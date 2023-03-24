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Италия проиграла отборочный матч на Евро впервые за 49 лет
Историческое достижение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Италия уступила сборной Англии (1:2) в дебютном поединке отбора на Евро-2024. "Скуадра адзурра" уступила в квалификации на чемпионат Европы впервые за 49 лет.
Голами во встрече отличились Деклан Райс (13'), Харри Кейн (44') и Матео Ретеги (56').
В последний раз сборная Италии проигрывала в 1974-м Нидерландам (1:3). Это случилось под руководством Фульвио Бернардини.
Напомним, что помимо Италии и Англии в группе C отбора к Евро-2024 также Украина, Северная Македония и Мальта.
1 - #Italy have lost their first qualifying match for an edition of the European Championship for the second time, also doing so back in 1974, when they lost 3-1 against Netherlands under Fulvio Bernardini. Defeat.#ItalyEngland— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 23, 2023
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