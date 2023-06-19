Легионера Динамо выгнали из расположения сборной

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, ныне выступающий в аренде за "Аль-Вахда" из Саудовской Аравии, попал в скандал во время пребывания в расположении сборной.

У люксембуржца возник конфликт с главным тренером национальной команды Люком Хольцем. Сообщается, что Родригес самовольно пропустил две тренировки, после чего был выгнан из лагеря команды.

Также отмечается, что кроме динамовца, конфликт с тренером сборной возник и у полузащитника Венсана Тилля. Но хавбек шведского АИКа, чьи права принадлежат "Ворскле" сам решил отправиться из расположения сборной домой.

Отметим, что 20 июня сборная Люксембурга сыграет матч квалификации к Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной. Также напомним, что в предыдущем поединке отбора - против Лихтенштейна (2:0) - Жерсон Родригес оформил гол+ассист.