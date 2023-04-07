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Названа дата старта продажи билетов на матчи Евро-2024
В День Немецкого единства
Фото: Design Week
Открытая продажа билетов на матчи Евро-2024 начнется в День Немецкого единства 3 октября 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.
Девиз турнира гласит – "Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы" (Vereint im Herzen Europas).
Сборная Германии, являющаяся хозяйкой турнира, посеяна в группе А. Она сыграет в матче-открытие в Мюнхене 14 июня 2024 года. Жеребьевка остальных игр финального турнира состоится 2 декабря в Гамбурге.
Напомним, Украина занимает 4-е место в группе С после поражения от Англии (0:2). В следующем туре квалификации к Евро-2024 сине-желтые сыграют против Северной Македонии. Встреча пройдет 16 июня. Также в июне украинская команда будет противостоять Мальте.
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