  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Джокер Италии - сын знаменитого бомбардира 90-х. Кажется, Федерико превзойдет цифры отца
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокер Италии - сын знаменитого бомбардира 90-х. Кажется, Федерико превзойдет цифры отца

ЕВРО-2020
Обновлено
(4 голосов)

Главная футбольная семья этого лета

Джокер Италии - сын знаменитого бомбардира 90-х. Кажется, Федерико превзойдет цифры отца

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Frank Augstein - Pool

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерико было три года, когда его впервые показали по телевизору.

Папа взял его с собой на интервью, и под занавес передачи, чтоб повеселить публику, ведущий спросил у малыша, а кто же будет забивать за "Фиорентину" после ухода Батистуты? Феде робко ответил: "Тольдо!", на что получил замечание, мол, он же вратарь.

Журналисты заулыбались, папа тоже, и тогда парень выпалил: "Я!", ткнув пальцем себе в грудь - видимо, для надежности.

И что вы думаете? Сработало!

***

Федерико Кьеза действительно забил за "Фиалок", только спустя 17 лет.

В 2000 году идолом болельщиков и их главной надеждой после отъезда Габриэля Батистуты в "Рому" был его отец Энрико. В 1999 году он становился лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, а Фабио Капелло называл его помесью Джиджи Ривы с Паоло Росси.

Они очень похожи внешне, даже рост почти совпадает: 176 см у Федерико и 175 - у Энрико. При этом хотя у младшего еще вся карьера впереди, отец считает, что сын уже его превзошел:

"Мой сын талантливее меня. Это не мотивация и не лесть, а чистая правда. Уже в 21 год он сильнее, чем я был на пике своей карьеры".

Если что, эти слова были сказаны не после решающих голов Федерико на Евро-2020, а два года назад, когда он еще выступал за "Фиорентину". Кьеза уже тогда был невероятно хорош. В Италии про таких говорят "predestinato" - молодой игрок, которому предначертано большое будущее.

Единственные проблемы в процессе становления Феде испытал подростком, когда долго отставал от сверстников физически. Ближе к 17 годам его организм окреп, и все прошло.

***

Энрико определил сына в школу "Фиалок" и дал правильные гены. Также он провел с ним его первый урок футбола.

Это архивное видео уже несколько дней умиляет сеть: на нем годовалый Федерико пробивает по мячу прямо в гостиной. Папа при этом дает ему указания, а мама записывает событие на камеру.

В остальном Энрико не вмешивался в футбольное образование сына. Феде даже задумывался о карьере физика, пока учился в американской гимназии, где все предметы преподавались на английском. К слову, благодаря этому Кьеза потом выступал переводчиком для иностранцев, переходивших в "Фиорентину". Также знание английского является весомым аргументом для таблоидов, чтобы связывать Кьезу с грандами АПЛ.

Глобально папа оставался в тени. Это подтверждает и легендарный швед Курт Хамрин, работавший с Федерико в академии:

"Я любил поговорить с Энрико, мы часто обсуждали футбол, но никогда не говорили о его сыне".

Это типичная история для футбольных семей. В свое время Мазиньо отправил сыновей в Ла Масию, где они самостоятельно боролись за место под солнцем. Еще более жесткую трепку задал сыну Лилиан Тюрам, отправив Маркуса в провинциальный "Сошо". Похоже, это единственный способ воспитать характер в условиях достатка.

***

А вот чем Энрико со старта обеспечил сына, так это любовью флорентийских фанатов. На рубеже веков он не бросил "Фиалок", когда те оказались в беде, и остался в клубе до объявления банкротства в 2002 году.

И еще он реально круто играл. 138 голов в Серии А - это уровень легенды. Косвенно Кьеза-старший даже повлиял на переход Буффона в "Ювентус". В январе 2001-го туринцы споткнулись на "Фиорентине", за которую Энрико оформил дубль - 3:3. В конце сезона тех двух очков не хватило "Старой синьоре" до чемпионского титула, и она начала большую перестройку. Именно тогда Эдвин ван дер Сар ушел в "Фулхэм", а на его место из "Пармы" выдернули Джиджи Буффона.

