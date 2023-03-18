Тренер сборной Португалии: Роналду очень важная фигура для команды. Я не смотрю на возраст

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов 38-летнего Криштиану Роналду в состав национальной команды:

“Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может дать опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст”, – сказал Мартинес.

В Португалии во время ближайшей международной паузы запланированы два матча отбора на Чемпионат Европы-2024 против Лихтенштейна 23 марта и Люксембурга 26 марта. Также в группе квалификации подопечных Мартинеса есть Босния и Герцеговина, Исландия и Словакия.