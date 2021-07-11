Джокер Италии - сын знаменитого бомбардира 90-х. Кажется, Федерико превзойдет цифры отца

Федерико было три года, когда его впервые показали по телевизору.

Папа взял его с собой на интервью, и под занавес передачи, чтоб повеселить публику, ведущий спросил у малыша, а кто же будет забивать за "Фиорентину" после ухода Батистуты? Феде робко ответил: "Тольдо!", на что получил замечание, мол, он же вратарь.

Журналисты заулыбались, папа тоже, и тогда парень выпалил: "Я!", ткнув пальцем себе в грудь - видимо, для надежности.

И что вы думаете? Сработало!

***

Федерико Кьеза действительно забил за "Фиалок", только спустя 17 лет.

В 2000 году идолом болельщиков и их главной надеждой после отъезда Габриэля Батистуты в "Рому" был его отец Энрико. В 1999 году он становился лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, а Фабио Капелло называл его помесью Джиджи Ривы с Паоло Росси.

Они очень похожи внешне, даже рост почти совпадает: 176 см у Федерико и 175 - у Энрико. При этом хотя у младшего еще вся карьера впереди, отец считает, что сын уже его превзошел:

"Мой сын талантливее меня. Это не мотивация и не лесть, а чистая правда. Уже в 21 год он сильнее, чем я был на пике своей карьеры".

Если что, эти слова были сказаны не после решающих голов Федерико на Евро-2020, а два года назад, когда он еще выступал за "Фиорентину". Кьеза уже тогда был невероятно хорош. В Италии про таких говорят "predestinato" - молодой игрок, которому предначертано большое будущее.

14 June 1996



Enrico Chiesa scores for #ITA at the European Championships



6 July 2021



Federico Chiesa scores for #ITA at the European Championships



Like father like son #EURO2020 pic.twitter.com/4isAQ8OzOH — SuperSport (@SuperSportTV) July 6, 2021

Единственные проблемы в процессе становления Феде испытал подростком, когда долго отставал от сверстников физически. Ближе к 17 годам его организм окреп, и все прошло.

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Энрико определил сына в школу "Фиалок" и дал правильные гены. Также он провел с ним его первый урок футбола.

Это архивное видео уже несколько дней умиляет сеть: на нем годовалый Федерико пробивает по мячу прямо в гостиной. Папа при этом дает ему указания, а мама записывает событие на камеру.

В остальном Энрико не вмешивался в футбольное образование сына. Феде даже задумывался о карьере физика, пока учился в американской гимназии, где все предметы преподавались на английском. К слову, благодаря этому Кьеза потом выступал переводчиком для иностранцев, переходивших в "Фиорентину". Также знание английского является весомым аргументом для таблоидов, чтобы связывать Кьезу с грандами АПЛ.

Глобально папа оставался в тени. Это подтверждает и легендарный швед Курт Хамрин, работавший с Федерико в академии:

"Я любил поговорить с Энрико, мы часто обсуждали футбол, но никогда не говорили о его сыне".

Это типичная история для футбольных семей. В свое время Мазиньо отправил сыновей в Ла Масию, где они самостоятельно боролись за место под солнцем. Еще более жесткую трепку задал сыну Лилиан Тюрам, отправив Маркуса в провинциальный "Сошо". Похоже, это единственный способ воспитать характер в условиях достатка.

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А вот чем Энрико со старта обеспечил сына, так это любовью флорентийских фанатов. На рубеже веков он не бросил "Фиалок", когда те оказались в беде, и остался в клубе до объявления банкротства в 2002 году.

И еще он реально круто играл. 138 голов в Серии А - это уровень легенды. Косвенно Кьеза-старший даже повлиял на переход Буффона в "Ювентус". В январе 2001-го туринцы споткнулись на "Фиорентине", за которую Энрико оформил дубль - 3:3. В конце сезона тех двух очков не хватило "Старой синьоре" до чемпионского титула, и она начала большую перестройку. Именно тогда Эдвин ван дер Сар ушел в "Фулхэм", а на его место из "Пармы" выдернули Джиджи Буффона.

