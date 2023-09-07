Отбор на Евро-2024. Нидерланды – Греция 3:0. Рабочие конспекты Луи и суперассистент Думфрис

Квалификация к Евро-2024

Группа В, 5-й тур

Эйндховен, Филипс Арена

Нидерланды – Греция 3:0

Голы: де Рон 17, Гакпо 31, Вегорст 39

Нидерланды вернули себе вторую строчку в группе В, легко обыграв прямых конкурентов из Греции. Рональд Куман вернулся к тактическим построениям с латералями, свойственных его предшественнику Луи ван Галу, что привело к яркому перфомансу Думфриса и итоговому успеху. Гости же оборонялись так же пассивно, как и в игре с французами (0:1), но на этот раз топ-соперник куда ответственней отнёсся к своим моментам.

После серии неудач Рональд Куман отказался от излюбленных 4-3-3, вернув команде немало черт эпохи ван Гала – три ЦЗ, ассиметричные роли латералей (остро атакующая роль Думфриса справа и заходы ветерана Блинда в центр с левого края) и работяга де Рон в паре с де Йонгом в центре поля. Из своего Куман привнёс веру в Хави Симонса и отказ от пары форвардов в пользу двух десяток.

Нидерланды очень быстро обеспечили себе нужный результат. Не сказать, что хозяева остро комбинировали и создали тонну моментов, но в отдельных элементах были на уровне. В позиционных атаках были проблемы, которые решались за счёт сольных проходов де Йонга, Симонса и Гакпо. Помогали этому серьёзные разрывы между линий у гостей. Плюс привычно много моментов приходило со стандартов. В частности, с угловых.

На 17-й минуте первый серьёзный подход Нидерландов к чужим воротам закончился корнером. Думфрис выиграл воздушную дуэль, нашёл одинокого де Рона, который расстрелял Влаходимоса с близкого расстояния. Это было только начало от латераля "Интера". У них сегодня была дуэль с Цимикасом, которую фулбек "Ливерпуля" вчистую проиграл. В защиту Цимикаса стоит сказать, что на его индивидуальных действиях строились почти все атаки Греции, плюс такой подстраховки, как у его оппонента по флангу, у него не было.

Через четверть часа Цимикас выдернулся на перехват, но проиграл единоборство Симонсу. Хави вернул мяч Думфрису, который нашёл полностью забытого на дальней штанге Гакпо. 2:0. Последний гвоздь ещё до перерыва вбил Вегорст. Гакпо протащил мяч из глубины, отдал направо на неугомонного Думфриса, который ассистировал на таргетмена. К трём передачам вингбек "Интера" мог прибавить ещё и гол, но его удар из-за пределов штрафной приняла на себя штанга.

Второй тайм был скорее формальностью, потому до откровенного унижения дело не дошло. Греки продолжали бомбардировать штрафную кроссами Цимикаса (безуспешно), в то время как главный плеймейкер Бакасетас остался полностью закрытым де Роном в центре поля. Разрывы между линиями гостей после перерыва пропали, потому Симонс и Гакпо были уже не столь опасны. Тем не менее, 3:0. Вполне комфортная победа Нидерландов.

Нидерланды: Флеккен – Гертрюйда, ван Дейк, Аке (де Врей, 46) – Думфрис (де Лигт, 85), де Рон (Рейндерс, 65), де Йонг (Верман, 77), Блинд – Симонс, Гакпо (Ланг, 65) – Вегорст

Греция: Влаходимос – Рота (Яннулис, 69), Рецос, Хацидьякос, Цимикас – Сиопис, Курбелис (Кульеракис, 70) – Масурас (Фунтас, 70), Бакасетас (Бухалакис, 77), Манталос – Павлидис (Якумакис, 73)