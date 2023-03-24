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Сыграет ли Златан? Швеция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Швеция - Бельгия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/svenskfotboll
Здесь даже не обязательно искать дополнительную изюминку – команды именитые, статусные, их матч априори должен быть интересен. Однако есть и дополнительная пикантность: это персона 41-летнего Златана Ибрагимовича в заявке скандинавов. Сыграет ли он? А если сыграет – забьет ли? Есть смысл понаблюдать.
Матч состоится в пятницу, 24-го марта, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
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Отбор к ЧМ-2024, группа F, первый тур
24 марта 2023. Стокгольм, “Френдс Арена”
Швеция 21:45 Бельгия
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
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