Спустя 16 лет Буффон вышел в основе "Юве" на еще один матч против "Фиалок", где его воротам угрожал Кьеза-младший. И не просто угрожал, а сделал результат! После передачи Милана Баделя он дезориентировал вратаря, и мяч влетел в сетку - 2:1.

На Буффона и пропущенный гол, и сама игра против Федерико произвели большое впечатление:

"Когда впервые вышел играть в матче с командой Федерико, я был сбит с толку. Это был первый раз, когда я сыграл против сына бывшего партнера по команде. Подумал, что, возможно, пришло время заканчивать с футболом".

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Как вы знаете, он по итогу остался и даже сменил два клуба. Ну а Федерико Кьеза за три сезона во Флоренции превратился в одного из самых прогрессирующих вингеров Италии.

В сезоне-2019/20 он выдал 10+9 в 34 матчах, демонстрируя помимо незаурядной техники прекрасную самоотдачу и выносливость. Энрико был на поле совсем другим - он играл "девятку" и жил голами. Федерико в равной степени забивает и отдает; он полезен без мяча, не чуждается черновой работы, способен накрывать соперника на его же половине.

И еще, в отличие от папы, Федерико предал "Фиорентину". На "Артемио Франки" ненавидят "Юве" после скандального трансфера Роберто Баджо в 1990 году, а Кьеза в разгар карантина взял и перебрался в Турин.

Энрико, к слову, переход поддержал. Увы, нынешние "Фиалки" не чета тем, что были в начале века. Нету у них больше Тольдо, Руя Кошты; некому пробить, как Брессан, и удалиться, как Ржепка.

Были некоторые сомнения насчет готовности Кьезы к "Ювентусу", но тот как раз попал в кризис, так что тянуться особо и не пришлось. С первых туров Федерико был на своем месте, а особенно в больших матчах. Из 14 голов, забитых в сезоне-2020/21, по два он отгрузил "Милану" и "Аталанте"; еще забил в дерби с "Торино" и в первом же матче против "Фиорентины". Активнее других Кьеза дрался и в проигранной дуэли с "Порту", где оформил дубль.

В этом смысле то, что происходит на Евро-2020, нисколько не удивляет. Кьеза - актер больших театров; и чем сцена историчнее, тем ярче он зажигает.

В матче с Австрией Федерико открыл счет в добавленное время, когда исход противостояния висел на волоске. Он обработал мяч головой, подправил его правой ногой, а пробил с левой.

Не менее сложный технически элемент удался Кьезе в дуэли с Испанией: он изловчился из непростого положения удивить и защитников, и замершего в полупозиции вратаря. Лоренцо Инсинье любит забивать таким образом. В Неаполе эти его удары называют "tir a gir", им даже посвящают песни. Кьеза исполнил не хуже, а ведь на ноге были сразу двое!

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Два мяча на Евро позволили Федерико уже в 23 года обойти по этому показателю своего папу. Энрико забил на континентальных форумах однажды - в 1996-м, поразив ворота Чехии.

Его гол получился типичным для центрфорварда: быстрая атака, фланговый прострел, удар в одно касание.

Вероятно, Кьеза-старший мог забить и больше мячей за Италию, но уж больно сильным было его поколение. Индзаги, Дель Пьеро, Тотти, Виери - ну как тут пробиться? В этом плане Федерико попроще, ведь мировых топов на его позиции у Адзурри нет, а имеющихся конкурентов он уже съедает.

В финале от него опять ждут гола - планку ведь надо держать. К тому же, на Апеннинах по-настоящему любят Федерико. Он скромен, не разрисован татухами, избегает блестящих цацек, водит обычный автомобиль, говорит здравые вещи. Короче, не Балотелли. Италия будет счастлива, если он принесет ей трофей.

Сейчас Кьеза на кураже, и это вполне реальная перспектива. Главное, не забывать, чему его учил покойный Давиде Астори, когда он делал первые шаги в профессиональном футболе:

"Нужно оставаться самим собой, и не обращать внимания на тех, кто верит, что ты всех спасешь. Это неправильное мнение и слишком большая ответственность".

Если Феде справится с этим, то и с Англией что-нибудь обязательно придумает.