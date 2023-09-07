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Левандовский спасает от позора. Польша - Фарерские острова 2:0
Потеря очков в этом матче стала бы для Кадры фатальной
фото из свободных источников
Сборная Польши неудачно начала отбор к
Поэтому неудача в матче с Фарерами, который проходил в Варшаве могла расцениваться как окончательное фиаско с потерей шансов на выход из группы.
Поляки по-хозяйски принялись за дело, фактически с первых минут всей командой переместившись на чужую половину поля. Впрочем, островитяне были к готовы к такому развитию событий и вполне себе уверенно отбивались от наскоков соперника.
Время шло, поляки атаковали, но не забивали, публика нервничала, а фарерцы и в китовый ус не дули.
В итоге, все решилось на последних минутах, причем не без помощи госпожи Фортуны. В одном из эпизодов мяч попал в руку игроку гостей, судья глянул ВАР и поставил «точку», которую реализовал Левандовски.
Ну а еще через 10 минут Роберт, раскрепостившись, по красоте сделал и второй гол, поиздевавшись над защитой и вратарём соперника.
2:0. Поляки взяли три очка, немного сдвинул пресс критики и сохранили шансы побороться за выход из группы.
Польша – Фарерские острова 2:0
Голы: Левандовский (74, пен., 83)
Предупреждения: Крыховяк - Неетестад
Польша: Щесны, Кендзёра, Берешиньски (Шимански, 59, Крыховяк, 80), Кивиор, Беднарек, Скорас (Вшолек, 46), Крыховяк, Каминьский (Гросински, 88), Зелински, Милик (Свидерский, 59), Левандовски
Фарерские острова: Ламхауге, Наттестад, Ашхам, Феро, Йоэнсен (Андреасен, 74), Давидсен, Серенсен (Даниелсен, 74), Ватнхамар (Радославлевич, 88), Бьярталид (Хендрикссон, 61), Ватнхамар, Эдмундссон (Олсен, 61)
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