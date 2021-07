Джокер Италии - сын знаменитого бомбардира 90-х. Кажется, Федерико превзойдет цифры отца

Федерико было три года, когда его впервые показали по телевизору.

Папа взял его с собой на интервью, и под занавес передачи, чтоб повеселить публику, ведущий спросил у малыша, а кто же будет забивать за "Фиорентину" после ухода Батистуты? Феде робко ответил: "Тольдо!", на что получил замечание, мол, он же вратарь.

Журналисты заулыбались, папа тоже, и тогда парень выпалил: "Я!", ткнув пальцем себе в грудь - видимо, для надежности.

И что вы думаете? Сработало!

***

Федерико Кьеза действительно забил за "Фиалок", только спустя 17 лет.

В 2000 году идолом болельщиков и их главной надеждой после отъезда Габриэля Батистуты в "Рому" был его отец Энрико. В 1999 году он становился лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, а Фабио Капелло называл его помесью Джиджи Ривы с Паоло Росси.

Они очень похожи внешне, даже рост почти совпадает: 176 см у Федерико и 175 - у Энрико. При этом хотя у младшего еще вся карьера впереди, отец считает, что сын уже его превзошел:

Если что, эти слова были сказаны не после решающих голов Федерико на Евро-2020, а два года назад, когда он еще выступал за "Фиорентину". Кьеза уже тогда был невероятно хорош. В Италии про таких говорят "predestinato" - молодой игрок, которому предначертано большое будущее.

14 June 1996



Enrico Chiesa scores for #ITA at the European Championships



6 July 2021



Federico Chiesa scores for #ITA at the European Championships



Like father like son #EURO2020 pic.twitter.com/4isAQ8OzOH