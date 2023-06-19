Отбор к Евро-2024

Группа H, 4-й тур

Любляна, Стожице

Словения – Дания 1:1

Голы: Шпорар 25 – Хейлунд 42

Сборная Дании повторила ошибки мартовского международного перерыва, не сумев добыть 3 очка на выезде. Как и три месяца назад, "алая гвардия" уверенно сыграла дома, хоть в пятницу и пришлось понервничать с Северной Ирландией (1:0) в концовке. Но на второй матч сил не хватило, и сломить сопротивление словенцев подопечным Юлманда не удалось.

Спад в сравнении с датским динамитом образца 2021 года неоспорим, и он проявляется не только в неудачных результатах. Но насколько это вина главного тренера Каспера Юлманда – судить сложно. Количество индивидуальных ошибок сегодня зашкаливало даже от опытных игроков, и объяснить их иначе как плохой формой отдельных исполнителей нельзя.

Шмейхель хоть и не виноват в голе Шпорара, но вратарь "Ниццы" сегодня делал такие подарки Шпорару и компании, что ничья не выглядит таким уж плохим результатом. Другой лидер обороны Кьер в прыжке скорпиона выбил мяч из своей штрафной, что едва не привело к голу Шешко. Концовка сезона Эриксена была смазана тяжелой травмой, и её последствия всё ещё видны.

Дамсгор напрашивался с первых минут, и его выход очень освежил игру в заключительные полчаса. Но и здесь это скорее повод для похвалы Юлманда, тонко владеющего навыками игрового микроменеджемента. Игрок его амплуа очень напрашивался для использования дыр между линий Словении, но эффективно использовать их после сезона в запаса в составе "Брентфорда" Дамсгор был не в состоянии.

Обе команды откровенно лажали в обороне, что придало жизни в матче, который по задумке тренеров должен был быть сухим. Крупному счёту помешали обоюдные проблемы в реализации – к этому мы тоже привыкли что от Шешко, что от всех, кроме Хейлунда в составе датчан. В итоге Словения может быть довольна результатом, а Дании нечего горевать – в такой лёгкой группе их попаданию на Евро ничего не грозит. Преемника Шмейхелю на горизонте не видно, зато у этой команды наконец появился голеадор в лице Хейлунда, забившего сегодня свой 6-й гол в отборе.

Словения: Видовшек – Карничник, Брекало, Бийол, Янжа – Стоянович, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар (Вербич, 90+3) – Шпорар (Випотник, 81), Шешко

Дания: Шмейхель – А. Кристенсен, Кьер, Йоргенсен – Ба, Хейбьерг, Эриксен, Ларсен (Кристиансен, 84) – Сков-Ольсен (Поульсен, 71), Винд (Дамсгор, 59) – Хейлунд (Брейтуэйт, 71)