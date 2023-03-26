Сборная Люксембурга больше не мальчики для битья - она будет бороться за выход на Евро

Сегодня Люксембург принимает Португалию. Раньше это означало бы легкую разгромную победу португальцев, возможно, даже полурезервным составом — как в предыдущем матче с Лихтенштейном. Пока команда Роналду все еще фаворит и должна побеждать, но статус матча совсем другой. Люксембургская сборная совсем другая.

Новый тренер Португалии Роберто Мартинес очень хвалил своего соперника в преддверии матча:

"Люксембург проиграл всего дважды в последних десяти матчах. Это заслуживает уважения. Надеюсь, мы получим три очка. Они имеют очень хорошо построенную и сыгранную команду. На самом деле, они играют не как сборная, а как клуб".

Люксембург попадает в квалификационную группу крупного турнира вместе с Португалией уже в третий раз подряд. И каждый раз улучшали результат. В отборе к Евро-2020 команда набрала 4 очка и дважды проиграла португальцам. Перед Чемпионатом Мира 2022 года Люксембург набрал уже 9 пунктов, снова дважды проиграл португальцам, но смог забить. В этот раз команда уже рассчитывает набирать очки против фаворитов.

В последнем розыгрыше Лиги Наций команда всего на 2 очка отстала от Турции, которая поднялась в группу B. Сейчас Люксембург не проигрывает 6 матчей подряд — лучший результат в истории национальной сборной.

Когда команда Люка Хольца успела так спрогрессировать?

Главная причина прорыва последних лет – обновление сборной и появление талантливых исполнителей.

В 2011 году Люксембург каким-то чудом победил Словакию в товарищеском матче 2:1. Тогда в составе команды было всего несколько профессиональных игроков. В четверг они снова встретились - в матче отбора на Евро, Словакия снова не смогла победить. Но в этот раз в люксембургской сборной почти не осталось любителей. Вместо этого появились ребята с опытом игры в ТОП-5 лигах.

Кто же сейчас составляет хребет сборной?

Прежде всего, Леандро Баррейро. Его Майнц проводит мощный сезон в Бундеслиге и борется за попадание в еврокубки. Леандро в 23 года – один из ключевых игроков команды. Он играет в опорной зоне и дает огромный объем работы без мяча – один из лучших в команде по борьбе и перехватам, а также лучший по пробегу в матчах, где играл в старте.

Одна из вещей, характеризующая Леандро и его трудолюбие, — знание языков. Он владеет ШЕСТЬЮ (!!!) языками: английским, немецким, французским, люксембургским, португальским и испанским. Тренер Бо Свенсон хвалит его упорство:

"Каждый, кто ходит на стадион, знает, что Леандро Баррейро отдает на поле все. Даже если вы находитесь в верхнем углу и вам нужен бинокль, вы не можете видеть каждую передачу или мяч. Но вы видите, что он пробует выигрывать каждый эпизод. Независимо от того, будь то 2-0, или 0-2, или на первой минуте, или на 94-й".

При этом Баррейро оказывает влияние и на атаку. В последних трех матчах у него гол+ассист. Всего в сезоне: 2 гола и 3 ассиста. Это уже лучший результат в карьере, притом что в первой части сезона Леандро часто не выходил в старте. В начале марта он сыграл уже сотый матч за Майнц. В том матче против Хоффенхайма он забил победный гол. Свенсон не сомневается: "В настоящее время он один из самых важных наших игроков".

Не менее важен Баррейро и для своей национальной команды.

Есть суперталантливый тинейджер из Боруссии Менхенгладбах – Ивандро Боржес Санчес. В клубе он пока только подтягивается в основную команду, но в сборной уже играет важную роль. В последней Лиге Наций отдал 2 ассиста в 5 матчах, а был лучшим дриблером команды - 1.8 успешных попыток за игру.

Тренер Менхенгладбаха Даниэль Фарке давал юноше время с основной командой в предсезонке:

"Ивандро — отличный парень, но я не поклонник слишком быстро хвалить молодых игроков. Парень действительно продемонстрировал свой талант. Ивандро проделал блестящую работу, но впереди у нас еще долгий путь, который только начинается".

Жерсон Родригеш – лидер атаки этой команды. Болельщикам Динамо он запомнился как Балотелли на минималках. Нестабильный и слишком эмоциональный талант, не показавший и половины своего уровня в Киеве. Люк Хольц понимает особенности игрока:

"Жерсон – феномен. Когда он дисциплинирован вне поля, он всегда убедителен на поле. Я сказал ему, что мне нужно приехать в Труа, чтобы позаботиться о нем. Тогда он, вероятно, забил бы 15-20 голов в Лиге 1".

Тренер так и не приехал в Труа, а Жерсон не смог закрепиться во Франции. Сейчас играет за аутсайдера чемпионата Саудовской Аравии – Аль Веду. Но Хольц, кажется, знает подход к Родригешу — в сборной игрок всегда выкладывается и показывает результат. За последние три года он сыграл в 27 официальных матчах за национальную команду, в которых отличился 13 раз.

