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Тренер сборной Португалии: Роналду очень важная фигура для команды. Я не смотрю на возраст
Криштиану снова будет играть за национальную команду
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов 38-летнего Криштиану Роналду в состав национальной команды:
“Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может дать опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст”, – сказал Мартинес.
В Португалии во время ближайшей международной паузы запланированы два матча отбора на Чемпионат Европы-2024 против Лихтенштейна 23 марта и Люксембурга 26 марта. Также в группе квалификации подопечных Мартинеса есть Босния и Герцеговина, Исландия и Словакия.
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