал следующее:

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.