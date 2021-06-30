Под предводительством Владимира Петковича. Символическая сборная 1/8 финала Евро-2020

Не успели вы дважды последовательно моргнуть, как первая часть плей-офф нынешнего Евро осталась позади. Состоялось восемь матчей. Было много интересного - Украина сумела выйти в четвертьфинал, а вылет основного фаворита турнира, сборной Франции, шокировал многих. UA-Футбол же по традиции собрал символическую сборную 1/8 финала Евро-2020. Здесь только лучшие.

Вратарь - Джордан Пикфорд, Англия

Англия продолжает оставаться единственной командой, которая на Евро еще не пропускала. Если в группе многое списывалось на слабость оппонентов, то в 1/8 финала их ждала Германия. И Пикфорд не подвел, выручив "трех львов" дважды. В первом тайме он вовремя сократил угол во время выхода Вернера, а во втором парировал удар Хавертца. Надежный матч от первого номера английской сборной.

Правый защитник - Сезар Аспиликуэта, Испания

Первый гол всегда запоминается. Особенно за родную сборную. Именно поэтому матч против Хорватии стал для Аспи особенным. Его нельзя назвать основным футболистом "красной фурии", ведь даже после классного сезона в "Челси" ему все равно пришлось отвоевывать место в сборной. И у него вышло. После матча 1/8 финала он продолжит выходить с первых минут. Можете не сомневаться.

Центральный защитник - Франческо Ачерби, Италия

33-летний центрбек провел отличный матч против Австрии. И дело не только в голевой передаче. Лидер "Лацио" сполна воспользовался травмой Кьеллини и оправдал доверие Манчини. На его счету четыре выигранные верховые дуэли, три отбора, 79 точных передач и, как мы уже говорили выше, голевой пас.

Центральный защитник - Томаш Калас, Чехия

Не так и просто выделить одного игрока в составе чешской сборной, ибо это прежде всего настоящая команда. Однако игру Каласа оставить без внимания нельзя. Он был надежен в своей зоне, где доминировал над любым из оппонентов. Шесть выигранных дуэлей, три отбора мяча и голевая скидка на Холеша во время первого взятия ворот. Именно так и должен играть качественный центральный защитник.

Левый защитник - Йоаким Меле, Дания

Датчанин продолжает зажигать. В нашей сборной лучших игроков третьего тура он оказался на правом крыле обороны, однако сейчас мы его используем слева. Как и главный наставник сборной. Меле - типичный латераль, который умеет качественно играть в обоих направлениях. В матче с Уэльсом он отметился голом, двумя ударами, тремя успешными попытками дриблинга, двумя выигранными единоборствами и двумя отборами мяча. И что самое главное, при таком объеме работы, он сыграл все 90 минут.

⚽️ vs. Russia

⚽️ vs. Wales



Joakim Maehle has now scored in back-to-back #EURO2020 games for #DEN pic.twitter.com/drCjI0ojN1 — Squawka Football (@Squawka) June 26, 2021

Правый полузащитник - Дани Ольмо, Испания

Вообще, сборная Испании провела отличную игру, если говорить об атакующих действиях. Отметить можно многих игроков, но мы прежде всего выделим Дани Ольмо. Он появился на поле уже при счете 2:1, после чего "красная фурия" забила третий. Казалось, что помощь игрока "РБ Лейпцига" не понадобится, но хорваты свели игру в овертайм. А после этого на арену вышел он. Оба гола испанцев в дополнительное время - заслуга Ольмо, так как он дважды ассистировал партнерам. Более того, Дани мог отличиться сам, но на пути встал каркас ворот. Но и без точного удара никто не упрекнет его в плохой игре.

Центральный полузащитник - Гранит Джака, Швейцария

Есть такой тип футболистов, который валяет дурака в клубе, но в сборной выдает свой максимум. Один из них - Гранит Джака. Швейцарский капитан провел великий матч. Он успевал везде. Гранит отдавал передачи и боролся за мяч на каждом участке поля, а также сделал голевую на 90-й минуте во время третьего взятия ворот. Помимо полезных действий на поле, он запомнился как настоящий вожак за его пределами. Более того, не поскупился отдать приз лучшего игрока матча главному тренеру. Хотя сам его заслужил больше других.

Granit Xhaka's passing vs #FRA



◉ Most passes

◉ Most forward passes

◉ Most passes into opposition half

◉ Most passes into the final ⅓

◉ Most successful final ⅓ passes

◉ Most successful long passes

◉ Most successful through balls



UEFA Star of the Match. — Squawka Football (@Squawka) June 28, 2021

Центральный полузащитник - Томаш Холеш, Чехия

За день до триумфа Швейцарии, главной командой 1/8 финала считалась сборная Чехии. А её главным героем в свою очередь был Томаш Холеш (или Голеш, споры касательно произношения не утихают). Как бы там ни было, центральный полузащитник зажег на славу, записав в свой актив гол и голевую передачу. Кроме этого, он был надежен в центре поля и смог на один матч затмить самого Соучека, который весь сезон разрывал в "Вест Хэме". Может Холешу тоже дорога в АПЛ?

Левый полузащитник - Торган Азар, Бельгия

Когда мы слышим фамилию Азар, в голове всплывает лицо Эдена. И он провел добротный матч против португальцев, отдав всего себя и даже отрабатывая в обороне. Однако куда больше запомнился его брат - Торган. Кто знает, где бы сейчас находилась его сборная, если бы не гол Азара в концовке первого тайма? Гол, кстати, очень красивый. Вероятно, "красные дьяволы" уже бы отправились домой. Но они в 1/4 финала во многом благодаря Тибо Куртуа и Торгану Азару.

Центральный нападающий - Каспер Дольберг, Дания

В свое время мы все знали Дольберга как восходящую звезду "Аякса". Тогда голландский клуб играл в финале ЛЕ, а форварду сулили большие перспективы. Но позже все затихло. Он пропал с радаров, перешел в "Ниццу", где ему удалось перезагрузить собственную карьеру. И весьма удачно, учитывая последние матчи этого Евро. Дольберг стал героем встречи с Уэльсом, так как оба его гола во многом решили исход встречи. Дания шагает дальше, а Каспер готов продолжать забивать. И кто знает, куда заведет их эта дорога.

Центральный нападающий - Харис Сеферович, Швейцария

И Бензема, и Гавранович, и даже, прости Господи, Мората провели отличный матч на стадии 1/8 финала. Но выделить можно лишь нескольких игроков и мы делаем ставку на Сеферовича, за которым уже много лет тянется шлейф транжиры моментов. Но с французами все сложилось иначе. Харис точно стрельнул дважды, а также постоянно навязывал борьбу защитникам Франции, не давая им передышки. Очень качественный матч от добротного форварда.

Тренер - Владимир Петкович, Швейцария

Правило номер один: если твоя сборная выбивает чемпионов мира, то ты сразу попадаешь в нашу сборную. Другого варианта быть не может. Петкович шикарно подготовил "нати" к встрече с самой звездной командой турнира, и если не считать небольшого провиса в середине второго тайма, то можно говорить о качественной игре его сборной. Более того, швейцарцы еще и вернулись после 1:3, а во время серии пенальти показали, что нервы у каждого бьющего были прочными, как стальные канаты. А значит, Петкович еще и неплохой психолог. Да и тренер неплохой.