"Жерсон очень эмоционально реагирует, и это работает не в каждом клубе. Время от времени вы должны давать ему немного вольностей, тогда он что-то возвращает. Однако это должно оставаться в здоровых рамках и не должно мешать команде". – говорит Люк об успехах Родригеша в национальной команде.

Еще в команде есть супер-универсал Матиас Олесен. Ему всего 21 год, но он уже успел поиграть в центре защиты, опорной зоне, полузащите, под нападающим и непосредственно в нападении. Он не обладает ярко выраженными сильными качествами, но благодаря трудолюбию и универсальности уже в юном возрасте играет в стартовом составе немецкого Кельна.

Матиас оказался в Кельне в 18, до этого поиграв только в любительских клубах. Но он быстро прогрессировал и в этом сезоне начал активно играть за основную команду. Летом у него были варианты уйти в аренду, но тренер и руководство решили сохранить игрока.

Сам Олесен говорит о своем прыжке от U-21 в главную команду:

"Я не ожидал, что это пройдет так быстро. Это даже не было запланировано. Я никогда не был одним из лучших в своей команде. Это всегда помогало мне давить на газ. Я всегда много работал".

В этом сезоне он имеет 12 выходов на поле за Кёльном, из них 6 в старте. Но несомненно имел бы больше, если бы не травма в начале сезона, из-за которой пропустил больше месяца. До травмы Олесен вытеснил из стартового состава опытного Ондрея Дуду. Тренер Кельна Штефан Баумгарт в восторге от Матиаса:

"Когда я наблюдаю за его развитием у нас, я должен сказать: "Невероятно!" Он играет так, будто тренируется с основной командой длительное время".

Еще в команде есть семейство Тилль. Двое из них: Оливье и Венсан были в Ворскле. В первой половине сезона 21/22 Оливье разрывал: 8 голов и 7 ассистов в 16 матчах. Но потом началась война и оба игрока покинули Украину.

Третий брат Себастьен Тилль был важной частью удивительного Шерифа Юрия Вернидуба. В Лиге чемпионов забивал Интеру и принес победу над Реалом. Сейчас играет во второй Бундеслиге за Ганзу Росток, но не очень успешно. Ну и если мы начали говорить об украинском следе в сборной — за Люксембург играет также Энес Махмутович, который полтора сезона до полномасштабного вторжения играл за ФК Львов.

Собирает и настраивает весь механизм главный тренер Люк Хольц.

Он уже 15 лет в сборной (два года тренировал молодежку, с 2010-го – тренер главной команды Люксембурга).

Люк прошёл весь путь вместе с национальной командой. От тренера неравнодушных любителей, после сборов разъезжающихся по настоящим работам, до тренера амбициозной молодой команды, которая рассчитывает поехать на большой турнир.

Хольц развивался и прогрессировал вместе с командой. Амбиции росли вместе со специальностью и опытом. Его роль в становлении национальной команды очень велика. Он и есть сборная Люксембурга. Роберто Мартинес также хвалил коллегу:

"Люк Хольц проделал невероятную работу с очень четкой концепцией. Независимо, играют они дома или на выезде, они всегда последовательны и конкурентоспособны".

В отборе на Евро-2020 Люксембург встречался с Украиной. С той же Украиной, которая уничтожила Сербию 5:0 и заслуженно победила Португалию 2:1. Люксембург тогда уступил команде Шевченко 1:2. Вот как Хольц комментировал это поражение:

"У нас было много моментов забить второй раз. Надо быть спокойными в реализации. Пока мы не можем похвастаться этой футбольной добродетелью, ведь наши футболисты играют во второй, третьей, даже четвертой лиге. Но, повторюсь, я очень доволен своей командой. Мы подскочили на несколько ступенек. Я никогда не видел своей команды столь сильной".

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С этого времени Люксембург стал еще сильнее. Матч против Португалии – шикарная возможность показать, какой путь преодолен за последние годы. Соперничество с Португалией также носит определенный принципиальный характер. В Люксембурге проживает около 100 тысяч португальцев. Это 15% населения страны. И это без учета людей с двойным гражданством или люксембургов с португальским происхождением. В числе таковых и некоторые игроки национальной команды.

Родители Леандро Баррейры родом из Анголы, но долгое время прожили в Португалии перед тем, как переехать в Люксембург. Жерсон Родригеш родился в Португалии и переехал в Люксембург в детстве. Мика Пинту напротив родился в Люксембурге, но большую часть юности провел в Португалии. Он играл в системе Спортинга и даже сыграл 23 матча в молодежных сборных Португалии.

Тренер Хольц также имеет особую связь с Португалией. Его дебютный матч за национальную сборную Люксембурга состоялся именно против нее. Тогда он помог своей команде завоевать сенсационную ничью 1:1.

Думаю, у них точно не будет проблем с мотивацией. Вся команда настроена показать, что Люксембург больше не мальчики для битья.