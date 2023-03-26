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Сборная Люксембурга больше не мальчики для битья - она будет бороться за выход на Евро

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Криштиану Роналду и компании легко сегодня не будет

Сборная Люксембурга больше не мальчики для битья - она будет бороться за выход на Евро

фото - Getty Images

Ілля Москаленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Люксембург принимает Португалию. Раньше это означало бы легкую разгромную победу португальцев, возможно, даже полурезервным составом — как в предыдущем матче с Лихтенштейном. Пока команда Роналду все еще фаворит и должна побеждать, но статус матча совсем другой. Люксембургская сборная совсем другая.

Новый тренер Португалии Роберто Мартинес очень хвалил своего соперника в преддверии матча:

"Люксембург проиграл всего дважды в последних десяти матчах. Это заслуживает уважения. Надеюсь, мы получим три очка. Они имеют очень хорошо построенную и сыгранную команду. На самом деле, они играют не как сборная, а как клуб".

Люксембург попадает в квалификационную группу крупного турнира вместе с Португалией уже в третий раз подряд. И каждый раз улучшали результат. В отборе к Евро-2020 команда набрала 4 очка и дважды проиграла португальцам. Перед Чемпионатом Мира 2022 года Люксембург набрал уже 9 пунктов, снова дважды проиграл португальцам, но смог забить. В этот раз команда уже рассчитывает набирать очки против фаворитов.

В последнем розыгрыше Лиги Наций команда всего на 2 очка отстала от Турции, которая поднялась в группу B. Сейчас Люксембург не проигрывает 6 матчей подряд — лучший результат в истории национальной сборной.

Когда команда Люка Хольца успела так спрогрессировать?

Главная причина прорыва последних лет – обновление сборной и появление талантливых исполнителей.

В 2011 году Люксембург каким-то чудом победил Словакию в товарищеском матче 2:1. Тогда в составе команды было всего несколько профессиональных игроков. В четверг они снова встретились - в матче отбора на Евро, Словакия снова не смогла победить. Но в этот раз в люксембургской сборной почти не осталось любителей. Вместо этого появились ребята с опытом игры в ТОП-5 лигах.

Кто же сейчас составляет хребет сборной?

Прежде всего, Леандро Баррейро. Его Майнц проводит мощный сезон в Бундеслиге и борется за попадание в еврокубки. Леандро в 23 года – один из ключевых игроков команды. Он играет в опорной зоне и дает огромный объем работы без мяча – один из лучших в команде по борьбе и перехватам, а также лучший по пробегу в матчах, где играл в старте.

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Одна из вещей, характеризующая Леандро и его трудолюбие, — знание языков. Он владеет ШЕСТЬЮ (!!!) языками: английским, немецким, французским, люксембургским, португальским и испанским. Тренер Бо Свенсон хвалит его упорство:

"Каждый, кто ходит на стадион, знает, что Леандро Баррейро отдает на поле все. Даже если вы находитесь в верхнем углу и вам нужен бинокль, вы не можете видеть каждую передачу или мяч. Но вы видите, что он пробует выигрывать каждый эпизод. Независимо от того, будь то 2-0, или 0-2, или на первой минуте, или на 94-й".

При этом Баррейро оказывает влияние и на атаку. В последних трех матчах у него гол+ассист. Всего в сезоне: 2 гола и 3 ассиста. Это уже лучший результат в карьере, притом что в первой части сезона Леандро часто не выходил в старте. В начале марта он сыграл уже сотый матч за Майнц. В том матче против Хоффенхайма он забил победный гол. Свенсон не сомневается: "В настоящее время он один из самых важных наших игроков".

Не менее важен Баррейро и для своей национальной команды.

Есть суперталантливый тинейджер из Боруссии Менхенгладбах – Ивандро Боржес Санчес. В клубе он пока только подтягивается в основную команду, но в сборной уже играет важную роль. В последней Лиге Наций отдал 2 ассиста в 5 матчах, а был лучшим дриблером команды - 1.8 успешных попыток за игру.

Тренер Менхенгладбаха Даниэль Фарке давал юноше время с основной командой в предсезонке:

"Ивандро — отличный парень, но я не поклонник слишком быстро хвалить молодых игроков. Парень действительно продемонстрировал свой талант. Ивандро проделал блестящую работу, но впереди у нас еще долгий путь, который только начинается".

Жерсон Родригеш – лидер атаки этой команды. Болельщикам Динамо он запомнился как Балотелли на минималках. Нестабильный и слишком эмоциональный талант, не показавший и половины своего уровня в Киеве. Люк Хольц понимает особенности игрока:

"Жерсон – феномен. Когда он дисциплинирован вне поля, он всегда убедителен на поле. Я сказал ему, что мне нужно приехать в Труа, чтобы позаботиться о нем. Тогда он, вероятно, забил бы 15-20 голов в Лиге 1".

Тренер так и не приехал в Труа, а Жерсон не смог закрепиться во Франции. Сейчас играет за аутсайдера чемпионата Саудовской Аравии – Аль Веду. Но Хольц, кажется, знает подход к Родригешу — в сборной игрок всегда выкладывается и показывает результат. За последние три года он сыграл в 27 официальных матчах за национальную команду, в которых отличился 13 раз.

