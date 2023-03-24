Франция – Нидерланды 4:0. Дорога с односторонним движением

Отбор к Евро-2024. Группа B. 1-й тур

24 марта. Стад-де-Франс, Сен-Деви

Франция – Нидерланды 4:0

Голы: Гризманн 2, Упамекано 8, Мбаппе 21, 88

На 90+5-й минуте Депай не реализовал пенальти (вратарь)

Повторный дебют Рональда Кумана у руля сборной Нидерландов обернулся катастрофой. Экс-коуч "Барселоны" попал на мотивированного вице-чемпиона мира, жаждавшего смыть свой последний горький опыт. На один из ключевых поединков отбора Куман остался без ряда ключевых футболистов, наивно поверил в молодёжь и жестко отхватил от Мбаппе и компании.

Нидерланды приехали на "Стад-де-Франс" без травмированного Френки де Йонга, дисквалифицированного Думфриса, а ещё ряд основных игроков подхватили вирус, включая де Лигта, Ботмана и Гакпо. В таких условиях перед Куманом стояла дилемма – поверить в молодёжь или довериться опытным игрокам, которые рискуют быть затоптанными французскими легкоатлетами.

В итоге коуч остановился на первом варианте, но пожалуй перегнул с доверием молодёжи. 19-летний Симонс слева в атаке, 20-летний центрхав Тейлор, 21-летний Тимбер в центре обороны и 22-летний Гертрейда справа от него. Явно неподходящая компания для сдерживания монстров вроде Мбаппе. Всё это было подкреплено простодушной попыткой играть в свой футбол против самой едкой сборной мира, обладающей бесконечным кадровым потенциалом. Суицид да и только.

В итоге французам хватило половины первого тайма, чтобы вернуть Кумана обратно в жестокую реальность. Воодушевленный статусом капитана Мбаппе и Антуан Гризманн не только опровергли слухи СМИ о конфликте по поводу повязки невероятным взаимодействием, но и быстро сыгрались с новым основным центрфорвадом. Уже на 2-й минуте Антуан в фирменном подкате обокрал нерасторопного Тейлора, и после комбинации с Мбаппе отправил мяч в сетку ворот.

Ещё через 6 минут Силессен показал, почему старина ван Гал не взял того на ЧМ. Кипер неудачно сыграл на выходе после подачи Гризманна со штрафного, буквально вынудив Упамекано расстрелять себя в упор. После провального дебюта голландцы ненадолго перехватили инициативу, поатаковали, но французам только это и было нужно. Выманив соперника на себя, хозяева нанесли последний нокаутирующий выпад.

Никем не прикрытый Тчуамени прорвался по центру, отдал разрезающую передачу на Мбаппе, и тот развёл Силессен и мяч по разным углам. Отдельно отметим в эпизоде Коло Муани. Даже не коснувшись мяча, Рандаль своим ложным движением дезориентировал Гертрейду, и позволив Мбаппе довести дело до разгрома. Очередное подтверждение теневой полезности Коло Муани, до этого отдавшего предголевой пас и заработавший штрафной перед голом Упамекано. Идеальный партнёр для Мбаппе, ПСЖ стоит задуматься.

Как стоит задуматься и Жиру. После такого перфоманса форвард "Айнтрахта" лучшему бомбардиру в истории "ле бле" можно смело следовать по пути Льориса, Варана, Манданда и Матюиди, с которыми "Стад-де-Франс" трогательно попрощался перед началом матча.

Второй тайм интереса не представлял. Мбаппе потерял роскошный шанс, но затем исправился, оформил дубль после мастерского прохода на 88-й минуте. Отчаяние Нидерландов ясно демонстрирует тот факт, что оба их момента после перерыва соперники им буквально подарили. И даже подарками подопеные Кумана не сумели распорядиться.

Вопиющим был штрафной, заработанный после того, как Тчуамени внезапно взял мяч в руки, сигнализируя судье о том, что тот сдут. Арбитр не понял и назначил штрафной в метрах 25-ти, с которым Меньян с трудом справился. Напоследок заскучал Упамекано, подарив пенальти для Депая на последней минуте. Но Мемфис дважды не смог переиграть Меньяна, отпраздновав свой первый матч в статусе №1 сухим матчем. 4:0.

Франция: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес – Тчуамени (Камавинга, 76), Рабьо (Кефрен Тюрам, 89) – Коман (Диаби, 67), Гризманн (Фофана, 76), Мбаппе – Коло Муани (Жиру, 76)

Нидерланды: Силессен – Гертрейда (Маласиа, 87), Тимбер, ван Дейк, Аке – де Рон (Блинд, 67), Вейналдум, Тейлор (Вегорст, 33) – Бергейс (Мален, 68), Депай, Симонс (Классен, 68)

Предупреждения: Рабьо 45, Конате 71, Тео Эрнандес 90, Упамекано 90+4 – Гертрейда 65, Блинд 79