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Фюллькруг забил 6 мячей в первых 6 матчах за сборную Германии – это рекорд в 21 веке
Рекордсмен из "Вердера"
Фото: twitter.com/DFB_Team_EN
Нападающий Германии Никлас Фюллькруг реализовал пенальти в товарищеском матче против сборной Бельгии (2:3). Никто не забивал больше него в своих первых 6 матчах за сборную германии в 21 веке.
Фюллькруг дебютировал за сборную Германии только 16-го ноября и уже побил рекорд. Он поразил ворота Омана, забил по одному мячу Испании и Коста-Рике на Мундиале, а также оформил дубль в ворота Перу в прошлом товарищеском поединке.
При этом форвард является лучшим бомбардиром Бундеслиги с 15-ю голами в 24-х матчах. "Вердер" идет в чемпионате Германии на 11-м месте, набрав 31 очко в 25 матчах.
6 - Niclas Füllkrug scored his sixth goal in his sixth match for Germany’s national team - no other player has scored as many goals for the German national team this millennium through six appearances. Scorer. #GERBEL pic.twitter.com/8U44SOAdtH— OptaFranz (@OptaFranz) March 28, 2023
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