Сыграет ли Златан? Швеция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Здесь даже не обязательно искать дополнительную изюминку – команды именитые, статусные, их матч априори должен быть интересен. Однако есть и дополнительная пикантность: это персона 41-летнего Златана Ибрагимовича в заявке скандинавов. Сыграет ли он? А если сыграет – забьет ли? Есть смысл понаблюдать.

Матч состоится в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Отбор к ЧМ-2024, группа F, первый тур

24 марта 2023. Стокгольм, “Френдс Арена”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Megogo Футбол 2