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Легионера Динамо выгнали из расположения сборной
Кроме динамовца, лагерь команды покинул хавбек "Ворсклы"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, ныне выступающий в аренде за "Аль-Вахда" из Саудовской Аравии, попал в скандал во время пребывания в расположении сборной.
У люксембуржца возник конфликт с главным тренером национальной команды Люком Хольцем. Сообщается, что Родригес самовольно пропустил две тренировки, после чего был выгнан из лагеря команды.
Также отмечается, что кроме динамовца, конфликт с тренером сборной возник и у полузащитника Венсана Тилля. Но хавбек шведского АИКа, чьи права принадлежат "Ворскле" сам решил отправиться из расположения сборной домой.
Отметим, что 20 июня сборная Люксембурга сыграет матч квалификации к Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной. Также напомним, что в предыдущем поединке отбора - против Лихтенштейна (2:0) - Жерсон Родригес оформил гол+ассист.
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