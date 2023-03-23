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Гакпо – один из пяти игроков Нидерландов, которые не сыграют в матчах квалификации на Евро-2024. Нападающий отравился курицей карри
У остальных вирус
Фото: twitter.com/OnsOranje
Коди Гакпо, Свен Ботман, Маттейс Де Лигт, Барт Фербрюгген и Джоуи Веерман выбыли из состава Нидерландов на матчи квалификации Евро-2024 с Францией и Гибралтаром.
Сообщается, что в рядах сборной Нидерландов распространился вирус. Считалось что Гакпо также заразился вирусом, но позже появилась информация, что голландец отравился курицей карри, которую подавали в тренировочном лагере.
Вместо выбывших футболистов Рональд Куман вызвал хавбека "Баварии" Райана Гравенберха, защитника "Интера" Стефана де Врея и вратаря "Витессе" Кьелла Шерпена.
С Францией сборная Нидерландов сыграет 24-го марта, а с Гибралтаром – 27-го.
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