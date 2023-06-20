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Турция обыграла Уэльс 2:0 и закрепилась на 1-м месте группы D. Они не забили пенальти и им отменили 2 гола
9 очков после 4-х туров
Getty Images / Global Images Ukraine
Турция одержала победу над сборной Уэльса (2:0) в 4-м туре квалификации Евро 2024.
Турция набрала важных 3 очка и закрепилась на 1-м месте в группе, после 4-х туров. У Армении Петракова есть шансы догнать сборную "лунных звезд" ( 6 очков в 3-х турах). Хорватия сыграла только 1 тур и, похоже, будет бороться с Арменией и Турцией за выход на турнир.
Два решающих гола были забиты после 70-ой минуты. До этого у сборной Турции было 3 шанса выйти вперед. На 9-ой минуте не засчитали автогол Криса Мефама. На 64-ой Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти, а на 69-ой отмеили мяч Наира Умута из-за игры рукой.
Турция – Уэльс. 2:0
Голы: 72' Умут Наир, 80' Арда Гюлер
Незачитанные голы: 9' Крис Мефам (офсайд), 69' Наир Умут (игра рукой)
Нереализованный пенальти: 64' Хакан Чалханоглу
Удаления: 41' Джо Моррелл
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