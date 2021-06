Под предводительством Владимира Петковича. Символическая сборная 1/8 финала Евро-2020

Не успели вы дважды последовательно моргнуть, как первая часть плей-офф нынешнего Евро осталась позади. Состоялось восемь матчей. Было много интересного - Украина сумела выйти в четвертьфинал, а вылет основного фаворита турнира, сборной Франции, шокировал многих. UA-Футбол же по традиции собрал символическую сборную 1/8 финала Евро-2020. Здесь только лучшие.

Англия продолжает оставаться единственной командой, которая на Евро еще не пропускала. Если в группе многое списывалось на слабость оппонентов, то в 1/8 финала их ждала Германия. И Пикфорд не подвел, выручив "трех львов" дважды. В первом тайме он вовремя сократил угол во время выхода Вернера, а во втором парировал удар Хавертца. Надежный матч от первого номера английской сборной.

Первый гол всегда запоминается. Особенно за родную сборную. Именно поэтому матч против Хорватии стал для Аспи особенным. Его нельзя назвать основным футболистом "красной фурии", ведь даже после классного сезона в "Челси" ему все равно пришлось отвоевывать место в сборной. И у него вышло. После матча 1/8 финала он продолжит выходить с первых минут. Можете не сомневаться.

33-летний центрбек провел отличный матч против Австрии. И дело не только в голевой передаче. Лидер "Лацио" сполна воспользовался травмой Кьеллини и оправдал доверие Манчини. На его счету четыре выигранные верховые дуэли, три отбора, 79 точных передач и, как мы уже говорили выше, голевой пас.

Не так и просто выделить одного игрока в составе чешской сборной, ибо это прежде всего настоящая команда. Однако игру Каласа оставить без внимания нельзя. Он был надежен в своей зоне, где доминировал над любым из оппонентов. Шесть выигранных дуэлей, три отбора мяча и голевая скидка на Холеша во время первого взятия ворот. Именно так и должен играть качественный центральный защитник.

Датчанин продолжает зажигать. В нашей сборной лучших игроков третьего тура он оказался на правом крыле обороны, однако сейчас мы его используем слева. Как и главный наставник сборной. Меле - типичный латераль, который умеет качественно играть в обоих направлениях. В матче с Уэльсом он отметился голом, двумя ударами, тремя успешными попытками дриблинга, двумя выигранными единоборствами и двумя отборами мяча. И что самое главное, при таком объеме работы, он сыграл все 90 минут.

⚽️ vs. Russia ⚽️ vs. Wales Joakim Maehle has now scored in back-to-back #EURO2020 games for #DEN pic.twitter.com/drCjI0ojN1

Вообще, сборная Испании провела отличную игру, если говорить об атакующих действиях. Отметить можно многих игроков, но мы прежде всего выделим Дани Ольмо. Он появился на поле уже при счете 2:1, после чего "красная фурия" забила третий. Казалось, что помощь игрока "РБ Лейпцига" не понадобится, но хорваты свели игру в овертайм. А после этого на арену вышел он. Оба гола испанцев в дополнительное время - заслуга Ольмо, так как он дважды ассистировал партнерам. Более того, Дани мог отличиться сам, но на пути встал каркас ворот. Но и без точного удара никто не упрекнет его в плохой игре.

Есть такой тип футболистов, который валяет дурака в клубе, но в сборной выдает свой максимум. Один из них - Гранит Джака. Швейцарский капитан провел великий матч. Он успевал везде. Гранит отдавал передачи и боролся за мяч на каждом участке поля, а также сделал голевую на 90-й минуте во время третьего взятия ворот. Помимо полезных действий на поле, он запомнился как настоящий вожак за его пределами. Более того, не поскупился отдать приз лучшего игрока матча главному тренеру. Хотя сам его заслужил больше других.

Granit Xhaka's passing vs #FRA



◉ Most passes

◉ Most forward passes

◉ Most passes into opposition half

◉ Most passes into the final ⅓

◉ Most successful final ⅓ passes

◉ Most successful long passes

◉ Most successful through balls



UEFA Star of the Match.