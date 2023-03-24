Манчини - о поражении от Англии: Мы, вероятно, заслуживали ничью

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями после поражения своей команды от Англии (1:2) в рамках отбора на Евро-2024.

"Мы знали, что матч будет сложным, но пропустили два гола после стандартных положений. В этих эпизодах следовало сыграть внимательнее. Мы доминировали во втором тайме и, вероятно, заслуживали ничьей. Разочарованы результатом, но нам еще предстоит пройти долгий путь.

Во втором тайме нам удалось прессинговать лучше, выше, и я снова увидел отличную команду. Это вселяет в нас надежду. Англия всегда опасна на стандартах, но мы не должны были пропускать эти два гола. Нужно закатать рукава и играть лучше.