Спустя 16 лет Буффон вышел в основе "Юве" на еще один матч против "Фиалок", где его воротам угрожал Кьеза-младший. И не просто угрожал, а сделал результат! После передачи Милана Баделя он дезориентировал вратаря, и мяч влетел в сетку - 2:1.

На Буффона и пропущенный гол, и сама игра против Федерико произвели большое впечатление:

"Когда впервые вышел играть в матче с командой Федерико, я был сбит с толку. Это был первый раз, когда я сыграл против сына бывшего партнера по команде. Подумал, что, возможно, пришло время заканчивать с футболом".

***

Как вы знаете, он по итогу остался и даже сменил два клуба. Ну а Федерико Кьеза за три сезона во Флоренции превратился в одного из самых прогрессирующих вингеров Италии.

В сезоне-2019/20 он выдал 10+9 в 34 матчах, демонстрируя помимо незаурядной техники прекрасную самоотдачу и выносливость. Энрико был на поле совсем другим - он играл "девятку" и жил голами. Федерико в равной степени забивает и отдает; он полезен без мяча, не чуждается черновой работы, способен накрывать соперника на его же половине.

И еще, в отличие от папы, Федерико предал "Фиорентину". На "Артемио Франки" ненавидят "Юве" после скандального трансфера Роберто Баджо в 1990 году, а Кьеза в разгар карантина взял и перебрался в Турин.

Энрико, к слову, переход поддержал. Увы, нынешние "Фиалки" не чета тем, что были в начале века. Нету у них больше Тольдо, Руя Кошты; некому пробить, как Брессан, и удалиться, как Ржепка.

Были некоторые сомнения насчет готовности Кьезы к "Ювентусу", но тот как раз попал в кризис, так что тянуться особо и не пришлось. С первых туров Федерико был на своем месте, а особенно в больших матчах. Из 14 голов, забитых в сезоне-2020/21, по два он отгрузил "Милану" и "Аталанте"; еще забил в дерби с "Торино" и в первом же матче против "Фиорентины". Активнее других Кьеза дрался и в проигранной дуэли с "Порту", где оформил дубль.

В этом смысле то, что происходит на Евро-2020, нисколько не удивляет. Кьеза - актер больших театров; и чем сцена историчнее, тем ярче он зажигает.

В матче с Австрией Федерико открыл счет в добавленное время, когда исход противостояния висел на волоске. Он обработал мяч головой, подправил его правой ногой, а пробил с левой.

Не менее сложный технически элемент удался Кьезе в дуэли с Испанией: он изловчился из непростого положения удивить и защитников, и замершего в полупозиции вратаря. Лоренцо Инсинье любит забивать таким образом. В Неаполе эти его удары называют "tir a gir", им даже посвящают песни. Кьеза исполнил не хуже, а ведь на ноге были сразу двое!

***

Два мяча на Евро позволили Федерико уже в 23 года обойти по этому показателю своего папу. Энрико забил на континентальных форумах однажды - в 1996-м, поразив ворота Чехии.

Его гол получился типичным для центрфорварда: быстрая атака, фланговый прострел, удар в одно касание.

Вероятно, Кьеза-старший мог забить и больше мячей за Италию, но уж больно сильным было его поколение. Индзаги, Дель Пьеро, Тотти, Виери - ну как тут пробиться? В этом плане Федерико попроще, ведь мировых топов на его позиции у Адзурри нет, а имеющихся конкурентов он уже съедает.

В финале от него опять ждут гола - планку ведь надо держать. К тому же, на Апеннинах по-настоящему любят Федерико. Он скромен, не разрисован татухами, избегает блестящих цацек, водит обычный автомобиль, говорит здравые вещи. Короче, не Балотелли. Италия будет счастлива, если он принесет ей трофей.

Джокер Италии - сын знаменитого бомбардира 90-х. Кажется, Федерико превзойдет цифры отца - изображение 1

Сейчас Кьеза на кураже, и это вполне реальная перспектива. Главное, не забывать, чему его учил покойный Давиде Астори, когда он делал первые шаги в профессиональном футболе:

"Нужно оставаться самим собой, и не обращать внимания на тех, кто верит, что ты всех спасешь. Это неправильное мнение и слишком большая ответственность".

Если Феде справится с этим, то и с Англией что-нибудь обязательно придумает.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Энрико Кьеза Федерико Кьеза
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.