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"Жерсон очень эмоционально реагирует, и это работает не в каждом клубе. Время от времени вы должны давать ему немного вольностей, тогда он что-то возвращает. Однако это должно оставаться в здоровых рамках и не должно мешать команде". – говорит Люк об успехах Родригеша в национальной команде.

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Еще в команде есть супер-универсал Матиас Олесен. Ему всего 21 год, но он уже успел поиграть в центре защиты, опорной зоне, полузащите, под нападающим и непосредственно в нападении. Он не обладает ярко выраженными сильными качествами, но благодаря трудолюбию и универсальности уже в юном возрасте играет в стартовом составе немецкого Кельна.

Матиас оказался в Кельне в 18, до этого поиграв только в любительских клубах. Но он быстро прогрессировал и в этом сезоне начал активно играть за основную команду. Летом у него были варианты уйти в аренду, но тренер и руководство решили сохранить игрока.

Сам Олесен говорит о своем прыжке от U-21 в главную команду:

"Я не ожидал, что это пройдет так быстро. Это даже не было запланировано. Я никогда не был одним из лучших в своей команде. Это всегда помогало мне давить на газ. Я всегда много работал".

В этом сезоне он имеет 12 выходов на поле за Кёльном, из них 6 в старте. Но несомненно имел бы больше, если бы не травма в начале сезона, из-за которой пропустил больше месяца. До травмы Олесен вытеснил из стартового состава опытного Ондрея Дуду. Тренер Кельна Штефан Баумгарт в восторге от Матиаса:

"Когда я наблюдаю за его развитием у нас, я должен сказать: "Невероятно!" Он играет так, будто тренируется с основной командой длительное время".

Еще в команде есть семейство Тилль. Двое из них: Оливье и Венсан были в Ворскле. В первой половине сезона 21/22 Оливье разрывал: 8 голов и 7 ассистов в 16 матчах. Но потом началась война и оба игрока покинули Украину.

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Третий брат Себастьен Тилль был важной частью удивительного Шерифа Юрия Вернидуба. В Лиге чемпионов забивал Интеру и принес победу над Реалом. Сейчас играет во второй Бундеслиге за Ганзу Росток, но не очень успешно. Ну и если мы начали говорить об украинском следе в сборной — за Люксембург играет также Энес Махмутович, который полтора сезона до полномасштабного вторжения играл за ФК Львов.

Собирает и настраивает весь механизм главный тренер Люк Хольц.

Он уже 15 лет в сборной (два года тренировал молодежку, с 2010-го – тренер главной команды Люксембурга).

Люк прошёл весь путь вместе с национальной командой. От тренера неравнодушных любителей, после сборов разъезжающихся по настоящим работам, до тренера амбициозной молодой команды, которая рассчитывает поехать на большой турнир.

Хольц развивался и прогрессировал вместе с командой. Амбиции росли вместе со специальностью и опытом. Его роль в становлении национальной команды очень велика. Он и есть сборная Люксембурга. Роберто Мартинес также хвалил коллегу:

"Люк Хольц проделал невероятную работу с очень четкой концепцией. Независимо, играют они дома или на выезде, они всегда последовательны и конкурентоспособны".

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В отборе на Евро-2020 Люксембург встречался с Украиной. С той же Украиной, которая уничтожила Сербию 5:0 и заслуженно победила Португалию 2:1. Люксембург тогда уступил команде Шевченко 1:2. Вот как Хольц комментировал это поражение:

"У нас было много моментов забить второй раз. Надо быть спокойными в реализации. Пока мы не можем похвастаться этой футбольной добродетелью, ведь наши футболисты играют во второй, третьей, даже четвертой лиге. Но, повторюсь, я очень доволен своей командой. Мы подскочили на несколько ступенек. Я никогда не видел своей команды столь сильной".

***

С этого времени Люксембург стал еще сильнее. Матч против Португалии – шикарная возможность показать, какой путь преодолен за последние годы. Соперничество с Португалией также носит определенный принципиальный характер. В Люксембурге проживает около 100 тысяч португальцев. Это 15% населения страны. И это без учета людей с двойным гражданством или люксембургов с португальским происхождением. В числе таковых и некоторые игроки национальной команды.

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Родители Леандро Баррейры родом из Анголы, но долгое время прожили в Португалии перед тем, как переехать в Люксембург. Жерсон Родригеш родился в Португалии и переехал в Люксембург в детстве. Мика Пинту напротив родился в Люксембурге, но большую часть юности провел в Португалии. Он играл в системе Спортинга и даже сыграл 23 матча в молодежных сборных Португалии.

Тренер Хольц также имеет особую связь с Португалией. Его дебютный матч за национальную сборную Люксембурга состоялся именно против нее. Тогда он помог своей команде завоевать сенсационную ничью 1:1.

Думаю, у них точно не будет проблем с мотивацией. Вся команда настроена показать, что Люксембург больше не мальчики для битья.

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В статье: Сборная Люксембурга Оливье Тилль Жерсон Родригес
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.